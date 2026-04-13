Sigüenza y Molino de Alcuneza, turismo rural y gastronomía de altura

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La catedral de Sigüenza celebró en el 2019 el 850 aniversario de su consagración. Las obras de su construcción habían comenzado a mediados del siglo XII en estilo románico, durante la prelacía del primer obispo seguntino tras la reconquista de la ciudad, Bernardo de Agén. Y prosiguieron a finales del XII, con influencia cisterciense, que se reflejó en la decoración vegetal y geométrica de las arquivoltas de su triple portada. Para concluir constructivamente en gótico. Destacan en ella de esta época medieval sus tres naves separadas por pilares compuestos, su amplio crucero, su primitiva cabecera de cinco ábsides decrecientes, sus bóvedas de crucería y sus tres rosetones.