Locales inmensos, decoraciones de un millón de euros y cartas diseñadas por algoritmos de rentabilidad donde el comensal, a veces, es lo de menos. Frente a esa "vorágine" —como ellos mismos la definen—, los hermanos responsables de Mercado de Ibiza, Santiago y Javier Orejana, junto con Jorge Gasco, han decidido dar un paso firme en Montecarmelo, pero manteniendo los mismos pies en el suelo que les ha llevado al éxito en su local de la calle de Ibiza.

El pequeño y coqueto comedor de Mercado de Ibiza en Montecarmelo.

Santi recuerda bien cómo empezó todo hace casi 15 años. Venía del mundo de la publicidad, cansado de la distancia entre lo imaginado y la realidad del día a día. "Me metí en hostelería porque nos gustaba, porque con mis padres siempre íbamos a restaurantes a probar cosas", explica a Libertad Digital. Junto a su hermano Javi —formado en la Escuela de la Casa de Campo y con paso por fogones como los de Goizeko Kabi—, levantaron un proyecto basado en lo que ellos llaman "darle cariño" al producto.

Si en el Retiro el ritmo es frenético (con picos de 200 personas al día), en Montecarmelo han buscado el lujo de la pausa. "Aquí el local es más manejable, te permite centrarte más en el cliente: qué le ofrezco, cómo se lo presento. Es un trabajo más agradecido", confiesan.

El refugio del "ticket medio"

En una ciudad donde salir a cenar parece empezar a costar 80 euros en cualquier sitio "de moda", Mercado de Ibiza se planta en un nicho que se está perdiendo: el espacio intermedio. Ese lugar donde se come bien, con producto honesto y un ticket que ronda los 40-50 euros.

Algunos de los platos que se pueden comer en Mercado de Ibiza.

"Buscamos la honestidad. No queremos llevarnos el último euro a casa a costa de encarecerlo todo. Hoy en día te vas a cualquier sitio y te pegan un hachazo de 90 euros por el mismo plato que sirven otros. El problema es que hay que pagar alquileres hipercaros y decoraciones excesivas", reflexionan con la claridad de quien arriesga su propio capital sin inversores externos.

La carta no engaña: es cocina de mercado y mediterránea. No hay artificios innecesarios, pero sí una ejecución impecable. El secreto está en la despensa, nutrida por proveedores que son casi familia. La fruta y la verdura la obtienen del puesto familiar en el municipal Mercado de Ibiza, los pescados se los sirve la pescadería Maragato, garantía de frescura y el atún es de Gadira. Para las carnes también tiran de proveedores de confianza como Cárnicas Sáenz o Carboga.

Boquerón del Cantábrico y anchoa 0,0 de Santoña.

"Lo que buscamos es regularidad", insiste Santi. "No quiero que un día me traigas un productazo y al día siguiente me bajes la calidad. Si el cliente prueba algo y le encanta, tengo que mantenérselo siempre".

El nuevo Mercado de Ibiza en Montecarmelo –calle del Monasterio de Suso y Yuso, 12– no busca al cliente de paso, sino a la familia del barrio que repite cada domingo. Por eso han huido del menú del día masificado, no quieren "una fábrica de comida", buscan una carta apetecible de principio a fin, perfecta para compartir y disfrutar.

Aguacate braseado.

Del diseño de los platos se encarga Javi, que le da el toque justo de fusión asiática dada su pasión por esa cocina. Y el producto manda, como con el boquerón del Cantábrico y anchoa 0,0 de Santoña (3,5 €) con mayo de aceituna gordal. Para la base huyen del brioche de moda y ponen un pan crujiente que cede todo el protagonismo al mar. Para los amantes de la panceta bien ejecutada, te recomiendo sus torreznos de Soria DO (14,5 €), con pico de gallo y puntos en emulsión de guacamole. Pero si lo que quieres es algo más ligero, el aguacate braseado (16,5 €) también con pico de gallo, queso feta y pesto de albahaca, es una opción perfecta.

Setas de temporada con parmentier, salsa perigord y un huevo a baja temperatura.

La temporada también manda en la carta de Mercado de Ibiza, por eso es normal encontrar preparaciones con lo mejor que llega del campo en cada estación. Es el ejemplo de las fantásticas setas de temporada (16 €) con parmentier, salsa perigord y un huevo a baja temperatura que le aporta sabor y untuosidad.

Una bodega no para 'posturear'

La parte líquida corre a cargo de Jorge Gasco, una incorporación clave que aporta la experiencia de haber trabajado en grupos como el de Dani García o junto a Martín Berasategui. Su filosofía huye de las cartas kilométricas y los precios inflados.

Vino tinto Parallele 45.

En Montecarmelo han detectado un público con "ganas de jugar". Por eso, aunque mantienen clásicos para el cliente que no quiere fallar (como Mauro o PSI), apuestan por vinos más frescos, con menos madera y que inviten a beber una segunda botella de las 50-60 referencias que tienen en carta. "Huyo de los vinos naturales que te dan dolor de cabeza porque no están bien sulfatados; prefiero defender lo nuestro, vinos de Jumilla o Andalucía que son un espectáculo", cuenta Jorge.

Y como nosotros también hemos venido a jugar, nos sirve un maravilloso vino tinto Parallele 45, elaborado por la bodega Maison Paul Jaboulet Aîné en la zona francesa del Ródano con variedades garnacha, syrah, cariñena y monastrell (mourvèdre). También estupendo el tinto Bourgogne Pinot Noir, elaborado por Vincent Girardin, de Cuvée Saint Vincent, con 100 % pinot noir en la región de Borgoña.

Taco Mex de lomo saltado.

La coctelería también es marca de la casa y te puedes encontrar desde un Pisco sour a un La Mari de Monte, un bloody más castizo, con base de manzanilla de Sanlúcar.

Entre cócteles, vinos, cañas y vermús puedes completar la comida con otros platos que son el broche perfecto como los chipirones de anzuelo, tartar de atún rojo Gadira, dados o lomo de corvina REX, hamburguesa de cebón, pluma ibérica 100 % de bellota o lomo bajo de vaca madurada. O si eres más de bocados, te recomiendo el brioche de rabo de toro (7 € unidad) con cebolla encurtida y mayo de kimchi o el taco Mex de lomo saltado (11 € 2 unidades) con emulsión de chipotle y tortillas de trigo.

Espresso cream.

La parte dulce es sencilla pero bien ejecutada con la tarta de queso del Mercado o la torrija con vainilla de bourbon. Aún así, yo apuesto porque termines con el cóctel Espresso cream, con licor de café, café Baqué recién molido, vodka y sirope de vainilla, una delicia y como dice el propio Jorge, un twist del espresso Martini clásico que "es Montecarmelo puro".

Un concepto para volver

La decoración y el mobiliario están pensados para ese equilibrio: mesas a media altura, un punto intermedio entre lo informal y lo elegante, ideal para una cena de amigos o un almuerzo familiar. Y la terraza que hará las delicias de los que se acerquen a este ‘mercado’ del buen comer, buen beber y saber hacer. Del trato en sala hay que añadir que es fantástico, con un personal que está a la altura de lo que se elabora en la cocina, con personal fiel que es considerado por los dueños como "familia".

Un rincón de Mercado de Ibiza en Montecarmelo con su mesa y butacas de media altura.

En un Madrid dominado por fondos de inversión y conceptos replicables, encontrar a tres currantes que "viven de esto", que abren y cierran su local y que se enorgullecen de que un cliente les reserve para la semana siguiente antes de pagar la cuenta, es, sencillamente, la mejor noticia gastronómica para el barrio.

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Datos de interés

Mercado de Ibiza Montecarmelo

Página web: https://mercadodeibiza.com/montecarmelo/

Dirección: Avenida del Monasterio de Suso y Yuso, 12 (Madrid).

Teléfono: 638 68 76 75

Horario: De martes a jueves, de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 00:00; viernes y sábado, de 13:00 a 01:00; domingos de 13:00 a 17:00; lunes, cerrado.

Ticket medio: 40-50 €

Valoración: 8 fogones