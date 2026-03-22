Hay lugares que no necesitan grandes viajes para hacernos sentir lejos y La Terrace de la Vega es uno de ellos. Desde su apertura en 2022 en Alcobendas, este rincón se ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para quienes huyen del ruido de la capital buscando tres pilares: buena brasa, calma y una terraza que invita a que el reloj se detenga.

Las elegantes mesas de La Terrace de la Vega.

Detrás del proyecto están Charbel Wehbe y José Kiwan Blanco, un empresario cuya trayectoria no viene de la herencia, sino del esfuerzo puro y una formación académica de élite en la hostelería francesa. Ubicado en la avenida Olímpica, 2, el espacio sorprende por su amplitud y una vegetación que funciona como un auténtico pulmón verde, un refugio urbano donde la técnica se pone al servicio del producto.

En La Terrace de la Vega, el corazón late al ritmo del carbón. Su carta es una declaración de intenciones mediterránea con matices contemporáneos. No hay artificios innecesarios; hay ejecución y de eso se encarga su chef, Juan Pascual, mano derecha de Kiwan desde hace ocho años.

La carta es una invitación al disfrute y a compartir platos, todos con sentido y sensibilidad. El producto de calidad se mezcla con el buen hacer en los fogones para dar un fantástico resultado en la mesa, acompañado de un muy buen servicio en sala. Desde el aperitivo de queso suizo Tête de Moine, presentado con sus tradicionales rosetas y con ese sabor fuerte y ligeramente picante tan característico.

Del Líbano a la mesa

De las raíces libanesas de Kiwan llegan elaboraciones imprescindibles como el hummus (10 €), elaborado con crema de garbanzos, tahini y limón; y el mutabal (10 €), una sabrosa crema de berenjena asada, con tahini y limón. También te encuentras en la carta con los kebbeh (12 € 5 unidades), un plato típico libanés a base de carne picada, piñones, burgul –un alimento parecido al arroz pero derivado del trigo– y especias.

Torreznos de Soria suflados.

Pero si quieres huir de lo exótico, tienes la opción de saborear sus croquetas de cecina de León (12 € 6 unidades) o sus fantásticos torreznos de Soria (10 €) suflados a alta temperatura. En una charla distendida sobre la calidad y el punto exacto de la fritura, José Kiwan nos confiesa el secreto de su éxito: "No es solo el producto, es el tiempo. Lleva 45 minutos de horneado por cada cara. Luego, una vez fuera, se corta y se le da el golpe de freidora. Pero la maceración previa es lo que marca que no sea simple panceta, sino un torrezno de verdad". "Las cosas bien hechas enamoran a cualquiera", sentencia con la seguridad de quien sabe que tiene un equipo que comparte su "locura". Otras opciones para recordar esos sabores puros son el pulpo a la brasa sobre patatas revolconas con pimentón de la Vera y el carpaccio de solomillo de vaca rubia gallega con aceite de trufa blanca, dos platos que son ya insignias de la casa.

"Comer con el alma"

Lo que diferencia a La Terrace de la Vega de otros locales de la zona no es solo su estética elegante, sino la pasión casi obsesiva de su dueño por la experiencia del cliente. Para Kiwan, la hostelería no es una transacción, es una "siembra". "Yo quiero sembrar aquí un grano de mi amor a lo que hago. Y ese amor lo tiene que recibir el cliente para que, cuando salga por la puerta, diga: 'Wow, me han entendido de maravilla'. Al final, el lujo no es el dinero, es que la experiencia te compense", explica José durante la conversación con Libertad Digital.

Tataki de atún Balfegó.

Además de las ensaladas, también en la carta encuentras pescados de la mejor calidad y con diferentes preparaciones. Desde un fantástico ceviche de corvina con gel de ponzu y mayonesa de palomitas (25 €) a un mejor tataki de atún Balfegó (30 €), muestra de que en esta casa se busca el mejor producto, como ya te conté en este ronqueo especial de la marca premium española.

Mini burger de Wagyu.

Y otro de sus puntos fuertes es la cocina al carbón, tanto para pescados, como el rodaballo a la brasa, como para las carnes. Distintos cortes, razas, maduraciones y elaboraciones que harán las delicias de los carnívoros. Saborazo las mini burger de Wagyu (14 € 3 unidades), acompañadas con pimiento del piquillo caramelizado, grana padano, canónigos y mayonesa de tahini. Pero la reina de la casa es la vaca rubia gallega, así que coge el cuchillo y disfruta del sabor del chuletón de vaca rubia gallega El Encinar (95 € kg), de su punto y de sus ricas patatas fritas que sirven de acompañamiento.

Bodega de altura

Esa búsqueda de la excelencia se extiende a una carta de vinos que huye de lo obvio. Nada de limitarse a los "clásicos aburridos"; aquí se apuesta por pequeños viñedos y vinos de autor que sorprenden tanto como su cocina. Para pasar todos los platos que sacaron a la mesa, probamos varios vinos como el blanco 912 de Altitud (24 €), un verdejo sobre lías elaborado por la bodega Beganzones bajo la DO Rueda; el Vizconde de Barrantes (24 €), elaborado con albariño 100 % por la bodega Lagar de Pintos bajo la DO Rías Baixas. De los tintos probamos el de Dehesa del Carrizal (35 €), elaborado con chardonnay 100 % por la bodega y DO Dehesa del Carrizal; y el Perea Navarro, elaborado con uvas tempranillo por la bodegas del Muni, de VT Castilla.

Los postres caseros de La Terrace de la Vega.

La experiencia culmina con una repostería casera que mantiene el listón alto. Desde la torrija de chocolate blanco con helado de caramelo salado (10 €) hasta un intenso coulant de chocolate con helado de violeta (10 €) pasando por la tarta de pistacho y queso (8 €). Porque, como bien se comentó en la mesa, un mal final puede arruinar un banquete: "Terminas con un mal café y parece que has comido fatal. Por eso aquí cuidamos cada detalle hasta el último segundo", como el café shakeado espresso que acompañó a los postres y puso el broche perfecto a la velada.

La Terrace de la Vega no es solo un restaurante de 40 euros de ticket medio o un menú ejecutivo impecable de 20 euros, es el testimonio de un hostelero que, tras años en hoteles de cinco estrellas, decidió montar su propia casa para recibir a la gente con el cariño de quien invita a un amigo a su hogar.

Datos de interés

La Terrace de la Vega

Página web: www.laterracedelavega.com

Dirección: avenida Olímpica, 2, Alcobendas (Madrid).

Teléfono: 918684998

Horario: de domingos a jueves, de 13:00 a 00:00 h; viernes y sábados, de 13:00 a 01:00 h.

Ticket medio: 40 € / Menú ejecutivo: 20 €

Valoración: 8 fogones