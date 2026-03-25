Barcelona se ha convertido esta semana en el epicentro mundial de la carne. En el marco de Hostelco Alimentaria, la firma Discarlux ha vuelto a demostrar por qué lidera el sector del vacuno mayor, no solo por volumen, sino por una capacidad de innovación que parece no tener techo. Bajo el título ‘Ushido Wagyu Beef, el wagyu desde otro prisma’, Xosé Portas y Joaquín Felipe han presentado lo que ellos denominan el "último horizonte" de la restauración: una carne con ADN nipón, pero corazón español.

La gran novedad es Ushido, una línea full blood (genética 100% pura) nacida, alimentada y sacrificada en España. "Se sitúa en la misma liga que la clasificación superior del Kobe original", explicaba Xosé Portas, CEO de Discarlux y figura clave para entender el auge de la carne roja en nuestro país.

La ventaja competitiva es clara: ofrecer un producto que compite con el Kobe (cuyo precio oscila entre los 500 y 600 euros el kilo) pero con mayor disponibilidad y sin los sobrecostes que la crisis energética y los aranceles imponen a la importación. Ante un 2026 marcado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y la escalada de precios del petróleo, Ushido se presenta como la alternativa estratégica para la alta restauración europea.

El debate de la maduración

Uno de los momentos más intensos del taller fue la defensa cerrada de las carnes de alta maduración. Frente a las recientes alertas de algunos influencers sobre los peligros de madurar más de 35 días, Portas fue tajante: "Las carnes de alta maduración pasan todos los controles sanitarios y no suponen ningún peligro".

Taller de Ushido en Alimentaria.

En el caso del Wagyu Ushido, la maduración no busca ablandar la pieza —que ya es extremadamente tierna de por sí— sino acentuar su umami. Joaquín Felipe, responsable de I+D+I, mostró cortes inéditos como la "oreja de solomillo", la "lágrima" o el "corazón de cadera", con procesos que van desde los 30 hasta los 120 días en piezas especiales. El resultado es un perfil organoléptico complejo, casi licoroso, que rompe con el consumo clásico para integrarse en la vanguardia gastronómica.

Discarlux no solo destaca en el plato, sino en la logística. La empresa, que cumple ahora 20 años, ostenta el récord de tener el mayor número de lomos de vacuno madurando simultáneamente en el mundo: 9.000 piezas. Pero no se detienen ahí.

Nueva Planta: En otoño inaugurarán 2.500 m² de instalaciones para albergar 15.000 lomos como ya os hemos contado en Libertad Digital .

Facturación: Cerraron 2025 con 73,3 millones de euros (un 16% más que el año anterior).

Previsiones: Estiman superar los 100 millones en 2026.

¿Japón o Galicia?

En el stand de la feria, el debate sigue vivo. Discarlux permite al visitante comparar el exclusivo Wagyu de Kobe con el auténtico buey rubio gallego, la joya de la corona del noroeste peninsular que incluso el chef Gordon Ramsay ha calificado como "la mejor carne del mundo".

Entre razas en peligro de extinción recuperadas, como la marela o la maronesa, y su reciente Premio de Gastronomía de Galicia 2026, Discarlux consolida un modelo que une la tradición del campo con la precisión técnica de la industria moderna. El mensaje en Alimentaria ha sido claro: la carne de lujo ya no solo se importa, se crea aquí.