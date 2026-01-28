La gastronomía española tiene nuevos nombres de oro. Garikoitz Arruabarrena y Javier Ochoa, las mentes —y manos— detrás de Masta Taberna (Zarautz), se han proclamado como los nuevos Cocineros Revelación en Madrid Fusión 2026. Un reconocimiento que no solo premia un plato, sino un concepto: la "casa de comidas contemporánea" donde el producto manda y el guiso es, sencillamente, innegociable. Una taberna con una propuesta informal pero con la esencia de siempre y de la que ya os hablé en este artículo en Libertad Digital.

Además del Premio al Cocinero Revelación, también se ha entregado a Albert Adriá el Premio al Cocinero del Año en Europa, a Miguel Yeste el Premio a Pastelereo Revelación y a Adrián Fernández el Premio a la Mejor Sala.

La barra de Masta Taberna

Con apenas un año de vida, Masta —término que en euskera alude al mástil de los barcos— se ha convertido en el faro gastronómico de la costa guipuzcoana. El proyecto nace de la unión de tres amigos: Gari, Javier y la sumiller Judit Ayago, jóvenes, pero con gran bagaje.

La trayectoria de los premiados es una hoja de ruta por la excelencia nacional: desde Santceloni y Echaurren hasta Nakeima, Kokotxa o el internacional Quintonil en México. Sin embargo, tras recorrer las cocinas más laureadas, decidieron volver a la raíz. Han tomado una antigua taberna en el centro de Zarautz para transformarla en un espacio de libertad donde las comandas se siguen cantando en alto por la ventana de la barra.

El lujo de la sencillez

En Masta no hay lugar para el artificio vacío. El jurado de Madrid Fusión ha sabido valorar una propuesta que bebe de los bistrós franceses y de la tradición marinera vasca, pero ejecutada con una técnica depurada.

Los guisos de Masta Taberna.

El Producto como bandera. Trabajan mano a mano con proveedores locales como Basobletz Baserria o la granja Maskarada. El pescado llega directo de los barcos que terminan campaña, garantizando una frescura que ya es marca de la casa.

La Cocina del tiempo. "Damos mucha importancia al sofrito, al fondo y a las reducciones", explican los chefs. Es una cocina aparentemente sencilla pero con un fondo técnico infinito.

La esencia Vasco-Navarra. En su carta conviven armoniosamente platos como las albóndigas de baxurde, la cebolleta rellena de sepia Pelayo o el marmitako de ventresca de cimarrón.

Una bodega con personalidad

El éxito de Masta no se entiende sin la sala y la bodega de Judit Ayago. En un sector a veces dominado por las etiquetas industriales, Ayago ha apostado por una selección única en Zarautz: pequeños productores de Euskadi, Navarra, Galicia o Francia. Una oferta que, en palabras de los propios chefs, "marca la diferencia porque es lo que nos gusta".

Parte del comedor de Masta Taberna.

El galardón de Cocinero Revelación suele ser el preludio de una estrella Michelin, de hecho la prestigiosa guía gala ya les ha otorgado el sello Bib Gourmand, pero para Gari y Javier, el mayor premio sigue siendo "guisar en familia" y mantener viva esa esencia de las tabernas de toda la vida bajo una mirada moderna. España ya tiene un nuevo templo del producto; se llama Masta y está en Zarautz.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

Masta Taberna

Página web: www.instagram.com/masta.zarautz

Dirección: Calle de Azara, 1. Zarautz (Guipúzcoa)

Teléfono: 943031722

Horario: De viernes a domingo de 13:30 a 15h y de 20 a 22:00 h; el domingo cierra por la noche y de lunes a jueves cerrado.

Ticket medio: 40 €