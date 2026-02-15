Ocho lugares del planeta (casi) imposibles de visitar que están verdaderamente fuera del mapa

Existen coordenadas en nuestro planeta donde la presencia humana es una anécdota, lugares tan remotos que, en algunos casos, los seres humanos más cercanos no están en la Tierra, sino orbitando en el espacio.

Desde cementerios de naves espaciales hasta islas gobernadas por una sola familia. Estos son 8 lugares verdaderamente fuera del mapa a los que llegar ya no es solo una aventura, es una hazaña casi imposible.

1. Punto Nemo

Técnicamente se le conoce como el "polo de inaccesibilidad" del Pacífico, pero su apodo es mucho más evocador. Es el lugar más alejado de cualquier masa de tierra firme en el océano. La soledad aquí es tan absoluta que, a menudo, los seres humanos que se encuentran más cerca de este punto son los astronautas de la Estación Espacial Internacional, que pasan a unos 400 kilómetros de altura, mientras que la tierra firme más próxima está a miles de kilómetros.

¿Dónde está? A unos 2.688 km de las costas más cercanas (la Isla Ducie o la Antártida).

La curiosidad: Debido a su desolación y a la escasez de vida marina por la falta de nutrientes, las agencias espaciales lo utilizan como vertedero espacial para satélites y estaciones fuera de servicio.

2. Isla Bouvet

Bajo soberanía de Noruega, Bouvet no es un lugar para pasar las vacaciones. Es una especie de fortaleza volcánica envuelta en glaciares y castigada sin piedad por los vientos huracanados del Atlántico Sur. Es, probablemente, uno de los lugares más solitarios de la Tierra. No hay hoteles, ni habitantes; solo colonias de pingüinos y focas que miran con indiferencia al horizonte.

¿Dónde está? Perdida en la nada, a unos 1.700 km al norte de la Antártida y a 2.600 km al suroeste de Sudáfrica.

3. Archipiélago Kerguelen: Las "Islas de la Desolación"

Su apodo lo dice todo. Este territorio francés de ultramar ofrece un duro clima subantártico con lluvias constantes y los vientos feroces. No hay que buscar población nativa ya que allí no vive nadie de forma permanente. Sus únicos inquilinos son científicos y militares que rotan en la base Port-aux-Français, contando los días para volver a la civilización.

¿Dónde están? En el Índico sur, a unos 3.900 km de Puerto Elizabeth (Sudáfrica) y a unos 2.000 km de las costas de la Antártida.

4. Tristán de Acuña: El pueblo más aislado del mundo

Si hablamos de lugares habitados, este se lleva la palma. Perdido a medio camino entre Sudáfrica y Sudamérica, este archipiélago británico ostenta el título del asentamiento humano más remoto del planeta.

La vida aquí se rige por el mar. Olvídense de llegar en avión; no hay aeropuerto. La única forma de pisar su suelo es mediante un viaje de varios días en barco desde Ciudad del Cabo. Su capital tiene uno de los nombres más sonoros de la geografía: Edimburgo de los Siete Mares, hogar de entre 200 y 300 personas que viven, literalmente, lejos de todo.

¿Dónde está? A unos 2.800 km de Sudáfrica y 3.300 km de Sudamérica.

5. Isla de Pascua (Rapa Nui)

En este caso, aunque es un lugar muy alejado, sí es una joya turística. A miles de kilómetros de la costa chilena, Rapa Nui se levanta como un santuario de la cultura polinesia.

Es famosa mundialmente por sus moáis, esas gigantescas estatuas de piedra que custodian el horizonte y cuyo origen sigue fascinando a los historiadores. Aunque es un ecosistema de historia viva que lucha por preservar sus tradiciones frente al turismo, es el único de esta lista donde podrá tomarse un café tranquilamente tras 6 horas de vuelo desde Santiago.

¿Dónde está? A unos 3.700 km de Chile continental y a 4.000 km de Tahití.

6. Alert, en la isla de Ellesmere

Situado en el extremo norte de la isla de Ellesmere, en Canadá, Alert es el asentamiento permanentemente habitado más septentrional de la Tierra.

No es un pueblo al uso, sino un enclave militar y meteorológico. Aquí, la oscuridad total reina durante meses y las temperaturas caen a niveles que congelarían hasta el pensamiento. Vivir aquí es un acto de resistencia.

¿Dónde está? A la vuelta de la esquina del fin del mundo: a solo 817 kilómetros del Polo Norte.

7. Ittoqqortoormiit: Al final de Groenlandia

Aparte de ser un desafío para pronunciarlo, Ittoqqortoormiit es un pintoresco pueblo de casas coloridas que parece detenido en el tiempo en la costa oriental de Groenlandia.

Llegar aquí es un privilegio estacional. Durante gran parte del año, el hielo bloquea el mar, dejando al helicóptero como único cordón umbilical con el resto del mundo. Sus habitantes mantienen vivas las tradiciones de caza y pesca, no por deporte, sino como único modo de subsistencia en un entorno hostil y bello a partes iguales.

¿Dónde está? En la remota costa este de Groenlandia.

8. Isla Palmerston

Palmerston es un atolón de coral en las Islas Cook con una particularidad genealógica asombrosa: casi todos sus 60 habitantes comparten el mismo apellido, Marsters.

Son descendientes de William Marsters, un carpintero inglés que se estableció allí en 1863 con sus tres esposas polinesias. Sin bancos, sin tiendas y con suministro eléctrico limitado, la vida se basa en la cooperación familiar y la pesca. No hay aeropuerto ni puerto para cruceros; solo se llega si el océano y un barco privado lo permiten.