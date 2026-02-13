La excelencia castiza tiene nombre propio en este 2026. La Ruta del Cocido Madrileño ha otorgado su galardón más prestigioso al restaurante La Gran Tasca, reconociendo la propuesta de Luis Álvarez como la mejor de la pasada edición de 2025. Un triunfo que premia la constancia de un templo gastronómico que es historia viva de Madrid.

Reservado de La Gran Tasca.

Ubicado en el número 161 de la calle Santa Engracia, La Gran Tasca no es un recién llegado. Desde su apertura en 1942, el local ha defendido el recetario tradicional frente a las modas pasajeras. El secreto de su éxito, que ahora avala la crítica especializada, reside en un respeto escrupuloso por los tiempos y el producto.

Tal es el éxito que sirvieron durante la temporada pasada 19.600 cocidos, por lo que el reto para esta temporada es llegar a los 20.000 y seguro que este reconocimiento será el impulso definitivo para alcanzarlo.

Un ritual de 48 horas

A diferencia de las versiones industriales o apresuradas, el cocido de La Gran Tasca es un ejercicio de paciencia. El equipo de cocina emplea dos días de preparación para asegurar que cada vuelco sea perfecto. La receta se compone de 15 ingredientes de máxima calidad, seleccionados minuciosamente entre las mejores huertas y carnes del país.

Preparaciópn del cocido de La Gran Tasca.

"El cocido es un guiso que une y reúne; que da pie a juntarse con familiares, amigos o compañeros de trabajo y a disfrutarlo alrededor de una mesa", explica Luis Álvarez, actual gerente y representante de la tercera generación al frente del proyecto familiar.

El premio llega en un momento de reivindicación de la hostelería madrileña más auténtica. Bajo la dirección de Álvarez, el restaurante ha sabido mantener la esencia que sus antecesores instauraron hace más de ocho décadas, demostrando que la empresa familiar sigue siendo el motor de la calidad gastronómica en la capital.

Para los amantes del buen comer, este reconocimiento sitúa a La Gran Tasca como una parada obligatoria en la agenda culinaria del año, consolidando su plato estrella no solo como un alimento, sino como un símbolo de convivencia y herencia cultural madrileña.

Datos de interés

La Gran Tasca

Página web: www.lagrantasca.com

Dirección: C/ Santa Engracia, 161. Madrid

Teléfono: 915344634

Horario: Todos los días de 13 a 18 h.

Precio del cocido: 34,50 € (servicio de parking incluido)

Ticket medio: 40-50 € (servicio de parking incluido)