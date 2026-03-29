En un mundo gastronómico a veces perdido entre espumas, esferificaciones y conceptos anglosajones, siempre se agradece el retorno a la casilla de salida: el sabor de la infancia. Esa es la premisa con la que los hermanos Curro y Kike Sánchez del Amo –artífices del éxito del Grupo Barbillón del que tanto te he hablado con Barbillón Madrid, Barbillón Marbella, Giardino Grand Café, Manto o Panorama– inauguraron Casa de comidas Amparo 1948. Situado en el Golf Park de Alcobendas, este nuevo restaurante nace como un tributo a su madre, Amparo, quien les inoculó el respeto por la hostelería.

Croquetas de pollo y de puchero de Casa Amparo 1948.

Entrar en Casa Amparo es buscar el recetario español donde la carta no necesita traducción, porque habla el idioma de los recuerdos. La propuesta arranca con casi veinte entrantes desde unas croquetas de puchero (12 € 6 unidades) o de pollo (13 € 6 unidades) asado hasta una tortilla con salsa de callos.

Pero si algo define a esta casa es la religión del cuchareo. En sus mesas, los callos con garbanzos, las lentejas estofadas con chorizo y su cocido madrileño son platos que reivindican la cocina a fuego lento, esa que reconforta el espíritu en cada bocado.

El comedor de Casa Amparo 1948.

El secreto mejor guardado

Aunque la oferta de carnes, con el entrecot de vaca vieja, la ternera príncipe Orloff o las carrilleras guisadas al Jerez (19 €), es óptima, hay un plato humilde que se alza como el verdadero rey de la carta: los macarrones de Amparo (16 €).

Macarrones de Amparo.

Merece la pena el viaje a Alcobendas solo por ellos. Son unos macarrones gratinados como los de antes, con ese punto de horno que crea una costra irresistible y un sabor que nos transporta directamente a la cocina de nuestras abuelas. Es la demostración de que la sencillez, cuando se ejecuta con maestría y buen producto, es el mayor de los lujos.

La versatilidad es otra de las señas de identidad del proyecto. Con un horario ininterrumpido y una oferta de delivery, Casa Amparo 1948 permite disfrutar de sus albóndigas caseras o su bacalao con tomate tanto en su acogedor salón o estupenda terraza como en la oficina o el salón de casa. Para el broche final, no se puede abandonar el local sin probar la tarta de la abuela Amparo, sus filloas de crema o su mítica tarta árabe.

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Datos de interés

Casa Amparo 1948

Página web: https://linktr.ee/casamparo1948

Dirección: Golf Park | Av. de Europa, 10, Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 914902346

Horario: De domingo a jueves, de 08:00 a 22:00; de jueves a sábado, hasta la 01:00.

Ticket medio: 30-35 €

Valoración: 6 fogones