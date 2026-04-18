No todos los embalses son de Franco: os llevamos a uno de Felipe II (¡y a un museo de juguetes!)

En esta nueva entrega de El Placer de Viajar, el podcast de Libertad Digital y esRadio para inspirarte para tus próximas vacaciones, Carmelo Jordá y Kelu Robles nos proponen un viaje de contrastes, donde la ingeniería histórica de la provincia de Alicante se entrelaza con la efervescencia urbana y las contradicciones políticas de Santiago de Chile.

El programa comienza destacando la importancia de conocer nuestro propio patrimonio, rescatando del olvido rincones de la geografía española que, a menudo, quedan eclipsados por el turismo de sol y playa, mientras se adentra en la complejidad de una de las capitales más europeizadas de Hispanoamérica.

En esta primera parte nos trasladamos a Santiago de Chile, una metrópoli situada en un entorno geográfico privilegiado, encajonada entre la imponente cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Kelu Robles describe a los chilenos como una sociedad resiliente, forjada por la constante lucha contra las adversidades naturales, desde terremotos hasta grandes incendios. Esta capacidad de resistencia se refleja en el carácter de una ciudad que ha sabido modernizarse sin perder su esencia. Arquitectónicamente, Santiago destaca por su aire neoclásico y afrancesado, un reflejo de esa aspiración histórica de determinadas naciones hispanoamericanas por mirarse en el espejo de Europa, lo que se hace evidente en edificios emblemáticos como el Palacio de La Moneda.

No obstante, el relato de Robles no elude la tensión política que vive el país. Al mencionar su estancia durante el 12 de octubre, se hace eco de las manifestaciones del radicalismo indigenista mapuche, que aprovechan la efeméride de la Hispanidad para atacar el legado español, obviando la herencia cultural y civilizatoria que une a ambos continentes. Esta politización también alcanza la figura de Pablo Neruda, cuya casa, La Chascona, es visita obligada. El programa aborda las sombras del poeta, no solo por su fanatismo comunista y estalinista, sino también por las recientes revisiones de su vida privada bajo el movimiento Me Too, lo que abre un debate sobre la necesidad de separar la calidad de la obra artística de las miserias morales del autor.

En el plano gastronómico y social, la capital chilena ofrece una experiencia hedonista inigualable. Los barrios de Providencia, Lastarria o Bellavista son epicentros de una vida callejera vibrante, donde los asados en las azoteas comunitarias se convierten en el rito social por excelencia, permitiendo disfrutar de las vistas de la cordillera. Robles recomienda probar manjares locales como los locos con mayonesa o las machas a la parmesana, destacando la fuerte influencia de la cocina peruana en los ceviches y el omnipresente pisco sour.

Sorpresas en Alicante

De vuelta en España, Carmelo Jordá reivindica la provincia de Alicante más allá de su costa, centrándose en las localidades de Ibi y Tibi. Ibi es presentada como la cuna histórica del juguete en España, una industria que empezó a florecer a principios del siglo XX y que hoy se homenajea en el Museo Valenciano del Juguete, ubicado en la antigua fábrica de Payá Hermanos. Es un viaje a la nostalgia donde se conservan piezas de hojalata y moldes originales, recordándonos la importancia de la iniciativa empresarial privada en el desarrollo de las regiones españolas antes de la globalización manufacturera.

La oferta cultural de Ibi se completa con un espacio único: el Museo del Videojuego Arcade Vintage. Este lugar, también situado en una antigua fábrica rehabilitada, alberga cientos de máquinas originales de las décadas de los 70, 80 y 90. Es un templo de la cultura popular donde el visitante no solo contempla, sino que puede jugar a títulos clásicos como Out Run o usar máquinas de pinball, recuperando esa forma de ocio social que marcó a varias generaciones de españoles.

Finalmente, el programa se detiene en Tibi para admirar una de las mayores joyas de la historia de nuestra ingeniería hidráulica: el Pantano de Tibi. Mandado construir por Felipe II, fue durante siglos la presa más alta de Europa y sigue en funcionamiento hoy en día, siendo el embalse más antiguo del continente tras los de época romana.

Jordá destaca la espectacularidad de esta pared de 50 metros de altura que sobrevive al paso del tiempo, erigiéndose como un monumento a la tradición técnica española y a la visión de Estado de la monarquía hispánica en la gestión de los recursos naturales.

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