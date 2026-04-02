En este capítulo de El Placer de Viajar sus conductores, Carmelo Jordá y Kelu Robles, conmemoran un logro especialmente significativo: haber superado el millón de descargas desde que comenzó su andadura en Libertad Digital y esRadio.

Para celebrar este hito, cuentan con la intervención de David Alonso, colaborador habitual y especialista en viajes, que propone un destino culinario de alto nivel por el sur de Francia. Además, en la segunda mitad del episodio, el protagonismo recae en Astorga, ciudad que se analiza desde una perspectiva histórica y cultural.

El recorrido arranca en Narbona, donde se encuentra el restaurante Les Grands Buffets. Tal como explica Alonso, este lugar ha contribuido decisivamente a posicionar la ciudad en el panorama internacional gracias a su planteamiento: hacer accesible la gran cocina francesa. Lejos de ser un buffet convencional, el establecimiento recrea una atmósfera inspirada en la corte de Versalles, con una cuidada estética barroca —lámparas de cristal de Murano, vajilla de plata y mantelería fina— que convierte la experiencia en algo cercano a un banquete real del siglo XVII.

Uno de sus elementos más llamativos es su surtido de quesos, reconocido con un récord Guinness por reunir 111 variedades distintas, lo que lo convierte en el mayor de su tipo en un restaurante. Alonso subraya el placer de recorrer sus espacios acompañado de una copa de champagne antes de llegar a la zona de rôtisserie, donde los cocineros preparan en vivo especialidades clásicas como foie gras, bogavante a la americana o pato a la sangre.

El apartado gastronómico se completa con una abundante selección de mariscos y delicias del mar —ostras, langostinos o salmón ahumado— y una oferta de postres que incluye una gran fuente de chocolate y más de medio centenar de dulces franceses, entre ellos los populares macarons.

Eso sí, conseguir mesa no es sencillo: las reservas suelen cerrarse con meses de antelación. Para el desplazamiento, se recomienda utilizar trenes de alta velocidad operados por Renfe y SNCF, que además permiten disfrutar del paisaje litoral antes de llegar a Narbona.

Una parada imprescindible del Camino

Tras esta parada en Francia, Kelu Robles toma el relevo para guiar a los oyentes hasta Astorga, en León. Esta ciudad, fundada como Asturica Augusta en época romana, desempeñó un papel estratégico tanto en la defensa del noroeste peninsular como en la logística del transporte de metales preciosos procedentes de Las Médulas, además de ser un punto clave del Camino de Santiago.

Entre sus principales atractivos destaca la catedral, cuya construcción se prolongó durante tres siglos y que combina elementos góticos, renacentistas y barrocos.

A escasos metros se levanta el Palacio Episcopal diseñado por Gaudí, una singular edificación neogótica con apariencia de castillo que constituye una de las escasas obras del arquitecto fuera de Cataluña. Su estética, comentan los presentadores, recuerda incluso a ciertos escenarios del universo Disney.

El programa también menciona espacios menos conocidos, como la Celda de las Emparedadas, donde mujeres medievales se recluían voluntariamente por motivos religiosos. Además, se pone en valor el arte urbano de la ciudad, con murales de artistas como Dados que evocan episodios históricos como la Guerra de la Independencia o rinden homenaje a tradiciones locales.

La gastronomía maragata ocupa un lugar destacado, especialmente el cocido maragato, que se sirve en un orden poco habitual: primero las carnes, después los garbanzos y por último la sopa. Esta práctica tiene su origen en los antiguos arrieros, que priorizaban los alimentos más contundentes ante la posibilidad de tener que interrumpir la comida.

Como broche final, se recomienda degustar productos típicos como las mantecadas o los hojaldres, además de visitar el Museo del Chocolate, otro de los emblemas de Astorga.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.