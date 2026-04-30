El viaje que todos quieren hacer este puente de mayo: carreteras abiertas, naturaleza y libertad sin horarios

El puente de mayo se ha convertido en uno de los momentos del año con mayor movimiento en las carreteras españolas. La combinación de varios días festivos y la llegada del buen tiempo impulsa las escapadas cortas, especialmente aquellas que apuestan por formatos de viaje más flexibles como la autocaravana o la furgoneta camper.

En los últimos años, este tipo de turismo ha ganado protagonismo dentro del sector de las escapadas nacionales, impulsado por el interés creciente en viajar con mayor autonomía y en contacto directo con el entorno natural.

Un modelo de viaje en pleno crecimiento

El auge del turismo en camping refleja esta tendencia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, este segmento ha registrado cifras récord con decenas de millones de pernoctaciones, consolidando una forma de viajar que combina movilidad y estancia en espacios abiertos.

En este contexto, el puente de mayo se ha convertido en una de las primeras grandes oportunidades del año para quienes quieren probar por primera vez la experiencia de viajar sobre ruedas.

La elección del vehículo condiciona la experiencia

Uno de los factores más importantes en este tipo de escapadas es la elección del vehículo. Las autocaravanas de mayor tamaño ofrecen más comodidad para familias, al integrar cocina y baño propio, lo que reduce la necesidad de servicios externos durante el viaje.

En cambio, las furgonetas camper resultan más prácticas para parejas o viajes cortos, ya que permiten una conducción más ágil y facilitan el acceso a zonas más reducidas o de difícil maniobra.

En ambos casos, la demanda en fechas señaladas suele ser elevada, por lo que reservar con antelación es clave para asegurar disponibilidad.

Planificación básica para evitar imprevistos

Aunque este tipo de viajes se asocia a la libertad, existen normas que condicionan la experiencia. En España, la acampada libre no está permitida, por lo que es necesario utilizar campings o áreas habilitadas para pernoctar.

Para quienes se inician, es recomendable diseñar rutas realistas, evitando itinerarios demasiado ajustados que impliquen demasiados desplazamientos en poco tiempo.

También conviene tener en cuenta las dimensiones del vehículo, especialmente al circular por zonas urbanas o cascos históricos donde el espacio es más limitado.

Permiso de conducir y aspectos prácticos

En la mayoría de los casos, el permiso de conducir tipo B es suficiente para manejar autocaravanas de hasta 3.500 kilos en territorio europeo. Aun así, es importante revisar la normativa específica del destino antes de viajar.

En países fuera de la Unión Europea pueden ser necesarios permisos adicionales o documentación complementaria, dependiendo de la legislación local.

Organización y vida a bordo

La experiencia en autocaravana también implica cierta planificación diaria. Organizar la alimentación y optimizar el espacio disponible ayuda a mantener la comodidad durante el viaje.

Más allá de la logística, este tipo de escapadas permite disfrutar de un ritmo más pausado, en el que los tiempos de descanso y el entorno natural adquieren un papel protagonista.