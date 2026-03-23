La Guía Repsol ha vuelto a agitar el panorama gastronómico nacional con la entrega de sus nuevos Soletes, la distinción que premia a esos lugares "apetecibles, solventes y asequibles" que todos recomendaríamos a un amigo. En esta edición, un total de 331 establecimientos de España y Andorra se incorporan a un listado que ya supera los 5.000 locales premiados.

Si hablamos de núcleos urbanos, la capital de España sigue demostrando su músculo hostelero. Madrid encabeza la lista con 14 nuevos Soletes, consolidándose como la ciudad con más aperturas y locales de moda bajo el radar de los expertos. Le siguen de cerca Valencia y Barcelona, ambas con 10 distinciones, y Sevilla, que suma 8 nuevos reconocimientos.

Por comunidades autónomas, el sur se lleva la palma:

Andalucía : 43 nuevos Soletes.

Cataluña : 35 distinciones.

Castilla y León : 34 nuevos locales.

Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana: completan los puestos de honor con más de una veintena cada una.

La estrategia de esta edición ha sido clara: buscar el equilibrio entre el asfalto y el aire libre. La Guía ha puesto el foco en locales situados en entornos privilegiados como la Sierra Norte de Sevilla, el Pirineo aragonés (entorno de Posets-Maladeta) o las Tierras del Ebro en Tarragona.

Pero también hay hueco para el turismo cultural y urbano. Se han premiado barras y mesas en los cascos históricos de Salamanca, el barrio de Cimadevilla en Gijón o la monumental Mérida. Además, como novedad internacional, Andorra estrena sus primeros cuatro Soletes en la historia de la Guía.

Talento joven y "joyas" inesperadas

La Guía Repsol no solo mira la tradición; también apuesta por el riesgo y la frescura. Entre los nuevos galardonados destacan propuestas jóvenes como Efímero (Pamplona) o Insurgente, ubicado en el castizo Mercado de Chamberí en Madrid.

La lista incluye también lo que la organización denomina "cocinas inesperadas", lugares donde la comida sorprende por su ubicación o concepto, como:

Lambada Records (Las Palmas) : un híbrido entre bar y tienda de vinilos.

Lukitxene (Vizcaya) : el comedor de la Escuela de Hostelería de Leioa.

L’Ovella Negra (Castellón): una taberna cooperativa con mucha personalidad.

Como broche de oro, esta edición destaca establecimientos donde, además de comer de lujo, es posible pernoctar, como Silogía en Garachico (Tenerife) o la mítica Venta Piqueras en La Rioja.

Encuentra aquí el listado completo por comunidad autónoma de los nuevos Soletes.

En definitiva, una nueva hornada de locales que demuestran que la excelencia gastronómica no siempre requiere de manteles largos ni facturas astronómicas, sino de carácter cotidiano y un producto impecable.