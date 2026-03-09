La música electrónica transforma la montaña en nuevo epicentro cultural del sur de Europa

La música electrónica ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente urbano para consolidarse en entornos naturales y de montaña como una de las principales tendencias del ocio en el sur de Europa. El cambio responde a una transformación del sector musical y del turismo experiencial: las nuevas generaciones demandan propuestas que integren cultura, naturaleza, deporte y sostenibilidad, con impacto positivo tanto en el territorio como en la economía local.

"El público actual ya no busca únicamente la propuesta que le ofrece un concierto, sino una experiencia completa, inmersiva y emocional", explica Àlex Orúe, responsable de L’Abarset de Ensisa en El Tarter. "La montaña ofrece algo que la ciudad no puede replicar: un entorno incomparable, un espacio icónico y desconexión de la urbe".

El sector global de eventos musicales prevé incrementar sus ingresos en 3.000 millones de dólares entre 2024 y 2028, con la electrónica y los festivales en espacios naturales como motores clave de crecimiento. Al mismo tiempo, estudios del ámbito turístico indican que el 65% de las búsquedas de alojamiento en 2026 coinciden con grandes eventos culturales y musicales, lo que confirma el peso creciente del viaje motivado por experiencias.

En este escenario, los entornos de montaña del sur de Europa —Pirineos, Alpes franceses, Dolomitas o Sierra Nevada— se posicionan como nuevos polos de atracción cultural. La tendencia no consiste únicamente en trasladar conciertos a paisajes singulares, sino en desarrollar modelos híbridos que combinan programación musical, actividad deportiva, gastronomía y criterios de sostenibilidad.

Uno de los ejemplos de esta evolución es L’Abarset, ubicado en El Tarter (Andorra), que se ha consolidado como uno de los proyectos pioneros en los Pirineos en la integración de música electrónica internacional en un entorno de alta montaña, incorporando además una propuesta gastronómica de calidad.

"Cuando observamos que el turismo que venía a Andorra ya no segmentaba su viaje en actividades aisladas, sino que buscaba un relato completo alrededor de su estancia, entendimos que no era una moda puntual, sino un cambio estructural", señala Orúe. "En un destino como Grandvalira, el esquí deja de ser el único eje del viaje; la gastronomía y el ocio cierran el triángulo de la experiencia".

Analistas del sector coinciden en que la electrónica en la montaña se encuentra en fase de consolidación en el sur de Europa. Las oportunidades se concentran en iniciativas que prioricen la calidad artística frente al volumen, integren bienestar y deporte en la experiencia y mantengan una relación equilibrada con el territorio.

En palabras de Orúe, "L’Abarset quiere ser el punto de encuentro donde la montaña, la música y la cultura contemporánea se fusionan para redefinir el concepto de après-ski en el sur de Europa".

El espacio articula sesiones musicales en horario de tarde —entre las 16:00 y las 22:00 horas— en una terraza con vistas al valle, con una arquitectura orgánica integrada en el paisaje y, en fechas seleccionadas, un formato L'After hasta las 02:00 horas de aforo reducido, centrado en la calidad sonora y en una experiencia más cuidada.

"El principal diferencial de L’Abarset es que no somos un festival puntual trasladado a la nieve", subraya Àlex Orué, responsable de L’Abarset de Ensisa en El Tarter. "Somos un espacio estable donde se combina programación internacional, identidad arquitectónica y territorio. La experiencia está diseñada desde la montaña y para la montaña, con voluntad de proyección internacional".

La programación del mes de marzo refuerza esa línea híbrida entre talento internacional y escena local. El 6 de marzo actuará El Paripé; el 7 de marzo será el turno de East End Dubs, acompañado por Edu_Art y Laeet, con sesión posterior de after. El 13 de marzo llegará Bresh, mientras que el 14 de marzo compartirán cartel Edu_Art y

El calendario continúa el 20 y el 27 de marzo con Patricia Mantovani, en jornadas de acceso libre con registro previo, y los días 21 y 28 con Pole Position, Edu_Art y Ale de Tuglie, respectivamente. La programación se extenderá a abril con nombres como Wally López, Eric Vÿlycë y Patricia Mantovani el 3 de abril, y Chelina Manuhutu el 4 de abril.

"A lo largo de la temporada mantenemos una línea muy clara: electrónica de calidad vinculada al concepto de après-ski contemporáneo", explica Orúe. "Combinamos headliners internacionales con talento local que aporta continuidad y contexto. El formato L'After nos permite extender la experiencia en un club más reducido, manteniendo coherencia y ritmo".

El auge de este tipo de iniciativas está vinculado al crecimiento del turismo cultural y deportivo en entornos naturales. La combinación de esquí, alojamiento, restauración y programación musical amplía la estancia media y diversifica el perfil del visitante.

"En el sur de Europa, donde el estilo de vida y la cultura gastronómica tienen un peso relevante, este modelo encaja de forma natural", apunta Àlex Orúe, "ya no se trata solo de esquiar, sino de disfrutar la montaña de manera completa".

Los principales consumidores de estas experiencias son miembros de la Generación Z y los Millennials, que valoran autenticidad, diseño y coherencia con principios de responsabilidad ambiental. "La autenticidad de L’Abarset no se comunica, se demuestra", añade Orué. "No buscamos viralidad puntual, sino crear comunidad. Eso se traduce en decisiones tangibles: selección artística diversa, colaboración con talento local y una experiencia gastronómica coherente con nuestra identidad".

En enclaves como El Tarter, dentro del dominio esquiable más grande del sur de Europa que es Grandvalira, la incorporación de una programación musical estable contribuye a reforzar el posicionamiento del destino como espacio cultural de invierno, más allá de la oferta estrictamente deportiva.

La expansión de la música electrónica en espacios naturales está acompañada de una mayor exigencia en materia medioambiental. En países del sur de Europa, tanto la regulación como la presión social impulsan prácticas más responsables en la organización de eventos en la naturaleza.

"La clave es planificación y coherencia", afirma Àlex Orúe, responsable de L’Abarset. "Trabajamos con la estación en protocolos medioambientales, aplicamos limitación de aforos y realizamos controles acústicos y lumínicos periódicos. El crecimiento no puede ser solo cuantitativo; debe ser cualitativo. La montaña es nuestro principal activo y debemos preservarlo".