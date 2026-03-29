Una destilería cántabra ha recibido el premio al mejor whisky centeno del mundo en los World Whiskies Awards 2026. Se trata de la destilería Siderit y, según informó El Diario Montañés, su 'Whisky PX Cask Rye' ha recibido este reconocimiento poniendo el broche final a una trayectoria marcada por la innovación, la excelencia y la proyección.

El galardón, en la categoría World’s Best Rye, es uno de los más influyentes del mundo del whisky y sitúa a Siderit, una destilería fundada en 2013 por David Martínez y Rubén Leivas, entre la élite internacional del sector. Incluso por delante de otros países en los que se cuenta con una tradición más larga como Estados Unidos, Canadá o Escocia.

Matices en nariz y boca

El 'Whisky PX Cask Rye' premiado se elabora a partir de centeno y envejece en barricas que previamente contienen vino Pedro Ximénez. Esto aporta al whisky un aroma distinto en el que se combinan notas dulces y profundas.

En nariz presenta notas de chocolate y panal, con un recuerdo a una chocolatina Cadbury Crunchie. En boca, destaca la suavidad, con notas de chocolate blanco, miel, turroneras, jengibre, canela y cúrcuma. El final está marcado por la calidez y el equilibrio que perdura gracias al jengibre.

No es el primer galardón que recibe en la categoría, ya que había sido distinguido con el premio al mejor Spanish Rye. El precio de la botella ronda los 199 euros. Desde sus inicios, la destilería de municipio cántabro de Puente Arce estuvo dirigida a una línea de productos de alta gama, empezando con ginebra y vodka premium, donde también han obtenido reconocimientos internacionales. Posteriormente, se introdujeron en el mundo del whisky.