El truco para convertir el bacalao y las torrijas en un manjar de Semana Santa que nadie te cuenta

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Félix Lanz, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, propuso un recorrido gastronómico para estas fechas, centrado en bacalao, buñuelos, potajes y torrijas, con consejos para el maridaje perfecto.

El bacalao, salado, desalado o ahumado, se convierte en protagonista de aperitivos y platos principales. Félix recomienda prepararlo en láminas finas curadas en aceite de oliva virgen extra suave, con un toque de guindilla cayena o ajo laminado. "El aceite no debe tapar el sabor del bacalao; la idea es dejarlo destacar", explicó. Para acompañar, lo ideal son vinos blancos secos, como Macabeo o Viura, jóvenes o con un ligero envejecimiento en barrica.

No faltan los clásicos buñuelos de bacalao o soldaditos de pavía, fritos al estilo tradicional o en tempura, acompañados de pimientos del piquillo y, de nuevo, un blanco seco o vinos de Treixadura de Ribeiro. "Tienen acidez refrescante y combinan perfectamente con frituras de bacalao", apunta Lanz.

En la sección de cuchara, los potajes de vigilia, especialmente los de bacalao con espinacas y majado de almendras, destacan por su textura delicada y el sabor intenso. Aquí los blancos con crianza en barrica —Chardonnay de Navarra, Garnachas blancas de Aragón o Macabeos y Albariños del Levante— son ideales. Incluso un rosado o cava puede servir como comodín según la intensidad del plato.

Para los postres, las torrijas siguen siendo protagonistas. Félix recomienda pan brioche o de toda la vida, leche infusionada con limón, naranja, azúcar y canela, fritas en aceite suave y acompañadas de vinos dulces como Moscateles de Málaga o Malvasías Volcánicas de Lanzarote. Estos últimos, elaborados sobre suelos volcánicos, equilibran la dulzura de las torrijas con su acidez y frescura.

"Todo está pensado para disfrutar de la Semana Santa con platos tradicionales y modernos, fáciles de preparar y deliciosos con el maridaje adecuado", concluyó Lanz. Entre aperitivos, guisos y postres, la propuesta es sencilla: sabores auténticos y vinos que potencien cada bocado.

Félix Lanz y Jaume Sagarés invitan a todos a aprovechar la gastronomía de estas fechas para degustar, maridar y compartir, recordando que la Semana Santa no solo se vive en procesiones, sino también en la mesa.