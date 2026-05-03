En un mercado saturado de ránkings de dudosa procedencia y premios comprados por departamentos de marketing, surge una pregunta recurrente cada vez que se publica el prestigioso listado de The World’s Best Burgers: ¿quiénes son los jueces y qué autoridad tienen para elevar a un restaurante al Olimpo de la carne entre panes?

Los fundadores de Burgerdudes.

La respuesta no está en un despacho de una multinacional, sino en Estocolmo. Detrás de esta clasificación que hoy siguen millones de personas y que medios como Forbes o The Telegraph citan como la biblia del sector, se encuentra Burgerdudes, un colectivo sueco que ha transformado una obsesión personal en el estándar de oro de la industria.

La historia de Burgerdudes arranca en 2009. Lo que comenzó como un grupo de amigos comiendo hamburguesas en la capital sueca, mutó en 2012 en una misión casi antropológica. En pleno boom de la hamburguesa gourmet en Escandinavia, cuando cada local presumía de ser "el mejor del país", ellos decidieron aplicar rigor donde solo había publicidad.

Con más de 1.340 reseñas a sus espaldas en todo el planeta, el equipo de Burgerdudes ha cimentado su prestigio sobre tres pilares que escasean en la crítica gastronómica actual: independencia, constancia y conocimiento técnico.

El brazo ejecutor

Su influencia no se limita a escribir reseñas frente a un ordenador. Son los arquitectos de la Stockholm Burger Fest, un festival de acceso exclusivo por invitación que desde 2016 congrega a más de 10.000 entusiastas.

Es aquí donde demuestran su ojo para el talento, trayendo a Suecia a los pesos pesados del sector. Por sus parrillas han pasado nombres que cualquier amante del sector conoce bien, como los españoles de Hundred Burgers (que recientemente ha hecho historia en sus ránkings al obtener por tercer año consecutivo el premio a la ‘Mejor Hamburguesa del Mundo 2026’), los daneses de Gasoline Grill o los británicos de Bleecker. No solo invitan a los chefs; exigen que los restaurantes trasladen a su propio personal e ingredientes para asegurar que la experiencia sea idéntica a la de su ciudad de origen.

A diferencia de otros críticos que se limitan a observar, Burgerdudes ha intervenido activamente en la evolución del producto. Se les atribuye la difusión internacional de la técnica del smash bajo el sello Stockholm Smash, han colaborado en el diseño de cartas para grandes cadenas premium y fueron pioneros en introducir conceptos como las hamburguesas de carne madurada (dry aged) de alta calidad en el mercado nórdico.

El veredicto anual

Cada enero, su lista de las 100 mejores hamburgueserías de Suecia detiene el tráfico mediático en su país. Sin embargo, es su ranking global, The World’s Best Burgers, el que ha puesto los puntos sobre las íes a nivel internacional.

La hamburguesa de Holy es la segunda mejor del mundo.

Su metodología huye del amiguismo. Buscan la hamburguesa de autor, el respeto por el producto y la ejecución técnica perfecta. Para un restaurador, aparecer en esta lista no es solo una cuestión de orgullo; es un cambio radical en su cuenta de resultados debido a la masiva afluencia de público internacional que sigue las recomendaciones de los suecos.

En definitiva, detrás de The World’s Best Burgers no hay algoritmos vacíos, sino un grupo de expertos que, tras decenas de miles de hamburguesas ingeridas, han logrado lo más difícil en la era de la información: que su veredicto sea, sencillamente, el que importa.