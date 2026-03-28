La mejor comilona de tu vida: el paraíso de la gula al que hay que ir al menos una vez

Nuevo episodio de El Placer de Viajar, en el que Carmelo Jordá y Kelu Robles celebran un hito excepcional para el programa: haber alcanzado el millón de descargas desde su creación en Libertad Digital y esRadio.

Celebrando este éxito de audiencia, el programa cuenta con la participación de David Alonso, experto en viajes y colaborador habitual, quien guía a los oyentes a través de una experiencia gastronómica inigualable en el sur de Francia, mientras que la segunda parte es un recorrido histórico por la ciudad de Astorga.

La primera parada del viaje nos sitúa en Narbona, hogar del restaurante Les Grands Buffets. Según relata David Alonso, este establecimiento ha logrado poner a la ciudad en el mapa mundial gracias a su filosofía de democratizar la alta cocina francesa. El recinto no es un buffet al uso, sino un espacio de lujo que traslada al comensal a los salones de Versalles, con una decoración barroca que incluye lámparas de cristal de Murano, cubertería de plata y manteles de hilo, permitiendo a los visitantes sentirse como monarcas del siglo XVII mientras disfrutan de manjares ilimitados.

Uno de los mayores atractivos de Les Grands Buffets es su impresionante colección de quesos, que ostenta el Récord Guinness por ser la más variada del mundo en un restaurante, con 111 variedades distintas. Alonso destaca la experiencia de recorrer estos salones con una copa de champagne, combinando sabores intensos antes de pasar a la zona de la rôtisserie. En esta sección, los chefs cocinan en directo platos tradicionales como el foie gras, el bogavante a la americana o el espectacular pato a la sangre, ofreciendo un festín de sabores que desafía la resistencia del paladar más exigente.

La oferta se completa con una sección de mariscos frescos donde se erigen torres de ostras de Thau, langostinos y salmón ahumado. Para el postre, el restaurante dispone de una fuente de chocolate gigante y más de 50 variedades de repostería francesa, como los famosos macarons. David Alonso advierte que la dificultad para reservar es máxima, requiriendo meses de antelación, y recomienda viajar en los trenes de alta velocidad de Renfe y SNCF para disfrutar del paisaje costero antes de llegar a la estación de Narbona.

Por Astorga

Tras el festín francés, Kelu Robles toma las riendas para llevarnos a su tierra, concretamente a la ciudad leonesa de Astorga. Fundada originalmente como Asturica Augusta por los romanos, la ciudad es un enclave estratégico del Camino de Santiago. Robles destaca la importancia histórica de la localidad, que servía para proteger el noroeste de la península y facilitar el transporte de metales preciosos desde las minas de Las Médulas.

Entre sus monumentos principales destaca la Catedral de Astorga, cuya construcción se prolongó durante tres siglos, resultando en una mezcla fascinante de estilos gótico, renacentista y barroco. Justo al lado se encuentra el Palacio Episcopal de Gaudí, una obra neogótica que recuerda a un castillo de cuento de hadas y que supone una de las pocas construcciones del arquitecto catalán fuera de Cataluña. Los presentadores comentan cómo la estética de este palacio pudo haber servido de inspiración para algunos diseños de la factoría Disney.

Un rincón curioso y poco conocido que se menciona es la Celda de las Emparedadas, un pequeño espacio donde las mujeres medievales se encerraban de por vida por devoción religiosa. Asimismo, la ciudad rinde homenaje a su pasado a través del arte mural de artistas como Dados, quien ha plasmado en grandes fachadas escenas de la Guerra de la Independencia y homenajes a las tradicionales cajilleras, las mujeres que elaboraban las cajas de los dulces típicos.

La gastronomía de la Maragatería ocupa un lugar de honor en el resumen, centrada en el Cocido Maragato. Este plato se caracteriza por servirse en orden inverso: primero las carnes, luego los garbanzos y finalmente la sopa. Esta costumbre se atribuye a los arrieros maragatos, quienes preferían comer primero lo más sustancioso por si debían abandonar la mesa rápidamente ante cualquier imprevisto en sus rutas comerciales por España.

Finalmente, no se puede abandonar Astorga sin probar sus famosos dulces, como las mantecadas y los hojaldres, o visitar el Museo del Chocolate.

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