La gastronomía española sigue demostrando una vitalidad envidiable y una capacidad de reinvención que no entiende de fronteras, aunque esta vez la mirada se haya vuelto hacia lo más cercano. Bajo el lema "Sigamos probando cosas nuevas", la Guía Repsol 2026 ha repartido este lunes en Tarragona sus nuevos galardones, coronando con la máxima distinción —los ansiados 3 soles— a tres proyectos que resumen a la perfección el momento dulce que vive el sector: A Tafona (Santiago de Compostela), Voro (Mallorca) y el madrileño Ramón Freixa Atelier.

Con estas incorporaciones, España suma ya 46 establecimientos en el olimpo de la guía, en un censo total que alcanza los 808 restaurantes reconocidos.

Los tres nuevos "reyes"

La selección de este año no es casual. Premia la constancia, la técnica y, sobre todo, el compromiso con el origen:

Lucía Freitas (A Tafona): La chef gallega se consolida como un referente no solo por su cocina moderna, sino por su labor social y económica al frente de una red de mujeres productoras y artesanas que sostienen su despensa.

Álvaro Salazar (Voro): Desde Capdepera, en Mallorca, el jienense ha logrado una simbiosis perfecta entre el Mediterráneo y sus raíces andaluzas, demostrando que la fusión más interesante hoy es la que ocurre entre nuestras propias regiones.

Ramón Freixa (Atelier): Tras un paréntesis por cambio de ubicación, el catalán revalida su estatus en Madrid con un formato exclusivo: una barra para solo diez comensales donde el lujo se vuelve íntimo.

El fin de la dictadura de los "menús infinitos"

Una de las tendencias más claras que deja esta edición, según ha destacado la directora de la Guía, María Ritter, es el giro hacia un consumo más dinámico. Los comensales ya no buscan necesariamente sentarse durante cuatro horas ante un menú degustación interminable.

Ganan terreno las "barras gastro", donde el cliente presencia el espectáculo de la cocina en directo, y los menús cortos y asequibles. De hecho, entre los 83 nuevos soles, destaca una treintena de jóvenes cocineros que apuestan por propuestas sostenibles donde se puede comer por unos 50 euros, demostrando que la alta cocina no tiene por qué ser prohibitiva.

El reparto geográfico de los soles dibuja un mapa de excelencia donde Cataluña (122) y la Comunidad de Madrid (98) siguen a la cabeza, seguidas de cerca por Andalucía y el País Vasco.

Entre los nuevos dos soles (11 en total), destacan aperturas que ya son referencia en la capital como Bascoat, con su cocina vasca actualizada, o el espectacular despliegue de brasas en Smoked Room. También hay espacio para la España interior, con el reconocimiento a Callizo en el Pirineo aragonés o Vandelvira en Jaén, donde el mundo vegetal es el protagonista absoluto.

Tradición y juventud

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha querido poner en valor esa mezcla de veteranía y juventud que define la edición de 2026. La Guía, ha señalado, busca detectar tendencias "pegadas a la calle", reconociendo desde los procesos artesanales —como la elaboración de embutidos propios— hasta la vuelta a las brasas, que han saltado del asador tradicional a los locales más cosmopolitas de las ciudades.

En definitiva, la Guía Repsol 2026 confirma que la cocina española ha dejado de mirar obsesivamente a Asia para redescubrir la riqueza de su propia despensa y el dinamismo de sus barras.

Listado completo

Este es el listado de los nuevos restaurantes galardonados en la Guía Repsol 2026:

Tres soles

A Tafona. Santiago de Compostela (La Coruña).

Ramón Freixa Atelier. Madrid.

Voro. Capdepera (Mallorca).

Dos soles

Barahonda. Yecla (Murcia).

Bascoat. Madrid.

Callizo. Aínsa-Sobrarbe (Huesca).

Dos Palillos. Barcelona.

Dromo. Badajoz.

Fierro. Valencia.

La Bicicleta. Entrambasaguas (Cantabria).

Mesón Sabor Andaluz. Alcalá del Valle (Cádiz).

San Hô. Adeje (Tenerife).

Smoked Room. Madrid.

Vandelvira. Baeza (Jaén).

Un sol

2 Estaciones. Valencia.

539, Plats Forts. Puigcerdà (Gerona).

Alberte. Vigo (Pontevedra).

Amar Barcelona. Barcelona.

Aquiara. Ciutadella (Menorca).

Arrope. Rueda (Valladolid).

Asador Nicolás. Tolosa (Guipúzcoa).

Ausiàs. Pedreguer (Alicante).

Back. Marbella (Málaga).

Bancal. Madrid.

Baudilio. Valderrobres (Teruel).

Besta. Barcelona.

Blossom. Málaga.

Cervus. Reus (Tarragona).

Cocina Cabal. Oviedo (Asturias).

Cràter Identidad Canaria. Adeje (Tenerife).

Desborre. Madrid.

Dvisi. Palamós (Gerona).

El Bar Old School Food. Mérida (Badajoz).

El Bar Valladolid. Valladolid.

El Baret Wine Bar. Murcia.

El de Alberto. La Coruña.

El Paladar by Zuriñe García. Portugalete (Vizcaya).

El Portal de Albarracín. Albarracín (Teruel).

Eldelmar. Barcelona.

Emi. Madrid.

Erre Que Erre. Ibi (Alicante).

Farigola & Menta. Torrent (Valencia).

Fontané. Sant Julià de Ramis (Gerona).

Galino Pueyo. Tardienta (Huesca).

Gunnen. La Coruña.

Halconeras de Sancho IV. Funes (Navarra).

Haydée by Víctor Suárez. La Orotava (Tenerife).

Hispano 1926. Murcia.

Itzuli. Donostia (Guipúzcoa).

Kinu Sevilla. Sevilla.

La Carboná. Jerez de la Frontera (Cádiz).

La Casa de los Abuelos. Jumilla (Murcia).

Lilium. Arrecife (Lanzarote).

Los 33. Madrid.

Marangels. Sant Gregori (Gerona).

Mare. Cádiz.

Marna. Pontevedra.

Miguel González. Orense.

Moderna Tradición. Logroño (La Rioja).

Moral. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).

Narbasu. Piloña (Asturias).

Nardi. Hervás (Cáceres).

O Secadeiro. Outes (La Coruña).

Otoro Jukusei. Madrid.

Pascua. Salamanca.

Prodigi. Barcelona.

Promesa. Málaga.

Quintaforca. Nulles (Tarragona).

Ramón Freixa Tradición. Madrid.

Reina XIV. La Granja de San Ildefonso (Segovia).

Revés Bistro. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria).

Simposio. San Antonio de Benagéber (Valencia).

Sisè. Lérida.

Snob Cocktail&Food. Pamplona-Iruña (Navarra).

Sukaldean Aitor Santamaría. Donostia (Guipúzcoa).

Sutan. Hondarribia (Guipúzcoa).

Tierra y Vino. Samaniego (Álava).

Tragatá Málaga. Málaga.

Trésde. Madrid.

Troqué. Adeje (Tenerife).

Veratus. Jarandilla de la Vera (Cáceres).

Vértigo. Sober (Lugo).

Ibaya. Canillo (Principado de Andorra)