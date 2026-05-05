En Madrid todavía existen reductos donde el tiempo se detiene entre paredes de madera noble y aroma a cocido. Uno de esos templos, la Taberna Antonio Sánchez, acaba de ser distinguida con el Premio Nacional de Gastronomía 'Plato de Oro', otorgado por Radio Turismo. Un reconocimiento que no solo premia un menú, sino que rinde homenaje a dos siglos de resistencia cultural y culinaria.

La barra de la Taberna Antonio Sánchez.

Ubicada en el número 13 de la calle Mesón de Paredes, en pleno Lavapiés, esta taberna no es solo un restaurante: es un museo vivo del patrimonio nacional. Fundada en 1787 y consolidada bajo el nombre del legendario torero Antonio Sánchez, el local mantiene intacta esa atmósfera que cautivó a figuras como Pío Baroja o Sorolla.

El 'Plato de Oro' es uno de los galardones con más solera del sector, y su entrega a la Taberna Antonio Sánchez tiene un valor simbólico especial. En un momento donde la vanguardia copa los titulares, el Comité Nacional de Radio Turismo ha decidido mirar hacia atrás para poner en valor la fidelidad a la cocina castiza.

El cocido madrileño de Taberna Antonio Sánchez.

¿Qué hace a esta taberna merecedora de tal honor? La respuesta está en sus fogones, donde se ejecuta con rigor una de las propuestas más honestas de la capital. No hay artificios, solo producto y memoria. El galardón subraya la excelencia en platos que son ya parte de la identidad madrileña como el cocido madrileño en dos vuelcos, servido con la parsimonia y el respeto que el plato nacional merece o los callos a la madrileña, reconocidos por su melosidad y ese punto de equilibrio que solo otorga la experiencia de décadas. Sin olvidarnos de sus torrijas, quizás las más famosas de la ciudad, disponibles durante todo el año y elaboradas siguiendo la receta centenaria que las convirtió en leyenda.

Un entorno que respira historia

Cruzar el umbral de la Taberna Antonio Sánchez es hacer un viaje al Madrid de los siglos XIX y XX. Sus mesas de mármol, sus cabezas de toro que vigilan el salón y su barra de madera tallada cuentan historias de tertulias literarias y madrugadas taurinas. Es, probablemente, la 'taberna torera' más auténtica que sobrevive en España, manteniendo su esencia ajena a las modas pasajeras.

La Taberna Antonio Sánchez y su decoración castiza.

La entrega oficial del premio se celebrará el próximo 23 de junio en Madrid, en una ceremonia que reunirá a los nombres más destacados del sector. Sin embargo, para los habituales de sus mesas, el verdadero premio es encontrar, cada día, la misma calidad y el mismo sabor que ha definido a esta casa durante más de 200 años.

Con este 'Plato de Oro', Madrid reafirma que su potencia gastronómica no solo reside en las estrellas Michelin, sino en esos lugares imprescindibles que, como la Taberna Antonio Sánchez, son capaces de salvaguardar el alma de una ciudad en cada plato.