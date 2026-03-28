Andalucía no es solo un destino; es un sabor. Y desde hace más de dos años, ese sabor tiene una embajada definitiva en el corazón de Madrid. Dani García, el chef que alcanzó la gloria de las tres estrellas Michelin para después reinventar el modelo de negocio gastronómico, trajo a la capital su proyecto más personal: Tragabuches. Ubicado en el número 40 de la calle José Ortega y Gasset, este espacio no es solo un restaurante, sino un viaje de ida y vuelta a la Ronda de 1998 donde todo comenzó.

La sencilla y acogedora decoración de Tragabuches Madrid.

La historia de Tragabuches es la historia de un joven Dani García que, con apenas 22 años, empezó a agitar el recetario tradicional andaluz. Tras consolidar el concepto en Marbella –del que ya te he hablado en este artículo en Libertad Digital–, su desembarco en Madrid supone la culminación de un sueño: recuperar la "venta honesta". Aquí, el lujo no reside en la excentricidad, sino en la trazabilidad del producto, con nombres y apellidos de agricultores y ganaderos andaluces.

El espacio, diseñado para albergar a 180 comensales, se divide en tres plantas que acogen desde barras dinámicas hasta reservados exclusivos. Pero lo que realmente distingue a Tragabuches es su filosofía non-stop. El restaurante late desde las ocho de la mañana hasta la medianoche, permitiendo al madrileño disfrutar de un auténtico desayuno de mollete de zurrapa de lomo blanca o un pincho de tortilla (sin cebolla, como mandan los cánones del chef) antes de entrar a la oficina.

Mollete de panceta ibérica.

Consciente del ritmo del Barrio de Salamanca, Tragabuches ofrece de lunes a viernes el menú Andalucía en la mesa. Por un precio de 34 €, el comensal puede realizar una incursión rápida pero profunda en el sur: desde una ensaladilla rusa y jamón 5 Jotas o unos callos con garbanzos a la andaluza, hasta principales como el lomo de lubina de estero a la roteña o la picaña madurada con salsa a la pimienta y patatas fritas.

En su planta a pie de calle puedes disfrutar de su opción de La Barra de Cuatro, un menú diseñado por Paula Casado, Nieves Felipo, Marta y Esther Iglesias por 32 € por persona.

Producto y sabor

Pero si de verdad quieres embarcarte en este viaje por el sur que te propone Dani García, te recomiendo que reserves una de sus mesas revestidas por manteles de hilo blanco para comenzar con uno de esos aperitivos que han vuelto a ponerse de moda y que están presentes en casi todas las barras y restaurantes de la capital, como es el caso de esta versión de su gilda XXL de Tragabuches (6 €). Aunque su nombre pueda intimidar, es la opción perfecta para comenzar, con una aceituna gordal, piparras y cebolleta encurtidas, una muy buena anchoa y un taco de solomillo de atún confitado y cocinado de una suavidad y sabor extraordinario.

Gilda XXL de Tragabuches.

Pero sin duda alguna, el plato que tienes que pedir siempre que te lo encuentres en alguna carta de los numerosos restaurantes que tiene Dani García es el de quisquillas al natural con emulsión de pimientos del Padrón (29 €), pescadas esa misma mañana; el sabor de la salsa que las acompaña ensalza el sabor del marisco dándole el toque justo de acidez.

Y qué decir de los carabineros de Isla Cristina servidos con patatas, pimientos y huevos fritos al estilo Formentera, que destaca por el contraste del sabor de unos extraordinarios carabineros que te presentan en la mesa antes de pasar por la brasa y unos huevos que acompañan a la perfección a las patatas fritas chips y a los pimientos del Padrón.

Carabineros con patatas y huevos fritos.

En esta casa siempre hay sugerencias fuera de carta, presentadas en una pizarra y a las que conviene que prestes atención, ya sea para entrantes como las láminas de ventresca de atún rojo salvaje con esencia de jamón ibérico o a las almejas beurre blanc y caviar; o para principales como el chuletón gallego a la brasa, el arroz seco de pichón, crestas y setas o lo que llega a nuestra mesa, un espectacular rodaballo salvaje a la brasa (89 € kg) aliñado con un pilpil y preparado y servido en mesa para que el comensal solo tenga que ocuparse de saborear su jugosa y deliciosa carne.

Churros, chantilly de vainilla, plátano y toffee salado

La parte dulce también requiere su espacio, con postres como la tarta de queso payoyo (10 €), cocinada en una olla tradicional; o los churros, chantilly de vainilla, plátano y toffee salado (12 €), que recuerdan en su forma a los míticos tejeringos marbellíes.

La experiencia se completa con una bodega que es un guiño constante a los vinos de Jerez y a los blancos tranquilos de la tierra, sumando más de 600 referencias como la que probamos de Casa Monte Pío DO Rías Baixas y que consolidan a este local como un destino de culto para los amantes del enoturismo sin salir de la capital.

Un imperio versátil

Con esta apertura, el Grupo Dani García refuerza su hegemonía en Madrid, sumándose a éxitos como BiBo, El Coleccionista, Lobito de Mar, Dani Brasserie, LEÑA y el exclusivo Smoked Room con dos estrellas Michelin. Tragabuches llega para llenar un hueco fundamental: el de la cocina de siempre, la que se comparte en familia, la que sabe a aceite, pan y tradición, pero servida con la excelencia y el sello de calidad de uno de nuestros cocineros más internacionales.

Así que si busca el alma de Andalucía en Madrid, ya no hace falta mirar al sur; basta con acercarse a Tragabuches Madrid con menús desde 32 € y un ticket medio superior a los 50 €.

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Datos de interés

Tragabuches

Página web: https://tragabuchesrestaurants.com/es/madrid/

Dirección: Calle de Ortega y Gasset, 40. (Madrid)

Teléfono: 911179230

Horario: Desayunos, sábados y domingos de 10:00 a 11:30h; comidas de 13:00 a 16:00h; cenas, de 19:30 a 23:30h.

Ticket medio: 50-60 €

Valoración: 8 fogones