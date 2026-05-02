La cocina italiana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 10 de diciembre de 2025, no solo por sus recetas, sino que celebra la convivencia, las tradiciones, la biodiversidad y la transmisión generacional de saberes prácticos. Y Madrid es, desde hace años, una de las mejores ciudades del mundo para comer italiano.

Roberto Castellano, preparando la pista Copa del Mondo.

Uno de esos rincones que logran capturar la luz y la sofisticación relajada del sur de Italia es Dolce Positano. Ubicado en el señorial Paseo del Pintor Rosales, 52, este nuevo enclave gastronómico no es solo una apertura más: es el sueño personal del chef Roberto Castellano y su pareja, la directora de sala Lorena Matos.

La historia de Dolce Positano es la de la madurez culinaria. Roberto Castellano, napolitano de pura cepa, no es un desconocido para el gourmet madrileño. Tras formarse en instituciones como Sorbillo y ser pieza clave en el éxito meteórico de Bel Mondo y, posteriormente, en la laureada Baldoria, ha decidido dar el paso al frente con su primer proyecto propio.

La decoración de Dolce Positano te traslada a la Costa Amalfitana.

Dolce Positano es un espacio de 103 plazas —repartidas entre una terraza envidiable, barra y salón— que huye del cliché del mantel de cuadros para abrazar una elegancia mediterránea salpicada de frescos y detalles artesanales que evocan un eterno verano junto al mar de la Costa Amalfitana.

La carta es un viaje sensorial donde el limón de Amalfi actúa como hilo conductor, refrescando recetas tradicionales que aquí se reinterpretan con audacia. Una amplia selección de Antipasti como la burratesca (14 €), una deliciosa burrata rellena de pesto de pimientos asados, alcaparras y aceitunas taggiasche; coronado con un crumble de Parmigiano Reggiano y espinacas baby. Algo más soso es el paninu cu tunnu (16 €), un brioche relleno de ventresca de atún salteada con cebolla roja, perejil, pasas y piñones, mayonesa de naranja, cebolla y un toque de hierbabuena en el que el atún pierde parte de su sabor y untuosidad al cocinarlo.

La burratesca de Dolce Positano.

Croquetas, patatas carbonara, albóndigas, el carpaccio de lomo de vaca madurado, una ensalada César o la tradicional focaccia, son otras de las opciones que dan paso a platos de mar y montaña que van más allá de la pasta como las costillas de vaca, el bacalao frito, un rollè de conejo o las carrilleras de cerdo. Platos de lo más apetecibles y que se salen de la típica cocina transalpina de pasta y pizzas, que también las hay, faltaría más.

Pasta y una pizza con medalla

Como nos cuenta Roberto a Libertad Digital, la carta está pensada para salirse de lo tradicional y lo que todo el mundo espera de un italiano al uso. En Dolce Positano no vas a encontrar unos espagueti carbonara, pero sí unas preparaciones que harán las delicias de los amantes de la pasta. Este es el ejemplo de unos maravillosos spaguetti limonami (14 €), elaborados con una crema de calabacín, pastel de parmesano al limón, calabacines salteados con menta, perejil, ajo, provolone del Mónaco DOP, chips de calabacín, ralladura de limón, menta y diamantes de sal rosado. Puro sabor y mi recomendación al gusto del consumidor de acompañarlos con un poquito de picante que los llevan a otro nivel.

Spaguetti limonami.

Aunque el restaurante apenas lleva unos meses de rodaje (abrió sus puertas en septiembre de 2025), ya cuenta con un galardón que lo sitúa en el mapa de los imprescindibles: el segundo premio a la Mejor Pizza de la Comunidad de Madrid 2025. Su creación, bautizada como Coppa del Mondo (18 €), es una oda a la técnica napolitana: masa de larga fermentación y perfecto horneado, alveolado perfecto y una selección de ingredientes que son puro producto italiano, como la coppa di Parma DOP, los brotes de espinacas, y el queso de cabra fundido y miel que es una auténtica delicia.

Coppa del Mondo, segundo premio a la Mejor Pizza de Madrid 2025.

De postre, el chef nos recomienda el original babà pie, un postre que promete convertirse en el cierre obligatorio de cualquier comida o cena. Además, la bodega, con un 80% de referencias italianas, y una coctelería de espíritu mediterráneo, completan una experiencia que se aleja de lo industrial para centrarse en lo emocional. En nuestro caso tomamos un muy buen vino tinto Spezieri, elaborado por la bodega Col D´Orcia con uvas Sangiovese en la región de la Toscana.

Como dicen sus fundadores, Dolce Positano es "un pedacito de Italia servido en cada plato". En una calle tan emblemática como Pintor Rosales, este rincón de la Costa Amalfitana no solo ofrece comida; ofrece una escapada directa al Mediterráneo sin salir de Madrid y con unos platos que merecen mucho la pena.

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Datos de interés

Dolce Positano

Página web: www.dolcepositano.com

Dirección: Paseo del Pintor Rosales, 52 (Madrid)

Teléfono: 697367891

Horario: De lunes a domingo de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00.

Ticket medio: A partir de 30 €

Valoración: 8 fogones