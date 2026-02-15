El Encinar de los Reyes tiene un nuevo punto de encuentro. Barbillón Family & Corp., maestros en el arte de crear espacios con alma, acaba de inaugurar Giardino Grand Café. No es solo un restaurante, es un manifiesto sobre cómo disfrutar de lo cotidiano. Bajo la premisa de que "el tiempo se disfruta y no corre", este nuevo enclave nace con la vocación de convertirse en la segunda casa de los vecinos de La Moraleja y sus alrededores.

Uno de los rincones de Giardino Grand Café.

Giardino se define como un gran café mediterráneo, pero su ADN es cosmopolita. En su carta, el acento francés se siente en la técnica, el espíritu italiano en su calidez y el alma española en la calidad del producto y el gusto por compartir.

La propuesta es ambiciosa pero honesta: cocina abierta de 9:00 a 24:00 horas, desde el primer café ecológico de la mañana hasta la última copa de la noche, el espacio muta para adaptarse al ritmo del comensal.

Carta para el disfrute

La carta de Giardino está diseñada para el disfrute pausado. Destacan sus "Bocados Giardino", pequeñas joyas gastronómicas ideales para un picoteo informal como el bikini de atún rojo con mayonesa de trufa, los mini Benedictines con diversos toppings, desde steak tartar hasta salmón, o los brioches gourmet, con especial mención al de anchoa y el Rossini.

Burrata cremosa con espárragos blancos y verdes de Giardino Grand Café.

También encuentras opciones más saludables como la ensalada de otoño con vinagreta, el carpaccio de gamba roja, de solomillo o de tomate con jamón ibérico. De locura la burrata cremosa con espárragos blancos y verdes (16 €), con el sabor de las verduras perfectamente elaboradas a la brasa y la textura y untuosidad del queso.

En Giardino puedes disfrutar de una buena selección de mejillones, al estilo belga, a la marinera o los mejillones Arrabiata (16 €) que probamos y que demuestra el buen producto que se usa en esta casa. No tengas miedo a pedirlos porque no pican demasiado.

Elegante diseño

El diseño del local no es secundario. Materiales cálidos, una iluminación que invita a la confidencia y una terraza llamada a ser el epicentro de la vida social en el norte de la capital. Como dicen sus fundadores: "Creemos en los detalles que no se anuncian, pero se notan".

Pizzeta artesana de pollo asado y boletus de Giardino Grand Café.

En ese afán por elaborar platos para compartir, también para los más pequeños, Giardino ha pensado en ofrecer una pequeña selección de pizzetas artesanas, perfectas para dos o cuatro personas. De chorizo picante, miel de flores y scamorza; de salmón ahumado, queso crema y eneldo o la que pedimos nosotros, la pizzeta artesana de pollo asado y boletus (16 €). Con una masa fina crujiente y un relleno espectacular, porque sí, como te contaré más adelante el pollo asado es uno de los reclamos, tanto de Giardino como de su tienda gourmet Del Amo, situada a pocos metros.

Escalope alla viennese de ternera con salsa tonnata de Giardino Grand Café.

Para quienes buscan una comida más estructurada, los platos principales mantienen ese equilibrio entre sencillez y sofisticación. Desde los tagliatelle con ragout clásico hasta la lubina con mantequilla y alcaparras. La brasa también cobra protagonismo con el coquelet con pesto mediterráneo, aportando ese sabor rústico y auténtico que tanto se agradece en la mesa. Tampoco te puedes perder el escalope alla viennese de ternera con salsa tonnata (22 €), bastante abundante así que mejor compartirlo entre varios, con un rebozado crujiente y una salsa al estilo del plato típico italiano y que te recomiendo pedirla aparte para que cada bocado tenga el punto que quieras.

La carta de vinos también merece alusión porque cuenta con una interesante bodega con las DO más destacadas y también referencias extranjeras y de espumosos. Además del buen vermú casero con el que empezamos, disfrutamos la comida con un vino tinto Finca La Emperatriz (26 €), elaborado por Viñedos Hermanos Hernáiz con 25 % Garnacha tinta, 71 % Tempranillo, 4 % Viura bajo la DOCa Rioja.

Los desayunos de Giardino Grand Café.

Si algo define a la filosofía Barbillón es la celebración de la sobremesa. Giardino refuerza esta idea con un Brunch completo para festivos y fines de semana. Tablas de quesos y embutidos, huevos preparados al gusto (imprescindibles los escalfados con salsa San Marzano) y una repostería artesana donde la Tarta Árabe y los 4 Chocolates Giardino ya apuntan a convertirse en clásicos de la zona y son los postres perfectos para terminar las comidas.

Giardino Grand Café no es solo un estreno gastronómico; es la confirmación de que, incluso en el ruido de la ciudad, siempre se puede encontrar un jardín —un giardino— donde brindar sea la única prioridad.

La tienda gourmet Del Amo.

Además de esta nueva apertura, el grupo ha dado un paso hacia la esencia con Del Amo, del que seguro que te daré más detalle en otro momento. No es un restaurante al uso, pero tampoco una tienda gourmet convencional. Nace como un formato híbrido que busca solucionar "lo más difícil": comer bien cada día. Es la reivindicación de la cocina honesta frente a la tiranía de las prisas.

Datos de interés

Giardino Grand Café

Página web: www.linktr.ee/giardino.grandcafe

Dirección: Calle del Camino del Cura, 10. Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 694230728

Horario: De lunes a domingo de 9:00 a 24:00 h; Brunch: Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 13:45.

Ticket medio: Desayunos: 5-15; Comidas/cenas: 35-45€; Brunch: 28€.