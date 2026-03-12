El olimpo de la gastronomía mundial vive este jueves uno de sus momentos más amargos. René Redzepi, el hombre que reinventó la cocina nórdica y situó a Noma en la cima del mundo, ha anunciado su dimisión. La decisión no responde a un agotamiento creativo, sino al peso insoportable de un goteo incesante de testimonios que describen un régimen de terror, castigos físicos y abusos sistemáticos en los fogones del restaurante de Copenhague.

Lo que durante años se disfrazó de "exigencia extrema" o "búsqueda de la perfección", ha terminado estallando en las manos de Redzepi. A través de un comunicado en Instagram, el chef ha intentado realizar un ejercicio de contrición que muchos consideran tardío: "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis propias acciones", ha señalado el cocinero, admitiendo que su salida es la única vía para que el restaurante sobreviva a su propia sombra.

Puñetazos y humillación: el sistema Noma

La caída del mito comenzó a fraguarse en las redes sociales. Jason Ignacio White, antiguo responsable del laboratorio de fermentación de Noma, se convirtió en el catalizador de la crisis al recopilar decenas de testimonios de exempleados. Lo que emergió fue una radiografía de la violencia: puñetazos, golpes y gritos constantes.

La estocada definitiva llegó de la mano del The New York Times. Una investigación que cuenta con el respaldo de 35 trabajadores describe un entorno laboral donde los castigos físicos no eran incidentes aislados, sino una herramienta de gestión sistemática empleada por Redzepi y su círculo de confianza.

La soberbia de Redzepi no era un secreto en el sector. Ya en 2008, el documental Noma at a Boiling Point mostraba imágenes explícitas de maltrato verbal. En 2015, el propio chef intentó blanquear su imagen reconociendo que había actuado como una "bestia" que intimidaba a sus subordinados. Sin embargo, el brillo de las tres estrellas Michelin y el título de "mejor restaurante del mundo", logrado en cinco ocasiones, sirvieron de paraguas protector durante casi dos décadas.

Fundado en 2003 con la promesa de una cocina ética y pegada al producto local, Noma termina convertido en el símbolo de una era de excesos de autor que la sociedad ya no parece dispuesta a tolerar. Mientras el restaurante inicia una etapa efímera en Los Ángeles, su fundador se retira por la puerta de atrás, dejando tras de sí un legado empañado por la realidad de lo que sucedía tras las puertas de su cocina: un éxito levantado sobre la humillación ajena.