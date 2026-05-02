El viaje de locura de dos veinteañeras para seguir el rastro de los Beatles por todo Liverpool

En este nuevo episodio de El Placer de Viajar, el podcast de esRadio y Libertad Digital dedicado a los viajes, Kelu Robles y Carmelo Jordán nos invitan a un recorrido que combina la nostalgia musical, la enología más selecta y el diseño hotelero de vanguardia. La primera parada obligatoria de este viaje es Liverpool, la ciudad británica que respira la historia de The Beatles en cada una de sus esquinas. Para profundizar en esta experiencia, el programa cuenta con la participación de Alicia Parente y Ana May, compañeras del Grupo Libertad Digital, quienes comparten su peregrinación a la cuna del cuarteto más famoso de la historia.

Alicia y Ana relatan su experiencia durante la Beatleweek, un evento que se celebra cada año a finales de agosto y que transforma Liverpool en un hervidero de seguidores internacionales. Uno de los puntos fundamentales de su relato es la visita a las casas de infancia de John Lennon y Paul McCartney, gestionadas por el National Trust.

Según explican las invitadas, se trata de una actividad extremadamente exclusiva que requiere realizar la reserva con mucha antelación, ya que los grupos son reducidos para preservar la intimidad de los hogares donde se compusieron temas legendarios. Alicia destaca la atmósfera casi mística de la habitación de la tía Mimi en casa de Lennon, subrayando cómo el espíritu de la banda sigue presente en esos espacios modestos.

El recorrido por la ciudad incluye hitos como The Cavern, el local donde comenzó la leyenda, y la iglesia de St Peter en Woolton. Es en este último lugar donde John y Paul se conocieron el 6 de julio de 1957. Las invitadas también recomiendan visitar el cementerio donde se encuentra la tumba de Eleanor Rigby y comparar las dos propuestas museísticas principales de la ciudad: mientras que The Beatles Story es una experiencia más visual y comercial, el Liverpool Beatles Museum, regentado por la familia de Pete Best, destaca por exhibir objetos originales y auténticos que pertenecieron a los músicos en sus inicios.

Más allá de la música, Liverpool ofrece otros atractivos que el programa no pasa por alto. Se menciona el hotel situado en el antiguo edificio de la White Star Line, vinculado a la historia del Titanic, y las dos catedrales de la ciudad: la Anglicana, de proporciones colosales, y la Católica, cuya arquitectura moderna suele suscitar opiniones enfrentadas. Para quienes busquen un toque diferente, recomiendan el tour de Shiverpool, un recorrido por las leyendas de fantasmas y misterios que se ocultan en los túneles y cementerios de la ciudad, combinando humor y una puesta en escena teatral muy lograda.

En la segunda parte del programa, Carmelo Jordán cambia de tercio para descubrirnos el potencial enoturístico de la Comunidad de Madrid. Lejos de la imagen puramente urbana de la capital, la región cuenta con la D.O. Vinos de Madrid, una denominación que ha ganado un prestigio enorme en las últimas décadas. Jordá divide la región en sus cuatro subzonas: El Molar, Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias. Destaca bodegas como Licinia Wines en Morata de Tajuña, orientada al mercado internacional, y Bodegas Peral en Colmenar de Oreja, que ofrece visitas a sus cuevas tradicionales, recordando la larga tradición vitivinícola de la zona.

Especial atención recibe la subzona de San Martín de Valdeiglesias, en el extremo suroeste de la región. En este paisaje granítico a los pies de la Sierra de Gredos, la uva garnacha y la variedad blanca albillo real alcanzan una expresión única. Carmelo recomienda bodegas como Bernabeleva, Tierra Calma o Las Moradas de San Martín, donde el viñedo se integra perfectamente en la naturaleza, entre pinos y olivos. El resultado son vinos de marcada mineralidad que sorprenden tanto a expertos como a aficionados por su personalidad diferenciada.

Para cerrar el programa, Kelu Robles nos traslada a Varsovia para recomendar una estancia en el hotel Puro Warszawa Centrum. Este establecimiento es el máximo exponente del concepto de hotel urban lifestyle, caracterizado por un diseño escandinavo elegante y funcional que huye del barroquismo innecesario. Kelu resalta la importancia de los detalles, como el uso de materiales naturales, una cuidada colección de arte contemporáneo polaco y unas amenities propias con aromas inspirados en los bosques nórdicos. El hotel ofrece además un desayuno híbrido excepcional, combinando un buffet de alta calidad con platos a la carta preparados en el momento, convirtiéndose en el refugio perfecto para explorar la capital polaca.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.