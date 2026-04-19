Las historias que comienzan en un garaje suelen estar ligadas a la tecnología de Silicon Valley. Sin embargo, en Madrid, la historia de Álvaro y José Luis Aranguren Fernández-Cid se escribe con sofrito, sarmiento y grano fino. Lo que empezó hace más de una década como un "dinero extra" de fin de semana mientras ambos eran estudiantes, se ha transformado hoy en Arrozitos, un gigante del sector que ha logrado profesionalizar el complejo arte de llevar el arroz a domicilio sin que pierda su esencia.

Álvaro y José Luis Aranguren Fernández-Cid posan con uno de sus Arrozitos.

La base del éxito de Arrozitos no es fruto de la casualidad, sino de la formación. Álvaro, el hermano menor, pasó por los fogones del Cenador de Salvador y por plazas de la exigencia de Viridiana, donde aprendió el respeto sagrado por el producto. Esa mentalidad académica la trasladaron al negocio familiar: detectaron que en el norte de Madrid —Alcobendas y La Moraleja— existía un vacío. "O el arroz era prohibitivo o, simplemente, no había opción de recibirlo en casa con garantías", explican.

La versión de la paella de Arrozitos.

Con un plan de negocio sencillo y la confianza de un crédito bancario para jóvenes emprendedores, saltaron del garaje de su madre a su primer local en Alcobendas. Hoy, tras doce años de trayectoria, operan también en Montecarmelo y Pozuelo de Alarcón, y ya preparan su desembarco definitivo en Madrid capital.

El secreto está en el grano

Las magnitudes que maneja la compañía actualmente dan vértigo y demuestran que el arroz es, más que nunca, el plato rey de las reuniones familiares y corporativas en la capital. Con una facturación cercana a los 1,7 millones de euros anuales, sirven más de 120.000 raciones al año, lo que equivale a llenar el estadio Santiago Bernabéu y medio. Además, consumen 15 toneladas de arroz al año y más de 5 toneladas de calamares. Con estos números no es de extrañar que en días punta lleguen a movilizar simultáneamente hasta 340 paellas.

Arroz de carrilleras al Pedro Ximénez de Arrozitos.

Para mantener la consistencia en un producto tan delicado como el arroz, los Aranguren no escatiman en proveedores. Trabajan con el prestigioso Molino Roca, un estándar de calidad en la alta cocina valenciana. En su carta, que ofrece hasta 14 variedades, el arroz del senyoret sigue siendo el líder indiscutible en ventas, seguido de cerca por el arroz de carabineros (21,50 € en el local, 22,50 € a domicilio), que es uno de los que probamos y que dimos fe de su éxito, el de alcachofa con costilla o la personalísima versión de la paella valenciana (sin garrofón). Muy recomendable también el arroz de carrilleras al Pedro Ximénez (14,50 € en el local, 15,50 € a domicilio), con una carne que se deshace en la boca y un sabor obtenido gracias al ‘chup chup’ de las carrilleras con el vino.

El punto del arroz es parte importante del éxito de Arrozitos.

Pero antes de los arroces también puedes disfrutar de sus entrantes, entre ellos unas cremosas croquetas de jamón ibérico (M 6 € / E 10 €), la ensaladilla rusa o el gazpacho ahora que estamos en temporada.

El modelo es sencillo pero implacable: el 80% de su negocio es envío a domicilio. Ellos entregan la paella y la recogen por la tarde, manteniendo el ritual de la mesa compartida. En una ciudad en la que te puedes comer un fantástico arroz y el peor de España, su obsesión es situarse siempre dentro del primer grupo, cuidando que la logística no arruine el punto del grano, con la dificultad que tiene que el arroz llegue en su punto óptimo a cada destino.

El refugio discreto de los famosos

Aunque prefieren mantener la discreción que les ha caracterizado desde sus inicios, por los libros de pedidos de Arrozitos pasan habitualmente futbolistas de élite, actores y cantantes de renombre. La confianza de estos perfiles, sumada a una sólida base de clientes particulares y empresas, ha convertido a estos dos hermanos madrileños en los "reyes del delivery" de calidad.

Los dueños de Arrozitos mientras preparan uno de sus arroces.

Con una estructura de decenas de profesionales y la vista puesta en nuevas aperturas, Arrozitos demuestra que la tradición gastronómica no está reñida con la eficiencia operativa. El objetivo sigue siendo el mismo que cuando empezaron en aquel garaje: que el cliente solo tenga que preocuparse de disfrutar del socarrat.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

Arrozitos

Página web: https://arrozitos.com/

Dirección: Avenida Olímpica, 32, Alcobendas; Avenida del Monasterio de Silos, 11; Calle Santa Fe, 8, Pozuelo de Alarcón.

Teléfonos: Alcobendas: 630 71 99 92; Montecarmelo: 613 32 17 91; Pozuelo: 613 32 17 91

Horario: De miércoles a viernes de 10:00 a 18:30; sábados, domingos y festivos, de 10:00 a 20:00. Para reservar arroces por la tarde/noche, son necesarias 24 horas de antelación y pedido mínimo 6 raciones.

Ticket medio: 50 € para 4 personas

Valoración: 7 fogones