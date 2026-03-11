Samantha compite con su ex compañero Jordi Cruz por el mejor arroz blanco

Samantha Vallejo-Nágera, que ha abandonado recientemente MasterChef después de 13 años y 38 ediciones como jurado del reality de cocina, no ha colgado el delantal. La chef madrileña sigue cocinando en sus redes sociales. El último plato de su sección ¡Socorro Samantha! viene a competir, con el que hace unos días presentó a sus seguidores, su excompañero de reality Jordi Cruz. Ambos cocineros han escogido un plato aparentemente sencillo, pero que se le resiste a mucha gente: el arroz blanco.

Samantha Vallejo, desgranando el plato

Precisamente, Samantha pretende "enseñar a hacer arroz blanco para el que no consigue hacer arroz blanco". Se trata de una receta sin complicaciones. La exjurado de MasterChef da un truco clave: añadir los granos a una olla con "muuuucha agua hirviendo". Esto va a hacer que el arroz no se pegue. Aún así, también hay que removerlo de vez en cuando, según apunta la chef. Pasados 15-17 minutos, estará listo para colar y enjuagar con agua fría: "Agua helada, helada, helada, para parar la cocción", recomienda Vallejo-Nágera.

El siguiente paso es escurrir el arroz y dejarlo secar muy bien. La chef madrileña pone el arroz sobre un trapo de cocina limpio y lo deja reposar estirado hasta que pierde toda la humedad: "cuanta más agua pierda, más suelto queda el grano".

Ya estaría listo para saltear. Samantha aconseja hacerlo con sal, mantequilla o aceite, aunque advierte que se puede hacer también con ajo, cebolla o soja, según el gusto: "cada uno le da su toque". La exjurado de MasterChef recomienda cocinar una buena porción de arroz: "en casa hacemos bastante cantidad porque te salva cualquier comida".



Jordi Cruz, una receta más metódica

El que fuera su compañero de jurado en MasterChef también ha publicado recientemente un vídeo en su Instagram explicando a sus seguidores cómo hacer un buen arroz blanco para guarniciones, salteados o lo que surja. Su propuesta es muy sencilla y solo requiere de lo siguiente: arroz redondo, agua, sal y un temporizador. Jordi Cruz realiza una guía práctica para no perderse que exige "precisión, orden y nada más".

Paso 1. El chef catalán parte de medio kilo de arroz redondo, que recomienda lavarlo "a conciencia, hasta que el agua salga lo más limpia posible (dos o tres lavados)". Cruz apunta a que este paso es fundamental para obtener un grano suelto.

Paso 2. Colarlo en una cazuela con 600 mililitros de agua y 5 gramos de sal. "Mezcla bien para repartir la sal, tapa y cocina 4 minutos a fuego fuerte", aconseja el juez de MasterChef.

Paso 3. Una vez transcurridos los 4 minutos a fuego fuerte y cuando comience a hervir, entramos en el siguiente paso: bajar el fuego al mínimo y mantener la cocción durante 10 minutos.

Paso 4. El arroz ya está cocido. Se apaga el fuego y se deja reposar 5 minutos más "sin levantar la tapa". Solo reposo.

Paso 5. Una vez transcurridos esos 5 minutos ya se puede destapar. "El arroz está cocido, suelto, a punto para hacer un salteado, para hacer una guarnición buena, rico para acompañar vuestras recetas", asegura el propietario del restaurante ABaC de Barcelona (tres estrellas Michelin).

Jordi Cruz presume de que se trata de un plato "sencillo, perfecto, infalible y de diez". Y señala que "cuando el método es preciso, el resultado habla por sí solo".



Samantha y Jordi, Jordi y Samantha. Dos excompañeros en el reality MasterChef que ahora "compiten" en las redes sociales por ver quién hace el mejor arroz blanco.