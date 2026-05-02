El 66% de los jóvenes viaja para hacer un "reset" mental: el bienestar es el nuevo lujo

El 66% de los viajeros españoles de la generación Z y millenial asegura que su principal motivo para viajar este año es realizar un "reset" mental, según el último informe de tendencias elaborado por Kayak.

La búsqueda de descanso y desconexión se consolida como uno de los principales motores del turismo entre los jóvenes en España. El informe de Kayak recoge que dos de cada tres viajeros de la generación Z y millenial sitúan el bienestar emocional como prioridad a la hora de planificar sus desplazamientos.

El bienestar gana peso en la decisión de viajar

El estudio señala que el 66% de las mujeres y el 68% de los hombres dentro de estas generaciones apuestan por viajes orientados a relajarse, desconectar y cuidar la salud mental. Este comportamiento refleja un cambio en las preferencias respecto a años anteriores, donde otros factores tenían mayor peso.

Desde Kayak apuntan a una evolución en la forma en que los viajeros más jóvenes entienden el turismo. Según explica Natalia Diez-Rivas, directora comercial de Kayak para Europa, el sector se adapta a un perfil que busca optimizar el uso de su tiempo y recursos.

"Para muchos, el lujo ya no es hoy sinónimo de un hotel de cinco estrellas, sino de disfrute y desconexión y el bienestar, un destino en sí mismo", señala la responsable.

Destinos europeos con mayor oferta de spa

El informe también identifica los destinos europeos con mayor densidad de hoteles con spa dentro de su oferta alojativa. Abano Terme y Montegrotto Terme, en Italia, encabezan el ranking, con concentraciones que oscilan entre el 52% y el 24%.

Tras estos destinos se sitúan países como República Checa, Grecia, Suiza y España, donde destaca la localidad de Peguera, que ocupa la sexta posición en la clasificación. El listado europeo lo completan Ischgl (Austria), Mónaco, Golden Sands (Bulgaria) y Zermatt (Suiza).

Norteamérica lidera los destinos de larga distancia

En el ámbito internacional, el informe sitúa a Estados Unidos y Canadá como principales referentes en turismo de bienestar, especialmente en áreas próximas a las Montañas Rocosas.

Entre los destinos destacados figuran Lake Louise (Canadá), así como Pigeon Forge y Sevierville, en el estado de Tennessee, además de enclaves en Hawái como Kaanapali y Kapolei.

Según Kayak, esta selección combina destinos tradicionales vinculados a la naturaleza con otros menos asociados habitualmente al bienestar, ampliando las opciones disponibles para los viajeros.

Cambios en la percepción del lujo

El análisis apunta a una transformación en la percepción del lujo entre los viajeros jóvenes. La prioridad ya no se centra exclusivamente en la categoría del alojamiento, sino en la experiencia vinculada al descanso y la desconexión.

Este enfoque se traduce en una mayor demanda de destinos que integren servicios orientados al bienestar, como los spas, y en la elección de entornos que faciliten una pausa frente al ritmo cotidiano.