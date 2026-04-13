Sigüenza y Molino de Alcuneza, turismo rural y gastronomía de altura
Sigüenza y una escapada a un Relais & Châteaux con historia en la España no tan vaciada. Un viaje a la España interior con historia, naturaleza, lujo rural y alta cocina Michelin para volver a los orígenes que siempre estuvieron ahí.
Plaza Mayor de Sigüenza
El Cardenal Pedro González de Mendoza, a finales del siglo XV, siendo obispo de Sigüenza, mandó abrir una plaza ante la puerta meridional de la catedral, tras derrocar parte de la muralla gótica de la ciudad. Una plaza soportalada en su fachada oriental, frente al antiguo edificio de la Tesorería, y que se cerraba por el norte con casas dotadas de galerías. Plaza donde se celebraría a partir de entonces el mercado semanal de la ciudad.
Pueblo anclado en la Edad Media
Sigüenza es una de las ciudades medievales mejor conservadas de España, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1965.
Capilla del Doncel
Capilla del Doncel (Capilla de San Juan y Santa Catalina): Es la parada más famosa de toda la Catedral. Alberga el sepulcro de Martín Vázquez de Arce, conocido como "El Doncel de Sigüenza", una obra maestra del gótico donde el caballero aparece leyendo un libro, algo inusual para la época.
El interior de la Catedral de Sigüenza es un compendio de arte que abarca desde el románico hasta el neoclásico, destacando por su atmósfera de "catedral fortaleza".
La puerta y fachada de la catedral
La catedral también es un testigo silencioso de las heridas de la historia reciente. Fue uno de los edificios más dañados durante la Guerra Civil española; una de sus torres sufrió bombardeos y, todavía hoy, es posible observar los agujeros dejados por los disparos en sus muros y sobre todo en una de sus torres, que fue parcialmente destruida, recordatorios de un pasado convulso que la ciudad ha sabido integrar en su identidad.
La catedral de Sigüenza celebró en el 2019 el 850 aniversario de su consagración. Las obras de su construcción habían comenzado a mediados del siglo XII en estilo románico, durante la prelacía del primer obispo seguntino tras la reconquista de la ciudad, Bernardo de Agén. Y prosiguieron a finales del XII, con influencia cisterciense, que se reflejó en la decoración vegetal y geométrica de las arquivoltas de su triple portada. Para concluir constructivamente en gótico. Destacan en ella de esta época medieval sus tres naves separadas por pilares compuestos, su amplio crucero, su primitiva cabecera de cinco ábsides decrecientes, sus bóvedas de crucería y sus tres rosetones.
Sigüenza y una escapada a un Relais & Châteaux con historia en la España no tan vaciada. Un viaje a la España interior con historia, naturaleza, lujo rural y alta cocina.
El jardín de Molino de Alcuneza
A poco más de una hora de Madrid, Relais & Châteaux Molino de Alcuneza celebra tres décadas de historia consolidado como uno de los grandes referentes de la hotelería gastronómica en España, con un modelo basado en la conexión con el entorno, la defensa del producto y de los artesanos locales y una hospitalidad profundamente ligada a la cultura y al paisaje de Sigüenza.
Un viejo molino harinero ahora hotel rural
Fundado por los padres de Blanca y Samuel Moreno tras rehabilitar un molino harinero del siglo XV, el establecimiento ha crecido durante los últimos 30 años pero ha mantenido el corazon del viejo molino. De hecho, gracias al empeño de los dueños el antiguo molino ha sido rehabilitado en parte y aún hoy sigue funcionando para mostrar su mecanismo.
Hoy, el molino es un establecimiento de destino que reúne 17 habitaciones, un restaurante gastronómico, spa y jardines, y cuya propuesta culinaria ha sido reconocida con una estrella Michelin, una Estrella Verde Michelin y un Sol Repsol, además del Sol Sostenible.
La decoración interior del hotel Molino de Alcuneza está más que cuidada. En ocasiones sus salones son utilizados como salas de exposiciones de artistas locales o nacionales. En la foto, un antiguo gramófono preside uno de sus comedores.
Un plato de paletilla de lechal al estilo moruno
En este hotel boutique-restaurante la experiencia gastronómica va más allá del plato. La cocina se alinea con el movimiento ‘Slow Food’, entidad de origen italiano que ha conseguido crear una red mundial de comunidades para contrarrestar la desaparición de las tradiciones alimentarias locales y la difusión de la cultura de la comida rápida.
Sigüenza y una escapada a un Relais & Châteaux con historia en la España no tan vaciada. Un viaje a la España interior con historia, naturaleza, lujo rural y alta cocina.