El santuario del vino donde conviven la arquitectura y el viñedo cumple 20 años

La bodega Terra Remota cumple dos décadas de actividad consolidando un proyecto vitivinícola que ha puesto el foco en la elaboración respetuosa con el entorno y en la integración del vino con la cultura y la arquitectura.

Uno de los elementos distintivos de su proceso de elaboración es el trabajo por gravedad en bodega, un sistema que evita el uso de bombas para el traslado de la uva y el mosto, con el objetivo de preservar la integridad de la materia prima durante la vinificación. Además, cada parcela, de aproximadamente una hectárea, se gestiona de forma individualizada desde el viñedo hasta la crianza, con la intención de reflejar las particularidades de cada terreno en los vinos resultantes.

Vino, arquitectura y paisaje

El proyecto de Terra Remota se caracteriza también por su relación con el arte y la arquitectura. En colaboración con la galería Clément Cividino, la bodega ha incorporado piezas de arquitectura nómada dentro del paisaje vitícola, como la Casa de Emergencia de Jean Prouvé y la Casa Tropical de Fernand Fillo. Estas estructuras conviven con el entorno de los viñedos y forman parte de las experiencias de visita, junto con catas y actividades al aire libre.

El edificio principal de la bodega fue diseñado con el objetivo de integrarse en el paisaje y minimizar su impacto visual, aprovechando al mismo tiempo las condiciones naturales del entorno para el proceso de elaboración. El proyecto ha sido reconocido en los Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona.

Cultura y enoturismo

Más allá de la producción de vino, Terra Remota ha desarrollado un espacio donde la cultura ocupa un lugar relevante. La bodega cuenta con una biblioteca especializada en arte con más de 2.000 volúmenes y una sala de barricas presidida por una obra del escultor Jaume Plensa, elementos que forman parte de la identidad del proyecto.

En paralelo, la bodega organiza actividades enoturísticas y eventos como la Festa d’Estiu, que combinan vino, gastronomía y entorno natural.

Celebración del aniversario en Barcelona

Con motivo de su 20 aniversario, la distribuidora Primeras Marcas, responsable de la marca en España, organizó junto a Terra Remota un encuentro profesional en Barcelona. El showroom tuvo lugar en un espacio vinculado a los arquitectos Pepe Cortés y Nacho Ferrer, autores del diseño de la bodega.

El evento reunió a los fundadores Marc y Emma Bournazeau, a la enóloga Edith Soler y a profesionales del sector y medios de comunicación, en una jornada centrada en la evolución del proyecto durante estas dos décadas.