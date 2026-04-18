Kappo celebra una década de excelencia: la madurez de Mario Payán en su nuevo templo de Chamberí

En el vertiginoso escenario gastronómico, donde las modas suelen caducar antes que el calendario, cumplir diez años es un doctorado en constancia. Kappo, el proyecto personal del chef Mario Payán, sopla las velas de su décimo aniversario consolidado no solo como una referencia, sino como uno de los referentes del purismo japonés en la capital.

Mario Payán, 10 años al frente de Kappo.

Además, este aniversario no es uno más, coincide con la plenitud de una nueva etapa iniciada en 2025, cuando el restaurante se trasladó al número 44 de la calle Bretón de los Herreros. Un espacio más amplio, más ambicioso y diseñado con un único propósito: elevar la experiencia del directo a otro nivel.

Si algo define a Kappo es su barra. No es un simple mostrador, es una imponente pieza de nueve metros de nogal cántabro donde sucede la magia. Aquí, Payán y su equipo —con Alejandro González y Borja Gorostiza— ejecutan una danza precisa frente a 21 comensales.

La espectacular barra de madera de nogal de Kappo.

El concepto sigue siendo la confianza plena porque Kappo no se elige, uno se entrega al menú omakase (115 €). Es cocina honesta, sin fuegos artificiales innecesarios, donde el chef decide el orden y el ritmo de entre 15 y 20 pases, basándose en la temporalidad más estricta.

El secreto está en la maduración

Lo que diferencia a Mario Payán de otros itamaes es su dominio de las maduraciones. En su cocina se trabajan simultáneamente hasta 20 tipos de pescado, con reposos que oscilan entre los 3 y los 26 días. El objetivo no es otro que potenciar la textura y el sabor umami, siempre bajo una premisa ética: pescados capturados sin sufrimiento y con un control exhaustivo de la fecha de pesca.

Dumpling de calamar y longaniza de cerdo, base de curry negro, mayonesa negra, huevas de mujol y cebolleta china

En los platos, esta técnica se traduce en bocados que ya son de "peregrinación" para los amantes del sushi que se alternan con nuevas creaciones para que siempre que acudas a Kappo te sorprendas.

Su menú comienza con tres bocados que son preludio de un desfile de niguiris para enmarcar. El bonito ahumado con salsa ponzu de trufa negra, tomillo y tempura de gamba cristal da paso al dumpling de calamar y longaniza de cerco con base de curry negro, mayonesa negra, huevas de mújol y cebolleta china para culminar en la cima con una sensacional cococha de bacalao con pilpil de miso blanco.

Niguiri de lubina con aceite de azafrán y tallos de cilantro.

Después de estos primeros tres pases, llega el turno de los niguiris donde se alternan las novedades de Mario Payán y los clásicos. Fantástico el niguiri de pez limón y enoki y el niguiri de piparra y gamba blanca que dan paso a una de las deliciosas novedades, el niguiri de trucha de mar, majada de ajo y hoja de yuzu que alterna con otro de los bocados míticos de Kappo como el niguiri de lubina con tallos del cilantro y aceite de azafrán.

Niguiri de borriquete con pasta de nabo y de guindilla.

El arroz, el pescado y las elaboraciones del chef hacen que cada pase tenga sentido, tanto en el niguiri de borriquete con pasta de nabo y de guindilla, como en el brutal niguiri de anguila en dos cocciones, también buenísimo el niguiri de ventresca de emperador y el niguiri de mero con lima.

Trilogía de atún

Con 2 soles de la Guía Repsol y una década de trayectoria a sus espaldas, Kappo demuestra que en Chamberí todavía se puede encontrar el Japón más auténtico.

Trilogía de atún.

Como compruebas en los últimos pases, que son los mejores. Después de limpiar el paladar con el picante niguiri de calamar con kizami wasabi, llega el turno del atún con un maravilloso niguiri de vieira y ventresca de atún y con otro de los clásicos, la trilogía de atún rojo: niguiri de descargamento, niguiri de ventresca con la opción de coronarlo con caviar y niguiri de parpatana, los tres para recordar.

El katsu de Kappo.

La parte salada de este menú omakase en el que Mario Payán nos ha demostrado por qué lleva 10 años de éxitos termina con el tradicional sándwich japonés katsu. Una absoluta delicia elaborada con pan brioche de Panem, solomillo de vaca vieja, salsa tonkatsu y hoja de shiso verde. Para terminar, una rica piña asada con helado de nata fresca.

Más allá del sushi: bodega y Whisky Club

La mudanza al nuevo local ha permitido a Kappo expandir sus horizontes líquidos. Bajo la dirección del sumiller Alberto Juzgado, la bodega ha crecido hasta las 500 referencias, complementadas por una selección de más de 40 sakes. El propio Alberto nos sirve un muy buen vino tinto que funciona perfectamente con todo el menú. Se trata de Hacienda La Quintería Tintilla de Rota 2023, elaborado por la Compañía de Vinos Santiago Jordi con variedad 100% Tintilla de Rota bajo la IGP Cádiz.

La zona del Whisky Club de Kappo.

Pero la gran novedad para los amantes de la sobremesa es el Whisky Club. Un espacio diseñado para alargar la experiencia con coctelería de autor de inspiración nipona y una selección de whiskys que invitan a reflexionar sobre el festín previo.

Mario Payán ha construido un templo donde el respeto por el producto y la técnica son los únicos dogmas permitidos que hacen que cada comensal que pase por su nuevo local disfrute de principio a fin y salga con la sensación de haber vivido una gran experiencia gastronómica.

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Datos de interés

Kappo

Página web: www.restaurantekappo.com

Dirección: Calle de Bretón de los Herreros, 54 (Madrid)

Teléfono: 910420066

Horario: De martes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 19:30 a 23:00.

Ticket medio: menú omakase 115 €

Valoración: 9 fogones