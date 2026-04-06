Ni Kioto ni el Monte Fuji: el pueblo español con un millón de árboles blancos y cascadas de 30 metros

El norte de Cáceres ha logrado lo que parecía una quimera turística: competir en impacto visual con los paisajes más icónicos de Kioto sin salir de la península. Con apenas 323 habitantes, el municipio de Valdastillas se erige como el baluarte de un ecosistema que, a fecha de 6 de abril de 2026, ha completado ya su ciclo de floración para dar paso a un manto verde que precede a la mayor explotación frutícola de España. El enclave, situado en una de las zonas medias del Valle del Jerte, no solo es el epicentro del agroturismo, sino el punto de acceso a una potencia hídrica vertical que define la fisonomía de la comarca.

El Salto del Caozo y la potencia hídrica

A tan solo tres kilómetros de la localidad, en dirección a Piornal, se localiza la Cascada del Caozo. Este salto de agua, con una caída libre de 30 metros sobre paredes de granito, representa el máximo exponente de la red de gargantas del valle. Su accesibilidad, a pocos metros de la carretera, la convierte en un recurso de primer orden frente a otros parajes más remotos. A este activo se suma, a un kilómetro por la vía que une el pueblo con Cabrero, la Cascada de Marta, que integra una zona de merendero y un antiguo lagar recuperado, permitiendo al visitante comprender la simbiosis histórica entre el aprovechamiento del agua y la arquitectura industrial serrana.

El calendario de la Cerecera 2026

Tras la denominada "Lluvia de pétalos" que marcó el final de la floración el pasado 4 de abril, la comarca activa ahora el programa Cerecera 2026. La recolección de las cerezas, que se extenderá hasta mediados de julio, tiene su hito principal el próximo 30 de mayo con la celebración de la Feria de la Cereza en la localidad de Piornal. Durante este periodo, la D.O.P. Cereza del Jerte garantiza la trazabilidad de variedades como la Navalinda o la Picota, esta última única por desprenderse del pedúnculo de forma natural en el árbol. Entre el 30 de mayo y el 17 de julio, una red de restaurantes locales ofrecerá las Jornadas Gastronómicas de la Cereza Picota, consolidando un producto que ya es seña de identidad en los mercados europeos.

La jerarquía de la Reserva Natural

El patrimonio medioambiental tiene su núcleo en la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, un espacio protegido de 7.226 hectáreas. El paraje de Los Pilones, con sus marmitas gigantes excavadas por la erosión fluvial, mantiene este año una regulación estricta de acceso y aparcamiento para preservar el entorno. Las autoridades han prohibido el estacionamiento entre el campo de fútbol de Jerte y el camping local, habilitando zonas de pago desde mediados de marzo hasta octubre. Este control es vital para proteger especies endémicas y una fauna que incluye desde la trucha común hasta el águila real, reinas de unas cumbres que superan los 2.000 metros de altitud en la Cuerda de los Infiernillos.

Guía logística y conexiones estratégicas

El acceso al valle se vertebra a través de la N-110, arteria que comunica Plasencia con Ávila. Para los viajeros procedentes de Madrid, la ruta más rápida (A-5 hasta Plasencia) permite una entrada directa al corazón de la comarca. Asimismo, la Autovía A-66 facilita la llegada desde el norte (Salamanca) y el sur (Cáceres y Mérida). Para los entusiastas del senderismo, la ruta circular de la sierra, de 50 kilómetros, conecta Valdastillas con Barrado, Casas del Castañar y El Torno, ofreciendo diferentes perspectivas de un valle modelado en terrazas que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Turismo 2025.