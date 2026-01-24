La ciudad de provincias que, para bien y para mal, es un viaje a la nostalgia de una España de ayer

Kelu Robles y Carmelo Jordá nos ofrecen, en esta nueva entrega de El placer de viajar, un menú viajero que pasa por la encantadora ciudad de Béjar y de allí nos lleva a la zona menos conocida, pero no por ello menos interesante, de Bélgica: Valonia.

Para empezar recorremos las maravillas de Béjar, en la provincia de Salamanca, una ciudad muy interesante de la que se puede destacar su peculiar casco histórico, con la serpenteante calle Mayor y su inmensa Plaza Mayor.

Entre sus características más atractivas hay que mencionar que combina aires urbanos y rurales y, sobre todo, una cierta autenticidad que nos lleva con no poca nostalgia a la España de hace unos años.

Además, es pionera de la industria textil en España, y, aunque hoy han desaparecido casi todas las fábricas, sigue contando con un museo dedicado a este sector. Por último, dos curiosidades más que interesantes: Béjar cuenta con un precioso palacete y jardín de estilo renacentista italiano, el Bosque, y con la plaza de toros más antigua de España, conocida como La Ancianita y, en su modestia, realmente llena de encanto.

En la segunda parte del episodio el viaje continúa por la región de Valonia, en Bélgica, una zona francófona que ofrece joyas como Namur, puerta de entrada a las Ardenas. En esta ciudad sobresale su impresionante ciudadela, mientras que en Lieja, la capital económica, llama la atención la moderna estación diseñada por Calatrava y su famosa gastronomía local, especialmente el dulce gofre de Lieja.

La historia militar –y no sólo militar, pocos acontecimientos tan decisivos para la historia de Europa– cobra protagonismo con la visita al campo de batalla de Waterloo, donde se sitúa la Colina del León para recordar el enfrentamiento final de Napoleón.

También se destaca Dinant, ciudad natal de Adolphe Sax, inventor del saxofón, cuya ubicación entre el río Mosa y un imponente acantilado la convierte en uno de los destinos más pintorescos de Europa.

Finalmente, se aborda la tradición de la cerveza trapense en abadías belgas, un motivo más que notable para viajar a esta zona de Bélgica, donde esta bebida es una auténtica delicia.

Como ocurre una vez cada mes, el episodio termina con la recomendación de un hotel, que en este caso es uno de esos establecimientos que es un destino en sí mismo: el Brindos Lac & Châteaux en la localidad de Anglet, en el sur de Francia. Se trata de un hotel de lujo que destaca por ofrecer dos opciones de alojamiento muy diferentes pero igualmente atractivas: por un lado sus lodges flotantes sobre un lago, que ofrecen una experiencia muy exclusiva en un entorno natural privilegiado; por otro, la posibilidad de dormir en un antiguo palacio.

