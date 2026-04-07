Del jamón ibérico al lechazo: el festín gastronómico tras la abstinencia de Semana Santa

El final de la Semana Santa y de la Cuaresma no solo marca el regreso a la carne tras días de abstinencia, sino que se convierte en una auténtica fiesta para los sentidos. Jamones ibéricos, cordero lechal y vinos de todo tipo toman protagonismo en mesas y hogares, mientras los aromas de los asados y calderetas despiertan recuerdos y tradiciones.

Para descubrir cómo disfrutar al máximo de estos manjares, Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, contó con Félix Lanz, que repasó los platos y vinos que no pueden faltar en esta época del año.

"Empezamos con un jamón ibérico de bellota, cortado a cuchillo, un manjar donde los haya", comenta Lanz. Propone acompañarlo con un fino de Jerez o una manzanilla sanluqueña, vinos que requieren paciencia y mimo en su elaboración, y que maridan a la perfección con la intensidad del jamón.

El cordero lechal es otro de los grandes protagonistas. "Podemos hacer unas chuletillas a la brasa con ajetes tiernos confitados, o una caldereta con patatas chascadas, laurel y tomillo fresco", explica Lanz. "Se puede preparar al aire libre o en casa; el resultado siempre es espectacular". Para acompañar, propone tintos de Castilla y León, incluyendo los míticos vinos de Toro o un Rufete de la Sierra de Francia.

Y para los más atrevidos, recomienda los higaditos al Jerez, salteados en sartén con un chorrito de vino amontillado: "Sartén en mano, copa de amontillado y un buen trozo de pan… es un manjar".

Lanz recuerda que la forma de servir los platos también importa: "Los lechazos se toman en tierras de Castilla con jarra de barro y un clarete fresquito; refresca la boca y acompaña la grasa del asado". Y no falta un guiño al postre clásico: "Aunque acabe la Semana Santa, la torrija se puede comer todo el año".