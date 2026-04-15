El boom de la IA en el turismo no logra eclipsar la fiabilidad del agente de viajes tradicional

La inteligencia artificial se ha hecho un hueco indiscutible en la cotidianidad y, muy concretamente, en la manera en la que los ciudadanos estructuran sus días de descanso. Según los últimos datos recabados en el sector del turismo, esta tecnología es utilizada ya por seis de cada diez viajeros de nuestro país con el fin de trazar sus rutas y estancias.

Un estudio impulsado por la plataforma Evaneos refleja que esta herramienta ha trascendido el ámbito exclusivamente profesional para instalarse como un recurso habitual del usuario final. De hecho, un 70% de los encuestados valora especialmente su capacidad de ahorro de tiempo, empleándola también como un potente motor de inspiración para descubrir nuevos destinos y actividades recreativas.

Sin embargo, esta penetración tecnológica no ha logrado eclipsar la figura del agente de viajes tradicional. La investigación desvela que prácticamente la mitad de los usuarios sigue considerando que el conocimiento de un profesional resulta mucho más valioso que las respuestas generadas por cualquier asistente.

El perfil que prefiere las agencias

Curiosamente, esta predilección por el trato personal y directo es más acusada entre aquellos que se desplazan solos o en pareja, segmento en el que un 66% prioriza el asesoramiento especializado. Por su parte, en el caso de las familias con hijos, esta cifra desciende ligeramente hasta situarse en el 55,8%.

La balanza se inclina definitivamente a favor de la experiencia humana cuando se trata de diseñar itinerarios de alta complejidad. Los consumidores prefieren acudir a un profesional cuando deben afrontar trayectos de larga distancia o cuando el destino elegido presenta un nivel de riesgo percibido como 'alto'. La empatía y la capacidad de resolución de imprevistos que ofrece una agencia continúan siendo algunos de los elementos irreemplazables para el cliente.

El principal riesgo para que los algoritmos alcancen la hegemonía absoluta en el mercado reside en la fiabilidad de los datos. El informe detalla que el 45% de los usuarios señala la falta de exactitud de la información como el mayor de los inconvenientes. A este recelo le siguen de cerca la preocupación por la privacidad de los datos personales, mencionada por el 37,5%, y la ausencia de una responsabilidad legal clara por parte de estas plataformas en caso de que se produzcan errores o incidencias logísticas, un factor determinante para el 36,8% de los consultados.

Necesidad de contrastar la información

Fruto de esta incertidumbre el 43,2% de los individuos que recurren a este tipo de herramientas digitales siente la obligación de comprobar manualmente la información obtenida antes de efectuar cualquier reserva. El escepticismo es tal que apenas un 7% del total de la muestra afirma que la tecnología es superior al criterio de una persona.

Asimismo, solo un escaso 4,6% estaría dispuesto a delegar plenamente la planificación de su escapada en manos de un sistema automatizado, porcentaje que asciende levemente al 6,8% si se aísla al grupo de los viajeros solitarios.

La industria anticipa un escenario a medio plazo mucho más digitalizado, provocado por el ineludible relevo generacional. El análisis hace hincapié en el comportamiento de los más jóvenes: en los desplazamientos familiares, los adolescentes de hasta 18 años echan mano de estas innovaciones en un 21,6% de las ocasiones, lo que ejerce una influencia notable en la decisión del grupo.