Ni Holanda ni la Toscana: el espectáculo del 'Mar de Amapolas' que inunda el mayor viñedo de Europa

Socuéllamos ha dejado de ser solo el pulmón técnico de la producción vitivinícola para transformarse en un destino visual de primer orden en el corazón de La Mancha. El municipio ciudadrealeño ha articulado una red de itinerarios que explotan el contraste entre su histórico 'Mar de Viñas' y el estacional 'Mar de Amapolas', ofreciendo al viajero una inmersión en la conocida como 'Bodega de Europa'. La localidad refuerza su oferta de naturaleza activa con senderos que flanquean los cauces de los ríos Córcoles y Záncara, poniendo en valor un patrimonio que combina la biodiversidad con vestigios arqueológicos del siglo I a. C.

El legado de los Comendadores y el origen romano

La historia de esta tierra de caballeros se vertebra en la ruta Casa de la Torre, un trazado de 21,3 kilómetros que requiere 5 horas de marcha. El itinerario nace junto a dos ánforas originales halladas en los yacimientos de El Bernardo y Torre de Vejezate, pruebas físicas de una cultura del vino milenaria. Socuéllamos, que llegó a ser la tercera Encomienda de la Orden de Santiago en España, conserva hitos como la Casa de la Encomienda, donde pernoctó Santa Teresa de Jesús, y edificios que evocan el paso de ilustres moradores como Antonio de Mendoza, virrey de México y Perú.

De las Gachas al Arroz con Duz: el vigor de la mesa manchega

La gastronomía local es un reflejo de la resistencia y el producto de proximidad. El pisto manchego, las migas con tropezones y los gazpachos manchegos —guisos contundentes con carne de caza y pan de cenceña— definen la propuesta salada. Sin embargo, es en la repostería donde Socuéllamos exhibe su vertiente más singular con las orejas de fraile, las torrijas de Semana Santa y, especialmente, el arroz con duz, un postre cremoso de arroz, azúcar y canela que es emblema de la tradición culinaria de la zona durante las festividades religiosas.

Un calendario de fe, vino y tradición industrial

El calendario festivo socuellamino tiene su punto álgido en la Fiesta de la Vendimia (Manchavino), que se celebra del 1 al 8 de septiembre, coincidiendo con la entrega del primer mosto a la Virgen de Loreto. No obstante, la primavera pertenece a la Romería de San Isidro, el 15 de mayo, en el Paraje de Titos. En este entorno fluvial, los visitantes pueden observar los chozos manchegos, construcciones de piedra seca de origen neolítico que servían de refugio a pastores y agricultores, y los chimeneones, imponentes estructuras del patrimonio industrial vinculadas a las antiguas destilerías de alcohol.

La atalaya de la 'Bodega de Europa'

La experiencia turística culmina en el casco urbano con la visita al Museo Torre del Vino, un complejo vanguardista que funciona como centro de interpretación de la cultura enológica. Su torre-mirador, de 11 plantas y 40 metros de altura, ofrece la panorámica definitiva de los dos 'mares' que bañan la zona. Desde esta altura se divisa el despliegue de las 16 bodegas que operan en el término municipal, muchas de las cuales han integrado tecnologías de última generación y procesos de producción ecológica para consolidar el prestigio internacional de sus caldos bajo la DO La Mancha.

¿Cómo llegar?

Estratégicamente ubicada en el corazón de La Mancha, la localidad de Socuéllamos cuenta con una conectividad de primer orden por carretera, ferrocarril y autobús. Para los viajeros procedentes de Madrid, el acceso más directo se realiza a través de la A-IV hasta Ocaña, continuando por la N-301 y la CM-3111, o mediante la autopista AP-36 hasta Mota del Cuervo. Desde el Levante, la conexión se vertebra por la A-III y la A-43, mientras que el tráfico desde Andalucía se canaliza por la A-IV hasta Manzanares, tomando posteriormente la N-310 en dirección a Tomelloso para entrar directamente al mayor viñedo del mundo.