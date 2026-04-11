El pueblo que cambió radicalmente (y a mejor) por la visita de un rey

En este episodio de El Placer de Viajar, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles nos sumergen en una travesía que combina la exuberancia del Amazonas con la elegancia modernista de la costa cántabra. El programa comienza recordando la importancia histórica de Comillas, localidad que recibió al monarca Alfonso XII en 1881 por invitación de Antonio López y López, el primer marqués de Comillas. Este hito no solo posicionó al pueblo como destino real, sino que impulsó una transformación arquitectónica sin parangón en el norte de España, convirtiéndolo en un referente del modernismo que atrae a miles de visitantes cada año.

El invitado especial de la jornada es Josep Maria Palau, director de la revista Viajar, quien presenta su última obra titulada Mi madre se convirtió en pájaro. El libro narra sus vivencias en el Amazonas peruano, alejándose de la visión romántica y edulcorada que suele rodear a la selva. Palau describe con precisión la incomodidad física del entorno —la humedad asfixiante y el aislamiento—, pero también la profunda huella que deja la Amazonía en el viajero. A través de su relato, se exploran temas como la sostenibilidad y la verdadera esencia de la aventura, lejos de los circuitos comerciales tradicionales y enfocándose en la experiencia sensorial pura.

Durante la charla, Palau aborda el eterno debate sobre el impacto del turismo en zonas vírgenes. Con una visión pragmática y alejada del paternalismo ecologista radical, defiende que el turismo gestionado es una herramienta necesaria para el progreso local. El autor critica el mito del buen salvaje, subrayando que las comunidades indígenas tienen el mismo derecho que las occidentales a la evolución tecnológica y a mejorar su calidad de vida, mencionando ejemplos de mercados tradicionales en África donde el pago móvil es ya una realidad cotidiana.

Un punto fascinante de la entrevista es el descubrimiento de los petroglifos de Pusharo, una serie de grabados antiguos en el corazón de la selva que plantean dudas sobre la cronología oficial de las civilizaciones americanas. Según Palau, nuevos estudios sugieren la existencia de grandes civilizaciones amazónicas que podrían ser anteriores al Imperio inca. Este hallazgo obliga a reescribir la historia precolombina, sugiriendo que la selva no fue siempre un vacío demográfico, sino un núcleo de cultura y estructuras sociales complejas hoy devoradas por la vegetación.

El autor también comparte su experiencia con el chamanismo y la ayahuasca, despojando a este ritual del aura comercial que ha atraído a un turismo esotérico superficial. Describe el encuentro con un chamán que es, al mismo tiempo, ingeniero, uniendo la tradición espiritual con la formación técnica moderna. Palau advierte sobre los peligros del turismo de ayahuasca impulsado por modas occidentales, recordando que estas prácticas forman parte de una cosmovisión seria que el viajero debe respetar profundamente, evitando la banalización de los rituales ancestrales.

Las delicias modernistas de Comillas

De vuelta en España, el programa detalla los tesoros de Comillas, destacando El Capricho de Antoni Gaudí. Este edificio, una de las pocas obras del arquitecto catalán fuera de Cataluña, es una joya del modernismo caracterizada por su fachada adornada con miles de girasoles cerámicos. La casa está diseñada siguiendo la trayectoria del sol, orientando las estancias para aprovechar la luz según la hora del día y la actividad de sus habitantes, una muestra temprana del genio bioclimático de Gaudí que hoy en día sigue maravillando por su ingenio y estética.

Además del legado de Gaudí, el programa recomienda visitar el Antiguo Seminario Mayor, una imponente estructura que domina la silueta del pueblo y que ejemplifica el poderío de los indianos cántabros. Se mencionan también los alrededores, como la playa de Oyambre, un paraje natural que destaca por su belleza salvaje y su ausencia de urbanismo masivo. Los presentadores enfatizan que visitar esta zona de Cantabria es una forma de conectar con la identidad cultural española, disfrutando de un patrimonio que combina historia, arte y naturaleza de manera equilibrada y respetuosa.

Para concluir, el colaborador Santi Molina trae las últimas novedades del sector, destacando la apertura del Gran Hotel Claridge en Granada, que integra restos de un mercado nazarí del siglo XIII en su arquitectura. También se hace eco de la gran exposición sobre Matisse en el Grand Palais de París y las nuevas conexiones aéreas de Wizz Air desde ciudades españolas. El programa cierra reafirmando el valor del viaje como una herramienta de enriquecimiento personal y libertad, animando a los oyentes a descubrir nuevos destinos con una mirada crítica y curiosa.

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