Ni Sigüenza ni Pedraza: este es el pueblo medieval que quiere ser el más visitado de España con 750.000 viajeros

Oropesa (Toledo) vuelve a mirar a su pasado para reforzar su futuro turístico. La localidad celebrará del 17 al 19 de abril la vigésimo quinta edición de sus Jornadas Medievales, un evento consolidado que ahora busca el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional tras alcanzar el número de ediciones exigido.

El anuncio se ha realizado durante la presentación oficial del evento, en la que han participado el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el alcalde de Oropesa, Rubén Zapardiel. Según ha confirmado el regidor, el expediente para optar a esta declaración ya ha comenzado su tramitación con el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Un evento con impacto turístico y económico

Las Jornadas Medievales de Oropesa se han convertido en uno de los principales reclamos turísticos de la comarca. En estos 25 años han recibido alrededor de 750.000 visitantes, una cifra que respalda su proyección más allá del ámbito regional.

Además, el impacto económico también resulta significativo. Según los datos aportados durante la presentación, el evento genera cerca de 2 millones de euros en solo cuatro días, beneficiando tanto al municipio como a su entorno.

Desde la Junta de Castilla-La Mancha han subrayado que estas jornadas ya cuentan con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2014, un paso previo al reconocimiento nacional que ahora se persigue.

Más de 200 espectáculos y 300 voluntarios

La edición de este año refuerza su programación con un aumento notable de actividades. Las jornadas han pasado de 150 a más de 200 espectáculos, en los que participan más de 300 voluntarios y otros 300 actores y actrices.

El alcalde ha destacado que este evento es resultado directo de la implicación vecinal, que ha permitido consolidar un modelo cultural propio. Esta participación ha favorecido también la creación de asociaciones locales, grupos de teatro y actividades deportivas vinculadas a la temática medieval.

Entre las propuestas, el desfile inaugural incorporará novedades para hacerlo más visual, mientras que el torneo de caballeros contará con nuevas gradas para facilitar la asistencia del público.

El "Rescate de la princesa" se amplía

Uno de los actos más representativos, el "Rescate de la princesa", ampliará su presencia en esta edición. Se celebrarán dos pases tanto el sábado como el domingo, respondiendo a la alta demanda de años anteriores.

Como novedad, se incorpora un espectáculo dirigido al público infantil denominado "El rescatín", interpretado por niños y niñas de la localidad. Esta iniciativa busca implicar a las nuevas generaciones en la continuidad del evento.

También habrá cambios en uno de los momentos más esperados: la quema del castillo. Debido a las obras en el Parador, el espectáculo se desarrollará de forma simultánea en dos ubicaciones, con un formato más aéreo que incluirá la Torre del Homenaje y el campanario de la iglesia.

Patrimonio histórico y entorno natural

El evento se apoya en el patrimonio histórico de Oropesa, marcado por su arquitectura medieval, y en su entorno natural, con vistas a la Sierra de Gredos y al Campo Arañuelo.

Desde la organización destacan que esta combinación de historia, paisaje y participación ciudadana ha permitido que las jornadas evolucionen hasta convertirse en una referencia dentro del turismo cultural y familiar.