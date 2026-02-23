El Círculo de Bellas Artes de Madrid se ha vestido de gala este lunes para acoger la XI edición de los Premios Macarfi, consolidándose como el escaparate más influyente del talento culinario en España. En un evento que ha reunido a más de 200 chefs de renombre —entre ellos figuras de la talla de los hermanos Torres, Paco Pérez o Begoña Rodrigo—, la Guía Macarfi ha dado un paso de gigante al anunciar su expansión definitiva por toda la España peninsular.

Bajo la conducción del presentador Jota Abril y con el respaldo de la Comunidad de Madrid y Andbank, la ceremonia ha servido para certificar el estado de gracia que vive la gastronomía nacional. Manuel Carreras Fisas, presidente y fundador de Macarfi, ha destacado la evolución de un proyecto que nació en 2015 con vocación local en Barcelona y que hoy ya cubre 15 comunidades autónomas, con la vista puesta en las islas para el año 2027.

'Top of the Tops'

Uno de los momentos más esperados de la noche ha sido la entrega de los premios Top of the Tops, un reconocimiento exclusivo para aquellos establecimientos que han logrado liderar el ranking de la guía durante tres años consecutivos. En esta ocasión, los laureados han sido DiverXO, en Madrid; Disfrutar y El Celler de Can Roca, en Cataluña; y Asador Etxebarri y Elkano, en el País Vasco.

Asimismo, la guía ha puesto el foco en las nuevas promesas con el premio Rookie del Año, que reconoce la mejor apertura de 2025. El primer puesto ha recaído en el Restaurant Fontané (Cataluña), seguido por Itzuli (País Vasco) y Ancestral, que se sitúa como la gran revelación en la Comunidad de Madrid.

Por último, se ha premiado a los TOP 10/15 de cada comunidad autónoma. Los que lideran estos rankings son: Cocina Hermanos Torres (Cataluña), Desde 1911 (Comunidad de Madrid), Azurmendi (País Vasco), El Portal de Echaurren (La Rioja), Ricard Camarena Restaurant (Comunidad Valenciana), Bardal (Andalucía), Cenador de Amós (Cantabria), Casa Marcial (Principado de Asturias), Culler de Pau (Galicia), Asador Galino Pueyo (Aragón), Molino de Urdániz (Comunidad Foral de Navarra), Cabaña Buenavista (Región de Murcia), Iván Cerdeño (Castilla-La Mancha), Lera (Castillo y León) y Atrio (Extremadura).

Exclusividad y negocio

La edición 2026 de la Guía Macarfi no solo crece en volumen, sino en precisión. Por primera vez, el manual —editado en castellano e inglés— incluye clasificaciones provinciales y categorías especiales como "Joyas por descubrir" o "Most Popular".

Más allá de la crítica, Carreras Fisas ha aprovechado la cita para poner en valor el Club Macarfi. Este club privado, que ya cuenta con 350 socios particulares y 400 corporativos, ofrece experiencias de lujo inaccesibles para el gran público, como el cierre en exclusiva de templos gastronómicos como Asador Etxebarri o visitas privadas a las mejores bodegas del país durante la vendimia.

El sistema de la guía sigue basándose en la independencia y el anonimato. Más de 2.000 "embajadores" (gastrónomos locales) analizan y puntúan cerca de 5.000 restaurantes de forma desinteresada, cuyas críticas se sintetizan en una reseña final que busca la máxima objetividad para el comensal.

La gala ha contado con una nutrida representación de la sociedad civil y empresarial, incluyendo a Rafael Ansón (Presidente de Honor de la Academia Internacional de Gastronomía) y Luis Suárez de Lezo (Presidente de la Real Academia de Gastronomía), confirmando que la gastronomía sigue siendo uno de los principales motores económicos y culturales de España.