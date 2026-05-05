Cuáles son y dónde comer las 25 mejores hamburguesas del mundo, cuatro de ellas en España

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Hundred Burgers (Valencia y Madrid, España)

Hundred Burgers sirve las mejores hamburguesas del mundo, ¡ganando el premio por tercer año consecutivo! Esta potencia española abrió sus puertas en Valencia en 2020, fundada por los apasionados de las hamburguesas Álex y Eze. Desde entonces, se han expandido a Madrid y han seguido perfeccionando su concepto, tanto en sus restaurantes por toda España como a través de su participación en eventos internacionales de hamburguesas. Su trabajo les ha valido numerosos reconocimientos, y nosotros nos hemos enamorado de sus hamburguesas desde nuestra primera visita en 2023. Y lo mejor de todo es que no paran de mejorar. Tres de nuestras hamburguesas favoritas son la Loser, la Satisfaction y la edición limitada Paul Finch. Estas hamburguesas se elaboran con carne de res Rubia Gallega madurada en seco por ellos mismos, combinada con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Hablamos de hamburguesas maduradas en seco durante 60 días, con hamburguesas gruesas cocinadas al punto español, lo que realza la calidad de la carne de forma excepcional. Las hamburguesas se sirven con un pan de leche japonés brillante, horneado por ellos mismos, que combina a la perfección con la intensidad de la carne. La Loser es una de sus hamburguesas estrella, con una hamburguesa más gruesa, y la combinación de salsa gochujang y cebolla caramelizada se equilibra con el sabroso pan. La Satisfaction ofrece una corteza más pronunciada, complementada con mayonesa ahumada y tocino crujiente. Y la Paul Finch destaca como una opción más intensa, elaborada con un impresionante chuletón madurado en seco durante 120 días y producida en cantidades limitadas, lo que la hace ideal para compartir o incluso para una segunda visita. Todas sus hamburguesas son abundantes, tienen un precio sorprendentemente razonable y permiten que la calidad de la carne brille por sí sola. Hundred Burgers pone un gran énfasis en la calidad artesanal y está dispuesto a evolucionar, lo que los convierte en un referente para todos los demás restaurantes de hamburguesas. Si te encantan las hamburguesas, ¡no puedes perdértelas!