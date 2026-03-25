Andalucía ya tiene un nuevo referente indiscutible en la pujante industria del turismo de interior. LA Almazara, el ambicioso proyecto ubicado en la Serranía de Ronda, ha sido reconocida como la mejor experiencia oleoturística de la comunidad en la edición inaugural de los Andalucía Oleotourism Awards.

LA Almazara, mejor experiencia oleoturística de Andalucía.

Estos galardones, impulsados por la Fundación del Olivar y la Junta de Andalucía, nacen con una misión clara: premiar la excelencia y la innovación en un sector que ha dejado de ser un nicho para convertirse en un motor económico clave. En un certamen marcado por la alta competitividad —con 33 candidaturas de siete provincias y presencia de hasta cinco países—, la propuesta rondeña ha logrado destacar por su capacidad para maridar el respeto al patrimonio agrícola con una estética contemporánea.

Un hito arquitectónico de Starck

Lo que diferencia a LA Almazara de cualquier otra instalación productiva es su ADN. Diseñada por el célebre Philippe Starck, la almazara trasciende su función industrial para convertirse en un objeto artístico en sí mismo. El jurado, compuesto por expertos del Consejo Oleícola Internacional y la Academia Andaluza de Gastronomía, ha valorado precisamente esa originalidad: la creación de un espacio donde el visitante no solo contempla el proceso de extracción del aceite de oliva virgen extra (AOVE), sino que se sumerge en una experiencia sensorial completa.

El espectacular interior de LA Almazara

El complejo cuenta con:

Museo interactivo: Un recorrido por la cultura milenaria del olivo.

Restaurante de autor: Donde el AOVE es el protagonista absoluto de la mesa.

Diseño vanguardista: Una arquitectura que desafía las convenciones y pone a Ronda en el mapa del diseño mundial.

'Contar nuestra tierra'

Durante la ceremonia de entrega, presidida por la Secretaría General para el Turismo de la Junta de Andalucía, Santiago Muguiro, CEO de LA Almazara, subrayó el orgullo que supone este hito: "Nacimos con la vocación de posicionar a Andalucía como referente internacional. Este premio reconoce el esfuerzo por transformar un producto excepcional en una experiencia completa ligada al territorio".

Para Muguiro, el proyecto es mucho más que una inversión turística; es una forma de "abrir el olivar al visitante" y compartir una identidad que define la esencia del sur de España.

El oleoturismo como valor seguro

El éxito de esta primera edición de los premios confirma que el aceite de oliva es, hoy más que nunca, un activo estratégico. La capacidad de generar valor económico y cultural a través del paisaje y la gastronomía sitúa a proyectos como LA Almazara en la vanguardia de un turismo que busca la autenticidad sin renunciar al lujo y la modernidad.

Con este galardón, Ronda no solo reafirma su magnetismo histórico, sino que se proyecta hacia el futuro como el epicentro del nuevo oro líquido convertido en arte.