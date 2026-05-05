Cuáles son y dónde comer las 25 mejores hamburguesas del mundo, cuatro de ellas en España
La pasada semana Burgerdudes presentó las 25 Mejores Hamburguesas del Mundo 2026. La de Hundred Burgers ha sido coronada como la Mejor Hamburguesa del Mundo por tercer año consecutivo. Los inspectores de Burgerdudes te cuentan su experiencia en cada uno de estos apreciados locales.
Hundred Burgers (Valencia y Madrid, España)
Hundred Burgers sirve las mejores hamburguesas del mundo, ¡ganando el premio por tercer año consecutivo! Esta potencia española abrió sus puertas en Valencia en 2020, fundada por los apasionados de las hamburguesas Álex y Eze. Desde entonces, se han expandido a Madrid y han seguido perfeccionando su concepto, tanto en sus restaurantes por toda España como a través de su participación en eventos internacionales de hamburguesas. Su trabajo les ha valido numerosos reconocimientos, y nosotros nos hemos enamorado de sus hamburguesas desde nuestra primera visita en 2023. Y lo mejor de todo es que no paran de mejorar. Tres de nuestras hamburguesas favoritas son la Loser, la Satisfaction y la edición limitada Paul Finch. Estas hamburguesas se elaboran con carne de res Rubia Gallega madurada en seco por ellos mismos, combinada con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Hablamos de hamburguesas maduradas en seco durante 60 días, con hamburguesas gruesas cocinadas al punto español, lo que realza la calidad de la carne de forma excepcional. Las hamburguesas se sirven con un pan de leche japonés brillante, horneado por ellos mismos, que combina a la perfección con la intensidad de la carne. La Loser es una de sus hamburguesas estrella, con una hamburguesa más gruesa, y la combinación de salsa gochujang y cebolla caramelizada se equilibra con el sabroso pan. La Satisfaction ofrece una corteza más pronunciada, complementada con mayonesa ahumada y tocino crujiente. Y la Paul Finch destaca como una opción más intensa, elaborada con un impresionante chuletón madurado en seco durante 120 días y producida en cantidades limitadas, lo que la hace ideal para compartir o incluso para una segunda visita. Todas sus hamburguesas son abundantes, tienen un precio sorprendentemente razonable y permiten que la calidad de la carne brille por sí sola. Hundred Burgers pone un gran énfasis en la calidad artesanal y está dispuesto a evolucionar, lo que los convierte en un referente para todos los demás restaurantes de hamburguesas. Si te encantan las hamburguesas, ¡no puedes perdértelas!
Holy Burger (Sao Paulo, Brasil)
Holy Burger ha sido nuestro restaurante de hamburguesas favorito en Brasil desde nuestra primera visita hace unos años, y nos ha seguido impresionando con el paso del tiempo. El local tiene un ambiente acogedor y moderno que recuerda a un antiguo club de jazz neoyorquino, y su hamburguesa Pony Line, con carne madurada en seco, melaza de caña de azúcar y tocino, destaca en el menú. Es una de esas hamburguesas que te cambian la vida, y se sirve en un bol para que puedas mojarlo todo. La intensa melaza del tocino realza el sabor profundo de la carne madurada en seco, mientras que el pan esponjoso lo mantiene todo en su sitio. La carne, cocinada al punto, realza cada sabor, creando una experiencia sensacional. Holy Burger sirve actualmente la mejor hamburguesa de toda Sudamérica (y también de Norteamérica), y han demostrado una vez más que pertenecen a la élite absoluta del mundo de las hamburguesas. La próxima vez que visites Sao Paulo, no te pierdas esta experiencia hamburguesera casi mística.
Au Cheval (Chicago y Nueva York, EEUU)
Au Cheval sirve la mejor hamburguesa de Estados Unidos. La hamburguesería más famosa de Chicago es igual de buena en Nueva York, y estamos totalmente enamorados de su clásica hamburguesa doble con queso. Esta es una hamburguesa con un marcado sabor a carne, acompañada de cremoso queso cheddar, una equilibrada salsa dijonnaise y pepinillos crujientes. Las hamburguesas tienen un sabor a carne extremadamente intenso y una textura súper tierna con un excelente sazonado que te hará querer comer hasta terminarla por completo. A pesar del nombre, solemos optar por no pedir el huevo "au cheval" y pedimos un tocino (casi excesivamente grueso y caro), que añade un toque rico y salado que complementa a la perfección el resto de los ingredientes. Realmente le da un toque salado y mantecoso que lo une todo. Nos encanta todo de Au Cheval, desde el ambiente lujoso y el excelente servicio hasta la reconfortante alta calidad que siempre da en el clavo. Reserva una mesa y prepárate para un ambiente animado y ruidoso.
Funky Chicken Food Truck (Estocolmo, Suecia)
El food truck Funky Chicken prepara la mejor hamburguesa smash del mundo. Ubicado en las afueras de Estocolmo, nunca defrauda. Este food truck se ha convertido en un destino turístico en sí mismo, atrayendo tanto a locales como a turistas durante la hora del almuerzo (y los fines de semana cuando empieza a brillar el sol). Con los años, se ha consolidado como un referente de hamburguesas en Escandinavia. Su selección de unas diez hamburguesas cambia semanalmente, así que estar al tanto de sus redes sociales es útil para planificar una visita. Sus hamburguesas, especialidad de la casa, ofrecen un sabor jugoso e intenso a carne, con un toque de pimienta negra que se funde casi por completo en la carne, creando una costra inigualable. Es un estilo que llamamos "Stockholm Smash" y que ha influido en gran parte de la escena gastronómica del país. El pan brioche, ligero y esponjoso, se mantiene firme a pesar del generoso relleno, y nos sorprende cada vez que las probamos. Anímate a hacer cola, porque es algo único.
Burger & Beyond (Londres y Mánchester, Inglaterra)
Burger & Beyond en Londres ha sido uno de nuestros restaurantes favoritos desde que lo probamos por primera vez en Camden Market en 2016. Hemos seguido su evolución a través de eventos gastronómicos callejeros y festivales, mientras se expandían a múltiples locales en el centro de Londres e incluso a Mánchester. Su menú ofrece una amplia variedad de hamburguesas, junto con excelentes acompañamientos (de ahí la parte "Beyond" de su nombre). Sus hamburguesas son magníficas, con un pan brioche dorado con sésamo y proporciones perfectas. Las hamburguesas de carne tienen una corteza distintiva con un interior ligeramente rosado, que da paso a sabores jugosos y un marcado sabor a carne madurada en seco. La Burnt Butter Burger es un clásico indiscutible, con una deliciosa mayonesa de mantequilla tostada, tocino crujiente y la frescura de las cebollas encurtidas. La Bougie Burger es otra de nuestras favoritas y ofrece un perfil de sabor completamente diferente con una mayonesa de médula ósea muy intensa y una salsa umami que añade profundidad sin enmascarar los sabores principales. Burger & Beyond ofrece una de las experiencias de hamburguesa más completas de Inglaterra, y todavía nos cuesta pasar por delante de uno de sus locales sin entrar.
Pizza Loves Emily (Nueva York, EEUU)
Probamos Pizza Loves Emily por primera vez en 2017, y fue una de esas comidas inolvidables que te cambian la perspectiva. Desde entonces, se ha convertido en una especie de ritual volver cada año, y sorprendentemente, esa misma emoción y asombro nos invade cada vez. Lo que nos conquistó por completo fue el equilibrio entre el dulzor picante de la salsa gochujang y el sabor intenso de la carne madurada en seco, junto con el toque ácido de los pepinillos encurtidos y la suavidad de las cebollas caramelizadas. Y luego está el pan de pretzel, ligero y esponjoso, pero con la consistencia suficiente para mantenerlo todo unido, aportando el toque justo para realzar cada bocado. Es una combinación que resulta a la vez indulgente e increíblemente bien pensada. Es difícil negar el impacto que ha tenido esta hamburguesa. Su influencia se percibe en todo el mundo, en menús y fusiones claramente inspiradas en su sabor. Se ha convertido en un referente que los amantes de las hamburguesas buscan constantemente. Incluso con la llegada de una nueva generación de hamburguesas que rompen esquemas y proliferan en el mercado, Pizza Loves Emily no ha pasado desapercibida. Al contrario, se mantiene firme, formando parte de la conversación global y ofreciendo una experiencia tan especial como la primera vez.
Gui's Burger (Osaka, Japón)
Gui's Burger by Humans of Wagyu se encuentra en Ashiya, a las afueras de Osaka, en dirección a Kobe. Se especializan exclusivamente en carne Wagyu, y cada hamburguesa de su breve menú contiene carne Wagyu de una granja específica. La Kirishima Wagyu Bacon Cheeseburger tiene una hamburguesa de 150 gramos de carne Wagyu con un marmoleado intenso, cocinada al punto, y es una verdadera obra de arte. Su sabor es simplemente fenomenal, con un intenso sabor a carne y una textura increíblemente jugosa. Además, está generosamente salada y sazonada con pimienta, y los sabores son intensos desde el primer bocado. Esto se ve realzado por su propio bacon Wagyu, secado y ahumado, que añade un toque salado y un ligero ahumado que recuerda al mejor pastrami imaginable. El perfil de sabor se completa con su mayonesa, que también contiene grasa Wagyu para brindar a tus papilas gustativas un último toque de carne y umami. El tocino Wagyu estaba tan bueno que pedimos una porción extra como postre exquisito para completar nuestra comida. En Gui's Burger no solo sirven la mejor hamburguesa de Japón, sino que es una de las mejores que hemos probado en nuestros numerosos viajes. Nos ha impresionado enormemente la altísima calidad y la pasión por la carne que hemos encontrado aquí.
MeatCastles (Retford, Inglaterra)
MeatCastles comenzó su andadura en 2021, cuando el bloguero gastronómico Tom Warwick empezó a destrozar hamburguesas en festivales de comida. Tras varios premios, se han convertido en uno de los food trucks de hamburguesas más aclamados de Inglaterra, sirviendo hamburguesas increíblemente deliciosas que se vuelven virales. Su MOAB (Madre de todas las hamburguesas) contiene la mejor mermelada de beicon que jamás hayamos probado, y la salsa gochujang que la acompaña une todos los sabores para crear una experiencia de hamburguesa picante, jugosa y espectacular. Utilizando carne de res madurada en seco, aplastan las hamburguesas con lo que llamamos la técnica del volcán, logrando bordes crujientes y un centro jugoso. La carne tiene un sabor profundo y delicioso a res con fantásticas notas de maduración en seco. Se necesitan algunos bocados crujientes iniciales para que todos los sabores emerjan, pero cuando esto sucede, te transporta al paraíso de la carne. Junto con el picante de la salsa gochujang y la dulzura de la exquisita mermelada de tocino, todo se eleva a un nivel completamente nuevo con sus sabores ahumados y umami. MeatCastles está en su mejor momento cuando se esmera al máximo, y sus hamburguesas de clase mundial son la prueba de que es posible estar a la altura de las expectativas. Mantente atento a sus redes sociales para conocer su ubicación actual y no dudes en visitarlos si aparecen en tu radar.
Amboy (Los Ángeles, EEUU)
La primera vez que entras en AMBOY Quality Meats and Delicious Burgers, sientes que has descubierto algo especial. Ubicado en lo que solía ser un centro comercial abandonado en el barrio chino de Los Ángeles, el espacio se ha transformado por completo y ahora rebosa energía, lleno de restaurantes, cafeterías y gente que claramente sabe que ha encontrado algo bueno. Porque esta es una hamburguesería imperdible. El menú es refrescantemente sencillo pero ingenioso: empiezas eligiendo tu hamburguesa y luego la personalizas con la carne que prefieras. Es un formato que despierta la curiosidad, sobre todo si te gusta comparar y experimentar. Pero una opción destaca por encima de las demás. La DH, con una hamburguesa gruesa de carne madurada en seco, es sencillamente fenomenal. Ofrece un sabor intenso y profundamente sabroso con una textura jugosa y consistente en cada bocado. La cebolla caramelizada, los pepinillos y la salsa de hamburguesa combinan a la perfección, y su característico pan de sésamo la convierte en una auténtica joya. Es el tipo de hamburguesa que se queda grabada en la memoria mucho después de haberla terminado, y es lo que consolida a AMBOY como la mejor hamburguesa de la Costa Oeste.
Soul Coffee Beer (Valencia, España)
Si vas a Valencia, no olvides visitar Soul Coffee Beer. Aunque el nombre sugiera lo contrario, no sirven café, pero sí ofrecen algunas de las hamburguesas más jugosas que hemos probado. Lo que distingue a este lugar es la calidad y la preparación. La carne madurada en seco se asa a la parrilla al punto, ofreciendo un sabor profundo e intenso con el toque ahumado justo. Se acompaña de panecillos suaves y esponjosos que, de alguna manera, logran mantener todo unido, incluso cuando las salsas empiezan a dominar el plato de la mejor manera posible. Estas salsas ligeramente dulces y llenas de sabor unen todos los ingredientes de la hamburguesa, creando una experiencia deliciosa y un tanto desordenada donde cada bocado es una explosión de sabores intensos y equilibrados. Esta no es una hamburguesa discreta, sino jugosa, con mucha salsa y diseñada para dejar huella. Es el tipo de comida en la que aceptas que te vas a ensuciar un poco y no te importará en absoluto. Con dos locales, uno llamado Street Soul en el centro de la ciudad y el original Soul Coffee Beer en Paiporta, ahora es más fácil encontrarlos, pero su popularidad tiene una razón de ser. Reservar mesa con antelación es sin duda la mejor opción si quieres asegurarte un sitio y disfrutar de una hamburguesa inolvidable.
Grindhouse Brasserito (Sao Paulo, Brasil)
Si te encuentras en Sao Paulo, Grindhouse Brasserito es uno de esos lugares que definitivamente debes visitar. Ubicado en el barrio de Pinheiros, este local se especializa en la cocina a la brasa, brindando una energía auténtica inspirada en el asado que puedes ver y saborear desde el momento en que entras. Su Hamburguesa de Costilla es sin duda la estrella. Cocinada a la brasa y bañada en salmuera, una salmuera argentina, la hamburguesa alcanza el punto medio perfecto, increíblemente jugosa y con un sabor intenso a carne. Su textura es suave y casi mantecosa, gracias a su alto contenido en grasa. Junto con el tocino salado y los pepinillos ácidos, cada bocado es una delicia sin ser empalagoso. Desde su estilo de cocción a la brasa hasta el último bocado, Grindhouse Brasserito ofrece una experiencia única con sus hamburguesas, distintiva e inolvidable. Más que una simple hamburguesa, destaca por encima de las demás, convirtiéndose en un lugar imprescindible si visitas la capital gastronómica de Brasil.
Bleecker (Londres, Inglaterra)
Bleecker comenzó como un modesto food truck en 2012, antes de abrir su primer local permanente en 2015, año en que los visitamos por primera vez. Desde entonces, se han convertido en una empresa perfectamente organizada, con múltiples locales repartidos por Londres, pero sin perder nunca la esencia que los hizo especiales desde el principio. El concepto es refrescantemente sencillo. El menú es conciso, directo y sin distracciones, centrándose por completo en hacer pocas cosas excepcionalmente bien. Y con un sabor así, no hay necesidad de complicar las cosas. Si vas a pedir, la Double Bacon Cheeseburger es la mejor opción. La hamburguesa extra realza la experiencia, aportando mayor jugosidad y permitiendo que la rica carne madurada en seco brille con luz propia. Acompañada de un pan de sésamo suave y esponjoso, la combinación parece sencilla en teoría, pero cumple con creces. Cada bocado es equilibrado, auténtico e increíblemente satisfactorio. Bleecker demuestra que no necesitas un sinfín de opciones para crear algo memorable, solo ingredientes de calidad y la confianza para dejar que hablen por sí solos. Son un referente de la escena hamburguesera londinense por algo, y siempre volvemos cuando estamos en la ciudad.
Nowon (Nueva York, EEUU)
Nowon, el primer gastropub coreano-estadounidense de la ciudad de Nueva York, abrió sus puertas en 2019 y desde entonces se ha expandido a múltiples ubicaciones, incluyendo Boston. Desde el momento en que entras, la fusión es evidente con un diseño audaz y un ambiente vibrante y lleno de energía. Es un lugar al que siempre volvemos, y cada visita nos recuerda por qué, ya que hay algo en su perfil de sabores que simplemente te deja huella. La combinación de su hamburguesa Legenday, con kimchi asado y salsa de kimchi, queso americano clásico y carne jugosa, crea un puente perfecto entre dos mundos. Es rica, ligeramente ácida, un poco picante y completamente adictiva sin ser excesiva. Y si prefieres una hamburguesa con una carne más gruesa, opta por su hamburguesa de carne madurada en seco. Las hamburguesas son imprescindibles en Nowon, pero sería un error quedarse solo con eso. Los pasteles de arroz con queso picado le dan un toque original, la tostada de ricotta batida aporta un contraste cremoso, y las patatas fritas con mantequilla de miel y ajo son irresistibles. Es esta mezcla de creatividad, comodidad y sabores intensos lo que hace que Nowon destaque y lo convierta en un excelente destino gastronómico.
Goldieboy (Melburne, Australia)
Goldieboy en Melburne comenzó con puestos temporales y ahora tiene su primer local permanente en el suburbio de Brighton. Han llamado mucho la atención por sus llamativas hamburguesas aplastadas y ofrecen dos hamburguesas en el menú. Su hamburguesa doble Goldieboy Cheeseburger es una hamburguesa clásica con queso con un toque picante, y es satisfactoria en todos los sentidos. Visualmente es espectacular, con finas hamburguesas de carne aplastadas, con bordes increíblemente tiernos y crujientes que dan paso a un interior súper jugoso. Cada bocado ofrece todos los sabores a la vez, con carne jugosa mezclada con queso fundido y pepinillos ácidos con eneldo. Hay un gran equilibrio aquí, desde la mostaza ácida hasta las cebollas fritas llenas de umami. La generosa cantidad de salsa de hamburguesa nos dejó con la cara manchada y una gran sonrisa. Si estás en Melburne, deberías ir a Brighton o buscar a Goldieboy en alguno de sus numerosos eventos. Goldieboy sirve la mejor hamburguesa que hemos probado en Australia, y envidiamos a todos los que tienen la oportunidad de comerla con regularidad.
Briochef (Madrid, España)
No nos sorprende que Briochef haya sido galardonada como la mejor hamburguesería de Madrid en múltiples ocasiones. Tras explorar su carta, queda claro que no se trata de un lugar de moda pasajera; cada hamburguesa tiene personalidad propia y aporta un toque distintivo. La clave está en la carne. Todas las hamburguesas se elaboran con carne Rubia Gallega madurada en seco, que ofrece un sabor intenso y profundo, con un equilibrio perfecto entre ternura y textura. Es evidente que el resto de los ingredientes están pensados para complementar y realzar este ingrediente estrella, en lugar de competir con él. Los panecillos son suaves y mantecosos, las salsas abundantes pero sin ser empalagosas, y los ingredientes cuidadosamente seleccionados para complementar la carne. Todo se combina de una manera que resulta a la vez exquisita y precisa, donde ningún detalle se deja al azar. Briochef no solo hace honor a su reputación, sino que la refuerza. Si visitas la capital española y te interesan las hamburguesas, aunque sea un poco, esta es una parada que no te puedes perder.
Dreamburger (Nashville, EEUU)
La primera vez que visitamos el food truck Dreamburger iluminado con luces de neón en East Nashville, no teníamos ni idea de que nos habíamos topado con algo realmente especial. Estacionado justo afuera de Vinyl Tap, un bar local donde la música y la cultura del vinilo se encuentran, encontrarás lo que podría ser uno de los mejores food trucks del mundo. La configuración es de lo más sencilla, pero ahí reside parte de su encanto. Un menú conciso, sin distracciones, solo un enfoque claro en hacer unas pocas cosas excepcionalmente bien. Y cada vez que volvemos, la California Dreamin' nos llama. Es una de esas raras hamburguesas donde todo encaja a la perfección, incluido el tomate, que realmente se siente como si perteneciera a la hamburguesa. Las hamburguesas fritas con mostaza son lo que realmente la distingue, añadiendo una capa extra de sabor y mostrando un nivel de maestría difícil de pasar por alto. Se logra ese equilibrio perfecto entre corteza, jugosidad y el toque justo de acidez para que cada bocado sea interesante. Si vas a Nashville por la música, los bares o el whisky, asegúrate de incluir este lugar en tu itinerario. Pero prepárate, se han vuelto muy populares y las entradas se agotan rápidamente. Mantente al tanto de sus redes sociales para no perdértelo.
Harlem Shake (Nueva York, EEUU)
Harlem Shake abrió sus puertas en Nueva York en 2013 y rápidamente se ganó la reputación de servir algunos de los mejores batidos y hamburguesas de la ciudad. Desde entonces, se han expandido de Harlem a Brooklyn, pero el local original tiene algo especial, con su ambiente retro de restaurante americano y una atmósfera nostálgica que enriquece la experiencia. Cada vez que volvemos, hay un plato que pedimos casi obligatoriamente: la Hot Mess. Es una de esas hamburguesas que te acompañan mucho después de haberte ido, principalmente gracias a su excepcional salsa de pimientos cherry y tocino. La combinación de picante, ahumado y dulzor está increíblemente bien equilibrada, creando un sabor intenso pero nunca abrumador. Acompañada de sus hamburguesas perfectamente aplastadas, con esa corteza crujiente y un interior jugoso, es una hamburguesa que siempre cumple con las expectativas. En cuanto a las guarniciones, las patatas fritas jerk son imprescindibles. Cubiertas con condimento jerk y servidas con mayonesa jerk picante, aportan un toque extra adictivo y lleno de sabor, sin duda alguna. Y, por supuesto, para rematar, lo mejor de todo: uno de sus famosos batidos espesos y cremosos. Es el tipo de comida en la que todo encaja a la perfección, lo que convierte a Harlem Shake en uno de esos restaurantes a los que siempre volvemos cuando estamos en Nueva York.
Black Cactus (Londres, Inglaterra)
Black Cactus es un restaurante de barbacoa nuevo y galardonado en Walthamstow, al este de Londres. Su carta está repleta de platos a la barbacoa, pero nos hemos enamorado perdidamente de sus increíbles hamburguesas. Son enormes, con una hamburguesa de 225 gramos de carne de res madurada en seco, elaborada con costillas y falda. Ahúman las hamburguesas durante varias horas y luego las confitan en su propia grasa, lo que les confiere una jugosidad impresionante y un sabor a carne magnífico. Tanto la Miso Hoggy con mermelada de tocino y miso y cerdo desmenuzado como la Figgy Smalls con falda de res ahumada y mermelada de higos son fenomenales por derecho propio. Es evidente que la cocina se centra en el sabor barbacoa, con la mermelada de higos que contrarresta a la perfección la grasa de la falda de res. La mermelada de tocino tiene un sabor umami increíble y es tan deliciosa que la comeríamos a cucharadas. Y para rematar, los pepinillos encurtidos, gruesos y con un toque ácido, armonizan los perfiles de sabor de ambas hamburguesas. A pesar de su considerable altura, las hamburguesas tienen una proporción sorprendentemente equilibrada de carne y pan. Nos costó un poco comerlas sin perder la dignidad, pero lo pasamos genial intentándolo. Este innovador local es una visita obligada la próxima vez que estés en Londres en busca de nuevos y exquisitos sabores, especialmente si te gusta la barbacoa de calidad.
Red Hook Tavern (Nueva York, EEUU)
Cuando se habla de hamburguesas en Nueva York, Red Hook Tavern es un nombre que siempre sale a relucir, y con razón. Escondido en Brooklyn, este bistró de barrio tiene un ambiente cálido y acogedor que marca la pauta de inmediato. Ya sea que estés en la barra o sentado en una de las mesas con manteles blancos, la experiencia gastronómica es un poco más especial que la de una hamburguesería común. La hamburguesa en sí es maravillosamente sencilla. Carne madurada en seco, queso, cebolla y un pan de sésamo, servida con un pepinillo encurtido y patatas gajo doradas y crujientes como acompañamiento. Aquí no hay extras ni distracciones innecesarias. Y ese es precisamente el objetivo, ya que cada elemento está ejecutado con precisión. La carne es jugosa y sabrosa, el queso se funde a la perfección con la carne y el pan es lo suficientemente consistente como para mantenerlo todo unido sin estorbar. Esta es una hamburguesa que se basa completamente en el equilibrio y la calidad, en lugar de en el exceso, y cumple con creces. Red Hook Tavern es uno de esos lugares que demuestra que la sencillez puede ser difícil de superar cuando se hace bien. Es una visita obligada si estás en Brooklyn.
Franky’s (Estocolmo, Suecia)
Cuando Franky's abrió su pequeño quiosco en el centro de Estocolmo en 2014, lo consideramos el secreto mejor guardado de la ciudad en cuanto a hamburguesas. Desde entonces, se han expandido hasta convertirse en dos restaurantes de gran tamaño y, con el paso de los años, han perfeccionado tanto su concepto como su menú, logrando una propuesta mucho más ambiciosa y sofisticada. En los últimos años, ha quedado claro que han dado un paso más allá, viajando, experimentando e inspirándose en diferentes culturas de hamburguesas, para luego destilarlo todo en un estilo que, sin embargo, conserva su sello personal. Ahora transmiten una seguridad en lo que hacen que no siempre fue tan evidente en sus inicios. La hamburguesa favorita de Franky destaca especialmente. Es todo lo que una hamburguesa con queso debería ser, elaborada con precisión y esmero, y para nosotros se sitúa fácilmente como la mejor hamburguesa clásica de Suecia. La atención al detalle, desde el equilibrio de los condimentos hasta la textura de la carne y el pan, deja claro el cuidado que se ha puesto en cada elemento. Tras más de una década en Estocolmo, Franky ha evolucionado de una joya escondida a un serio competidor en un escenario mucho más amplio. Es más que una de las mejores hamburguesas de Suecia, por lo que merece la pena visitarla tanto para locales como para turistas. Para una experiencia gastronómica superior, visite su restaurante más grande en Södermalm.
BDP Burger (Madrid)
BDP Burger cuenta con varios restaurantes en Madrid, con interiores cálidos y acogedores, y una carta que incluye tanto hamburguesas de carne gruesa como smash burgers. Si bien las smash burgers son buenas (sobre todo comparadas con muchas otras smash burgers en España), las de carne gruesa son sin duda las reinas. Recomendamos encarecidamente su Nicky Jam, con carne de vacuno madurada en seco durante 45 días y dos tipos de beicon, que es una auténtica joya. Es un éxito instantáneo, con una calidad increíble y un sabor a carne madurada que se nota desde el primer bocado. La pedimos poco hecha, como nos recomendó el personal, y tenía un buen sellado por fuera y un interior rosado perfecto. La mermelada de beicon le da un sabor dulce e intenso que se equilibra con la salsa picante. Y la experiencia se completa con el beicon crujiente. Y para rematar, el pan tostado a la perfección tiene un ligero toque a mantequilla que nos encantó. La hamburguesa de carne gruesa de BDP Burgers es una experiencia de primera, y sin duda deberías probarla la próxima vez que estés en Madrid.
Will's (Sídney, Australia)
Will's se encuentra en el segundo piso de una hermosa casa junto a la playa de Coogee en Sídney, con una vista increíble al océano. Todo el restaurante evoca la atmósfera de un lujoso club de playa. El menú es breve y conciso, con una sola hamburguesa. Es evidente que todo se prepara con una atención al detalle excepcional, ya que los ingredientes están colocados a la perfección y las cantidades de cada componente están cuidadosamente calculadas. Las hamburguesas dobles de carne con cebolla machacada tienen una corteza maravillosamente crujiente que da paso a una carne tierna y jugosa. La cebolla machacada le da un toque excelente y el pan es esponjoso y consistente. Todo, desde el queso bien fundido y los pepinillos crujientes pero ácidos hasta el uso equilibrado de kétchup y mostaza, funciona de maravilla. Las patatas fritas, finísimas y crujientes, están bien cocinadas y son deliciosas. Además, se sirven con una exquisita mantequilla de estragón que aún recordamos con nostalgia. Will's sirve la mejor hamburguesa de Sídney y una de las mejores que hemos probado en Australia. Una experiencia gastronómica que no te puedes perder.
Rekas Burgers (Malmoe y Lund, Suecia)
Rekas Burgers abrió su primer restaurante en el sur de Malmoe en 2019 y rápidamente se consolidó como uno de los favoritos de la zona. Desde entonces, se ha expandido a tres locales y, en el proceso, ha posicionado a Malmoe en el mapa internacional de las hamburguesas. Lo que comenzó como un fuerte competidor local se ha convertido en algo mucho más grande. Hoy en día, Rekas atrae no solo a los lugareños, sino también a amantes de las hamburguesas de todo el mundo que viajan a Skåne específicamente para disfrutar de lo mejor de su cocina. Con múltiples premios en competiciones internacionales y presencia en España, Alemania y Dubái, su reputación ha trascendido las fronteras de Suecia. Gran parte de su éxito radica en la calidad de la carne, que obtienen de su propia carnicería. Las hamburguesas, elaboradas con ingredientes de primera calidad, desarrollan una corteza excepcional con un profundo sabor a Maillard, que equilibra la sal, la pimienta y la grasa de una manera que ofrece una intensidad real sin perder jugosidad. Si es su primera vez, la hamburguesa "Brorsan" es una opción segura y muy recomendable, ya que muestra exactamente lo que les caracteriza, con jalapeños fritos encima que le dan ese toque final de picante y crujiente que lo une todo. Rekas Burgers ha pasado de ser un favorito local a convertirse en una de las marcas de hamburguesas más comentadas de Suecia.
Dove (Londres, Inglaterra)
Dove, en Notting Hill, es un pequeño bistró que ha conquistado Londres. Sirven una cantidad muy limitada de hamburguesas al día, ya que utilizan los recortes de carne de otros cortes. Su hamburguesa consiste en una gruesa hamburguesa de carne madurada en seco durante 50 días, que ofrece un sabor intenso y profundo, con un aroma pronunciado y un centro delicioso, poco hecho. Por suerte, esta increíble hamburguesa vale la pena. La corteza está bien hecha, aportando textura y contraste al interior suave. El gorgonzola se usa con moderación, fundido en la carne para añadir un cremoso umami sin enmascarar su estructura. Las cebollas caramelizadas con champán aportan un dulzor sutil que realza la riqueza y mantiene el perfil equilibrado. El pan es suave, ligeramente tostado y funcional, diseñado para complementar en lugar de dominar. Las patatas fritas en grasa de pato siguen la misma filosofía, ofreciendo una textura crujiente y un sazonado limpio. La hamburguesa de Dove definitivamente merece su fama. Solo asegúrate de reservar mesa cuando abran y llegar con antelación para asegurarte de ser de los primeros en la fila.
Food Truck Store (Buenos Aires, Argentina)
Food Truck Store es un concepto de hamburguesas que nació en Buenos Aires, Argentina, y que desde entonces se ha expandido con locales en Miami (EEUU) y Barcelona (España). Esta cadena, especializada en smash burgers, se inspira abiertamente en algunos de los nombres y estilos más icónicos del mundo de las hamburguesas. Lo que destaca en todos sus establecimientos es la calidad de la carne. Su hamburguesa ofrece un sabor intenso y bien sazonado, con una corteza perfectamente desarrollada, que aporta la textura y la intensidad características de una smash burger. Las hamburguesas tienen un sabor sencillo, directo e increíblemente satisfactorio, con cada ingrediente cuidadosamente seleccionado para maximizar su impacto. La elección de los paneles varía según el estilo, claramente diseñados para combinar con los perfiles de textura y sabor, en lugar de seguir un enfoque genérico. Esto demuestra una comprensión genuina de lo que hace que cada referencia funcione. The Food Truck Store logra equilibrar el homenaje y la identidad de una manera que se siente divertida y seria a la vez, y para nosotros, destaca como una de las experiencias de hamburguesas más memorables que hemos tenido en Argentina hasta ahora.