El mercado global del croissant rozará los 7.000 millones en 2026, con la masa madre como protagonista

El 30 de enero se celebra el Día Mundial del Croissant en un contexto de crecimiento del mercado global del croissant, que alcanzará este año un volumen de 6.995 millones de euros, un 4,62% más que los 6.686 millones registrados en 2025, según el informe de Global Growth Insights.

Esta evolución está en línea con la tasa media de crecimiento anual del 4,65% prevista hasta 2033 que apunta el estudio, con Europa a la cabeza, concentrando cerca del 45% del mercado mundial, seguida de América del Norte y Asia-Pacífico.

Un crecimiento favorecido por la integración de ingredientes premium, como la masa madre, que están elevando el estándar del croissant premium, así como por el auge de la cultura del café y el papel del croissant congelado, con un incremento cercano al 30% en los últimos años gracias a los avances en la cadena de frío. La tecnología del frío facilita su conservación y distribución en el canal profesional, mientras el comercio online refuerza esta tendencia.

Global Growth Insights también señala a la empresa española Europastry, especializada en masas congeladas, como uno de los principales actores internacionales del sector. "El croissant se mantiene en la cima de la bollería porque respetamos su tradición y savoir-faire, incorporando ingredientes como la masa madre, que no son una moda sino la evolución natural del croissant premium. Su fermentación aporta ácidos y aromas que realzan el sabor de la mantequilla, mejora la mordida y favorece la absorción de minerales, contribuyendo a reducir el índice glucémico", explicó Miguel Fernández, director de I+D de Bollería de Europastry.

"Todo ello, combinado con un proceso tan natural como la tecnología del frío, simplemente frío, sin aditivos, nos permite conservar íntegra la receta, garantizando la textura, el hojaldrado, el carácter artesanal y una calidad constante desde el obrador hasta el punto de venta, y facilitando su consumo con un sencillo horneado de 30 minutos", remarcó Fernández.

Esta apuesta por ingredientes de mayor calidad, junto con el desarrollo de propuestas personalizadas (como variedades veggie, de cereales o sin gluten) está reflejando la capacidad del croissant para evolucionar con los nuevos hábitos de consumo en todo el mundo sin perder su identidad como uno de los grandes iconos de la bollería.