España mágica: los secretos y leyendas que esconden nuestros rincones más misteriosos

España está llena de lugares que esconden secretos, leyendas y sucesos que parecen desafiar el tiempo. Desde casas encantadas hasta duendecillos traviesos, cada rincón del país tiene historias que ponen los pelos de punta y despiertan la curiosidad de viajeros y locales.

En este escenario de misterio, en Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, Pepo Paz Saz invita a recorrer el país como nunca antes a través de su libro Destinos de la España mágica, que reúne más de 300 lugares con relatos que combinan historia, mito y superstición.

"Hay sitios que me pusieron la piel de gallina al leer los antiguos reportajes", confiesa Paz Saz, refiriéndose al santuario de la Virgen de la Balma en Castellón, donde durante siglos se realizaron rituales que hoy se interpretarían como exorcismos.

Algunas leyendas parecen sacadas de la mitología: "En Galicia, los trasnos traviesos colocaban piedras llenas de oro y alquitrán para burlarse de los vecinos… ¡y quien se atreva a romperlas puede cambiar su destino!", relata. Y en Cantabria, la historia del Hombre Pez de Liérganes sigue desconcertando: "Desapareció en Bilbao y apareció cinco años después en Cádiz… y volvió a desaparecer".

Pepo también menciona casas encantadas en Madrid y Navarra, así como los rituales de las brujas de Zugarramurdi: "Se les atribuía poder sobre tormentas y cosechas, y celebraban ceremonias imposibles de imaginar", asegura.

Montañas, monasterios y cuevas completan un mapa de España donde mito y realidad se entrelazan. "La línea entre realidad y mito cambia con el tiempo, pero la emoción sigue intacta", afirma. Desde Toledo hasta los refugios de la Guerra Civil en Almería, cada destino tiene su propia historia inquietante. Esta obra es una invitación a descubrir todos sus secretos y relatos.