La primavera en Extremadura no es solo una estación del año, es una transformación que llena los sentidos. Desde el blanco impoluto de los cerezos en flor hasta la intensidad de sus denominaciones de origen, la región se posiciona en 2026 como un destino para quienes buscan autenticidad, buenas materias primas y una conexión profunda con la tierra, el agua y, sobre todo, la gastronomía.

Gastronomía e identidad de la región

España es el tercer país de la Unión Europea con más productos con indicaciones geográficas reconocidas, solo superado por Italia y Francia. Aunque comunidades como Galicia o la Comunidad Valenciana la aventajan en número total, Extremadura ocupa un lugar destacado en el panorama nacional, con un total de 18 figuras de calidad diferenciada, de las cuales 12 son DOP y 6 son IGP.

Estos sellos amparan productos tan emblemáticos como el jamón ibérico, el aceite de oliva virgen extra, la miel, las carnes frescas, el pimentón, la cereza o los quesos artesanos. La existencia de estas certificaciones demuestra la excelencia de los productos agroalimentarios extremeños, fruto del compromiso de agricultores, ganaderos y productores que trabajan cada día para mejorar la calidad de sus alimentos.

Viñedos de Ribera del Guadiana | Turismo de Extremadura

Las denominaciones de origen: orgullo de Extremadura

Extremadura se consolida como un referente gastronómico indiscutible gracias a una despensa protegida por sellos de calidad. Desde sus olivares hasta sus dehesas, la región ofrece un catálogo de productos únicos que definen la excelencia del producto nacional.

El sector del aceite destaca con tres pilares fundamentales. La DOP Aceite Monterrubio, basada en las variedades Cornezuelo y Jabata (con toques de Mollar o Cornicabra), ofrece un producto de gran estabilidad y equilibrio. En el norte, el Aceite Gata-Hurdes presume de un color oro verdoso y un altísimo contenido en ácido oleico gracias a sus olivares en terrazas. Por su parte, el Aceite Villuercas Ibores Jara aporta un virgen extra de gran calidad elaborado con Manzanilla Cacereña, Cornicabra y Picual en el entorno de su Geoparque Mundial.

Torta del casar | Turismo de Extremadura.

Iconos de la tierra y la dehesa

La Cereza del Jerte es, sin duda, una de las joyas de la corona; sus famosas picotas sin pedúnculo son el resultado de un microclima único. En el ámbito cárnico, la DOP Dehesa de Extremadura abandera el prestigio del cerdo ibérico (de bellota, recebo o cebo), mientras que el Pimentón de la Vera aporta el alma de la cocina regional con su inconfundible aroma ahumado, fruto del secado tradicional con leña de encina y roble de sus pimientos Jaranda, Jariza, Jeromín y Bola.

Maestría quesera

La tradición láctea extremeña es una de las más variadas del país. Incluye desde la emblemática y reconocible Torta del Casar y el graso Queso de la Serena (elaborado con oveja merina y cuajo vegetal), hasta las especialidades de cabra: el equilibrado Queso Ibores y el intenso Queso de Acehúche, una de las incorporaciones más recientes al registro de calidad. Este ecosistema se completa con la Miel Villuercas Ibores, donde abejas autóctonas recolectan esencias de retama, castaño o milflores para crear un producto altamente aromático.

Visita a quesería (Ruta del Queso de Extremadura) | Turismo de Extremadura

Vinos con identidad propia

Finalmente, la cultura del vino se agrupa bajo la DOP Ribera del Guadiana. Con seis subzonas diferenciadas —entre las que destacan Tierra de Barros y Montánchez—, sus caldos tintos, blancos y rosados logran embotellar la rica diversidad de la tierra extremeña.

Sus carnes, vinos y legumbres

Más allá de sus famosas denominaciones de origen, Extremadura protege su despensa con seis Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) que destacan el origen y la pureza de sus carnes, vinos y legumbres. La primera parada es el Cordero de Extremadura, un producto de crianza extensiva sacrificado antes de los 100 días para garantizar una carne de sabor suave, textura tierna y máxima jugosidad.

El sector bovino se agrupa bajo el paraguas de la IGP Carne de Vacuno de Extremadura, que certifica tanto a la Ternera como a la vaca de la región. Estos ejemplares, procedentes de razas autóctonas criadas en la libertad de la dehesa, se alimentan de pastos naturales y cereales, lo que se traduce en un producto final de color rojo brillante y una infiltración que asegura su jugosidad. Nada que envidiar a otras carnes de vacuno de la geografía española. La cabra tiene su espacio de honor con el Cabrito de Extremadura, un sello que ampara a animales nacidos y criados en la región bajo razas nativas como la Verata o la Retinta.

Pimentón de la Vera. | Turismo de Extremadura

El garbanzo de Valencia del Ventoso, que se encuentra actualmente en proceso de certificación oficial, es otro protagonista de la buena mesa extremeña. Cultivado en el sur de Badajoz, este garbanzo es célebre por una textura mantecosa y un sabor delicado. Un manjar de la tierra perfecto para una buena receta de cuchara.

Quienes buscan experiencias auténticas pueden seguir viajando por las Rutas Gastronómicas Sostenibles —del Queso, del Ibérico, del Aceite y del Vino y Cava Ribera del Guadiana—. Allí, productores, cocineros y viajeros comparten un mismo lenguaje: el del respeto por la tierra y el gusto por lo bien hecho.

Como broche de oro, la histórica Plaza Mayor de Trujillo recibirá, del 30 de abril al 3 de mayo, la 34ª edición de su emblemática Feria del Queso. Este evento, referente desde 1986, ofrecerá catas, talleres y jornadas técnicas, consolidando a la región como un destino gastronómico de primer orden.