El helado de yogur con mango de La Fageda recibe dos estrellas en los Superior Taste Awards 2026

La Fageda, proyecto de la economía social sin ánimo de lucro con más de cuarenta años de historia, ha sido reconocida con dos estrellas en los Superior Taste Awards 2026 por su helado de yogur con mango. El jurado, formado por algunos de los chefs y sumilleres más condecorados del mundo, ha valorado con dos estrellas el helado de La Fageda, destacando la cremosidad y su gusto tropical. El producto es el resultado de una receta elaborada conjuntamente con el maestro heladero Valter Rosso, de Gelati Dino.

El jurado, formado por más de 200 chefs y sumilleres de reconocido prestigio mundial, ha otorgado una puntuación total del 86,4% al helado de La Fageda, que ha destacado especialmente en las categorías de textura (88,2%) y primera impresión (86,4%), valorando el aspecto y el gusto a yogur natural con trozos y salsa de mango.

La evaluación se ha llevado a cabo bajo estrictos estándares internacionales (AFNOR XP V096A), mediante catas a ciegas que garantizan la objetividad del análisis. Durante este proceso, los expertos han evaluado el helado de yogur con mango en cinco criterios sensoriales: primera impresión, aspecto, olfato, sabor y textura, ofreciendo una descripción detallada de cada atributo.

El International Taste Institute de Bruselas cuenta con un jurado internacional formado por expertos seleccionados por su experiencia en el análisis sensorial y su trayectoria en instituciones como la Guía Michelin y Gault &Millau. Estos profesionales evalúan los productos de manera individual, siguiendo un riguroso protocolo que incluye la preparación y presentación estándar de las muestras en condiciones controladas, asegurando la máxima consistencia y calidad en la evaluación.

El tercer reconocimiento de los Superior Taste Awards

Se trata del tercer reconocimiento de los Superior Taste Awards a los productos de La Fageda. En la edición de 2025, la Crema Catalana Orígens recibió una estrella, mientras que en la edición de 2024 el yogur Orígens fue galardonado con dos estrellas y el Griego Natural también fue reconocido con una estrella.

El helado de yogur con mango salió al mercado en marzo de 2025, en el contexto del plan de transformación integral de la gama de helados de La Fageda, con el objetivo de recuperar y aumentar la presencia de la marca en el lineal de congelados.

La transformación de los helados de La Fageda se caracterizó por el lanzamiento de varias novedades con recetas muy agradables además de reposicionarlos bajo el paraguas de Extraordinaria Diferencia. Con estas novedades, La Fageda cerró el 2025 con un crecimiento de un 27,1% en Kg y un 29,4% en valor respecto al año anterior, y ha conseguido un crecimiento del 37,7% en Kg en el subsegmento de tarrinas de 500ml consiguiendo posicionarse como tercera marca más relevante en Cataluña en este subsegmento.