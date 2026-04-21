Del rebujito al salmorejo: el viaje gastronómico que pone sabor a la Feria de Abril

El arranque de la Feria de Abril sirve también como excusa gastronómica para poner sobre la mesa algunos de los platos y vinos más reconocibles del sur de España. Entre el rebujito, el ibérico y los guisos tradicionales, la cocina andaluza vuelve a convertirse en protagonista de las celebraciones de estos días.

En el programa Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el experto gastronómico Félix Lanz ha propuesto un recorrido por productos y elaboraciones que forman parte de ese imaginario festivo, con una degustación pensada para maridar tradición y productos de calidad.

Aperitivos de feria y productos de origen

La propuesta arranca con los clásicos de picoteo. "Empezamos con unas aceitunas de Jaén partidas, que tienen ese punto ligeramente amargo que las hace tan reconocibles", explica Félix Lanz, que añade también las conocidas aceitunas con aliño malagueño, elaboradas con cebolleta, ajo, pimentón, vinagre y sal.

A este inicio se suman unas patatas fritas con pimentón, un acompañamiento habitual en bares del sur que, según el experto, "nunca falla cuando se busca algo sencillo pero sabroso". Todo ello se acompaña del primer guiño a la Feria de Abril: el rebujito, elaborado con manzanilla y refresco, siempre con hierbabuena fresca.

En el apartado del aceite de oliva, Lanz subraya la importancia de la calidad del producto. "Aquí estamos con dos joyas: un hojiblanca de Granada y un picual de la Subbética, que ha sido reconocido como uno de los mejores aceites de España", señala. Recomienda su consumo con pan de masa madre o incluso en cata directa, en copa, para apreciar sus matices.

El recorrido del maridaje: del salmorejo al solomillo al whisky

El itinerario gastronómico continúa con uno de los platos más representativos de Andalucía: el salmorejo cordobés. Elaborado con pan de la víspera, aceite de oliva virgen extra y tomate, se completa con virutas de jamón ibérico. "Es un plato sencillo, pero con un equilibrio perfecto cuando se hace bien", apunta Lanz.

En el maridaje, aparecen vinos del Marco de Jerez como el fino y la manzanilla. "Son vinos que funcionan especialmente bien con platos con vinagre o con grasa, porque limpian el paladar", explica.

El recorrido incorpora también pescados en conserva de calidad, como la caballa del sur, acompañada de vinagretas suaves y verduras frescas. Para esta parte del menú se propone un verdejo sobre lías, que aporta frescura y equilibrio.

El momento más contundente llega con los ibéricos de bellota y el solomillo al whisky. "Se marca el solomillo, se reserva y con los jugos se hace la salsa, incorporando whisky y un toque de limón", detalla Lanz. En este punto matiza que muchas versiones actuales mezclan brandy y whisky para suavizar la intensidad del resultado.

El cierre dulce lo ponen los fresones de Huelva, en plena temporada. "Son perfectos tal cual, aunque quien quiera puede añadir chocolate o nata, pero no lo necesitan", concluye el experto.

El recorrido, planteado como una experiencia completa de maridaje, refuerza la idea de la cocina del sur como un conjunto de productos, tradición y formas de consumo que siguen muy presentes en celebraciones como la Feria de Abril.