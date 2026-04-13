El Salón Gourmets (SG) ha vuelto a convertir a Madrid en la capital mundial de la delicatessen. En su 39ª edición, el certamen no solo ha reafirmado su posición como el mayor escaparate de productos de alta gama de Europa, sino que ha servido de escenario para encumbrar a los nuevos reyes de la gastronomía nacional. Entre cuchillos de jamón y quesos de autor, un nombre ha brillado con luz propia: el de la hamburguesa perfecta.

El Burger Masters, Campeonato de España de Hamburguesas Gourmets by Arcecarne, se ha consolidado como el evento más mediático de la jornada. En un tiempo récord de 20 minutos, seis chefs de todo el país han competido por demostrar que la hamburguesa ha abandonado definitivamente el concepto de fast food para entrar por la puerta grande en la alta cocina.

Santiago Salgueiro, de La Pepita Burger Bar

El triunfador indiscutible ha sido Santiago Salgueiro, de La Pepita Burger Bar (Vigo). Su propuesta ganadora se basa en un equilibrio milimétrico: una mezcla de cuatro carnes premium (vaca de aldea, buey, wagyu y angus) diseñada para que el sabor cárnico sea el protagonista absoluto. Complementada con setas glaseadas, rosti de patata, crema de queso de oveja y sutiles toques de cecina, Salgueiro ha logrado convencer a un jurado de expertos de que, en la cocina gourmet, "menos es más" si la materia prima es excepcional. "La hemos creado específicamente para el concurso y, tras la acogida, no descartamos incorporarla próximamente a nuestra carta", confesaba un emocionado Salgueiro tras alzarse con el primer puesto.

El podio lo completaron Jon Dávila (Kai Street Food, San Sebastián) en segundo lugar y Ramón Francho (Salvaje Burger, Vitoria) en tercera posición, demostrando el altísimo nivel del norte de España en este sector.

Maestría en el corte

Pero el Salón Gourmets es mucho más que hamburguesas. El 31º Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura ha vuelto a ser un espectáculo de precisión. El conquense Javier Campos se ha proclamado Mejor Cortador de España 2026, destacando la importancia de la finura de la loncha para potenciar el sabor del ibérico. Ante un jurado de excepción, con figuras como Elena Arzak o Fernando Romay, Campos demostró que el corte es, en sí mismo, un arte que requiere "esfuerzo y constancia".

Javier Campos se ha proclamado Mejor Cortador de España 2026.

En paralelo, el 16º GourmetQuesos ha iniciado la búsqueda del mejor queso nacional. Aunque el Ganador Absoluto no se conocerá hasta el próximo jueves 16 de abril, el pabellón 7 ya respira la tensión de un campeonato que valora desde la textura hasta la persistencia en boca de las mejores piezas del país.

Tacos y la huerta navarra

La jornada también ha dejado espacio para la innovación con el estreno de Tacomanía, el primer campeonato de tacos mexicanos donde el Aguacate de Canarias IGP era el ingrediente estrella. El madrileño Daniel Martínez (Restaurante Tatemado) se llevó el oro en esta categoría.

El taco ganador del madrileño Daniel Martínez, del restaurante Tatemado.

Por último, la tradición ha tenido su hueco con el reto Reyno Gourmet, que buscaba la mejor menestra de Navarra. Curiosamente, el premio ha viajado hasta Valencia de la mano de Cristina Salas (Habitual by Ricard Camarena), quien ha demostrado que la excelencia de la verdura navarra —espárragos, alcachofas y aceite de la tierra— no entiende de fronteras geográficas cuando se trata de maestría culinaria.

La jornada de tarde del primer día del Salón Gourmets ha acogido nuevos concursos gastronómicos con gran protagonismo de la tradición y la innovación. Entre ellos, destaca la 9ª edición del certamen ‘En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP’, cuyo primer premio ha recaído en el restaurante La Cantina de Villalegre (Avilés).

Asimismo, se ha celebrado el concurso Mejor Montado Ibérico by Arturo Sánchez y Berkel, donde Aitor Martínez, del restaurante Can Ros (Castellón), ha resultado ganador en la categoría frío, mientras que Luis Rodríguez, del restaurante Terzio, se ha alzado con el primer puesto en la modalidad caliente.

La jornada se ha completado con diversas actividades gastronómicas, como la participación de Asturias con showcookings centrados en sus productos tradicionales, el inicio del 5º Campeonato de España de Pizzas Gourmet y la celebración del 15º Concurso Nacional de Cócteles Panizo, reforzando el carácter dinámico y multidisciplinar del salón.

Con Estrella Galicia y Cabreiroá como patrocinadores oficiales, el Salón Gourmets encara su semana grande dejando claro que la gastronomía española goza de una salud de hierro y una capacidad de reinvención inagotable.