Madrid sigue rindiéndose al buen hacer del Grupo Cañadío. Lo que comenzó en 1981 en una plaza de Santander es hoy uno de los pilares fundamentales de la restauración madrileña. La última prueba de este éxito imparable es la apertura de La Maruca Azca, la cuarta sede de una enseña que ya es sinónimo de fiabilidad, calidad y honestidad en el plato.

Situado estratégicamente en el edificio Ruiz Picasso 11, en pleno distrito financiero, este nuevo espacio llega para dar respuesta a una zona que vibra entre oficinas, bloques residenciales y un flujo constante de madrileños que buscan, por encima de todo, comer bien sin artificios.

La filosofía de La Maruca se mantiene intacta en Azca: una casa de comidas moderna con horario ininterrumpido. El día comienza a las ocho de la mañana con uno de los rituales más sagrados de la capital: el pincho de tortilla de Cañadío, una obra de arte de la técnica poco cuajada con todo el sabor de este platazo que también se puede disfrutar a cualquier hora del día y que comparte protagonismo con bizcochos artesanos y tostadas.

La carta es un viaje directo al Cantábrico donde no faltan los grandes "hits" que han consolidado al grupo y está pensada tanto para una comida rápida en horario de trabajo como para otra más reposada con una sobremesa que se puede extender hasta cuando el comensal quiera.

Entrantes fríos y calientes dan paso a los platos de cuchara, los pescados y las carnes. De los primeros son seña de identidad las anchoas de Santoña con pimientos asados, pero también su ensaladilla rusa "La Maruca", la terrina de foie hecha por ellos mismos o el tartar de aguacate con salmón ahumado y queso.

En ese picoteo de la carta, que es perfecto para compartir, ganan sin lugar a dudas las Rabas de Santander (21 €), un producto que es difícil de encontrarlo bueno en la capital. Entre los bocaditos que te recuerdan la infancia están las empanadillas de bonito como las de Angélica (15 €), esas que cada comensal pondrá el nombre correspondiente de su madre o de su abuela. Mención aparte para los espectaculares buñuelos de brandada de bacalao en tempura (16 €), con un rebozado ligero para que el sabor de la preparación del pescado brille con luz propia con una sobresaliente melosidad.

Cuidado interiorismo

Si las sedes de Velázquez o Castellana evocaban el espíritu marinero, La Maruca Azca dirige su mirada hacia el interior. El diseño combina la calidez nórdica con guiños constantes a los Picos de Europa, presentes en impresionantes fotografías en blanco y negro que visten las paredes.

El local es amplio, luminoso y extremadamente versátil. Cuenta con una imponente barra para el picoteo rápido o el afterwork, un salón acogedor con cocina vista —que aporta esa calidez doméstica tan propia del grupo— y una terraza exterior bajo el porche del edificio con capacidad para 50 comensales, ideal para disfrutar de la zona financiera con un punto de calma.

Esa pausa que también se aprecia en los fogones, sobre todo para los amantes de la cuchara que además tienen sus platos destacados en esta casa como el cocido montañés, el cocido lebaniego, los callos a la montañesa o la sopa de pescado. Fabulosos los canelones rellenos de pularda con salsa de foie (J. Manzanal) (16,50 €), con una pasta perfecta y un relleno repleto de sabor que combina a la perfección con la salsa.

Porque en La Maruca, el buen producto es bandera y por eso los pescados y las carnes son el plato principal perfecto, también son una buena opción para compartir en pareja o entre varios y así poder disfrutar de más elaboraciones. Ya sea su bacalao o la merluza de pincho para quien prefiera el pescado. Para los carnívoros, el solomillo o el cordero al horno o una muy buena opción es la pluma de cerdo ibérico troceada con estofado de setas (23,50 €), sin olvidar sus callos a la montañesa que tan bien funcionan como aperitivo o entrante.

Y, por supuesto, el broche de oro lo ponen sus postres icónicos. La tarta de queso de Cañadío (1981) (9 €)y su celebérrima tarta de limón son, por sí solas, motivo suficiente para la visita. Para maridar la comida optamos por un vino de la tierra como el Casona Micaela, elaborado por las bodegas del mismo nombre con uvas Albariño y Riesling, de VT Costa de Cantabria.

Con esta apertura, Paco Quirós y Carlos Crespo demuestran que su modelo de negocio —basado en el respeto al cliente y la regularidad en la cocina— no tiene techo. Tras los éxitos de La Bien Aparecida, La Primera o el Gran Café Santander, esta cuarta Maruca confirma que el público madrileño sigue buscando refugio en los sabores de siempre, ejecutados con una pulcritud técnica impecable. La Maruca Azca se erige como un valor seguro: cocina de raíces, precios razonables y esa hospitalidad cántabra que nunca falla.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

La Maruca Azca

Página web: www.restaurantelamaruca.com

Dirección: Plaza de Carlos Trías Bertrán, 7. Madrid

Teléfono: 911598888

Horario: De lunes a viernes, de 8.00 h a 1.00 h; sábados, domingos y festivos, de 9.30 h a 1.00 h (cocina ininterrumpida).

Ticket medio: 30 €