De directiva en Tesla a la viña: el viaje de Alba Abiega para crear el 'mejor tinto de España'

Hay decisiones que no se toman con un algoritmo, sino con el instinto. Alba Abiega personifica uno de los giros de guion más fascinantes del panorama empresarial actual. Ha pasado de los despachos de Tesla, donde el éxito se mide en milisegundos y disrupción tecnológica, a un pueblo de 179 habitantes en la Ribera del Duero. ¿El objetivo? Reclamar el legado familiar y demostrar que la excelencia no siempre necesita de la aceleración constante de Silicon Valley.

Alba Abiega y su padre Enrique.

"En Silicon Valley trabajas en proyectos increíbles, pero no son tuyos. Aquí sí. Y además nuestros vinos llevan mi nombre en la etiqueta. Eso hace que cada decisión se viva de otra manera", explica Abiega en una entrevista a Libertad Digital. Tras años gestionando equipos globales, la directiva decidió que era el momento de aplicar su experiencia al viñedo ecológico de Olmedillo de Roa, donde su padre, el veterano Enrique Abiega (ex de Bodegas Lan y Marqués de Cáceres), custodiaba una materia prima excepcional que hasta ahora alimentaba a las bodegas más prestigiosas de la zona.

El "silencio del emprendedor"

El cambio no ha sido solo geográfico, sino de mentalidad. Acostumbrada a la cultura de la inmediatez, Alba ha tenido que aprender que "la naturaleza no entiende de deadlines". Para ella, el reto más complejo no fue el cambio de sector, sino la gestión del tiempo: "Lo más difícil fue parar. Pasar del ruido constante a enfrentarte a un folio en blanco. Ese 'silencio del emprendedor' es mucho más exigente de lo que parece".

Es un producto que para mí lo dice todo: el trabajo en el campo, la conexión con la naturaleza, la importancia de lo manual, la artesanía, la sensibilidad.

Sin embargo, esa pausa ha dado sus frutos. Su proyecto, Alba en Ribera, huye de los artificios. Bajo una filosofía que ella denomina "Inteligencia Natural", apuesta por vinos que recuperan la esencia de la uva frente a la tiranía de la madera. "Durante mucho tiempo se ha intentado convencer al cliente de que el buen vino tenía que ser potente y maderizado. Si no te gustaban esos vinos, es que no 'entendías'. Nosotros creemos en vinos para disfrutar", sentencia con la seguridad de quien conoce el mercado global.

Alba Abiega, con su vino Desde Zero.

Un éxito fulgurante

El mercado ha respondido con una euforia que ni ella misma preveía. "Ponerle Alba Abiega a nuestros vinos fue algo que durante un tiempo me costó asumir", relata a LD, "fue mi padre quien insistió, decía que el nombre tenía que estar claro para que no hubiera dudas de quién estaba detrás". "Hoy creo que no podíamos haber elegido mejor. Tener mi nombre en la etiqueta es una declaración de intenciones y una promesa al mercado: es mi proyecto de vida y lo voy a dar todo por él", asegura.

El magnum Desde Zero de Alba Abiega.

De su padre ha aprendido que "el vino no miente y que solo podíamos salir de una manera: con un producto extraordinario y siempre con la verdad por delante. Puedes construir una estrategia de márketing brillante, pero al final la botella dice la verdad. Esta filosofía rige cada decisión que tomamos: si la uva no está perfecta, no se hace el vino. Si la barrica no es la adecuada, no se embotella. No hay atajo que el vino no delate", comenta Alba Abiega.

Su primer vino, Desde Zero, no solo ha conquistado a la crítica —con 96 puntos en la Guía Gourmets— sino que fue nombrado "Mejor Tinto de España 2024" con un precio inferior a los 15 euros.

Nuestras uvas son deliberadamente pequeñas: así el porcentaje de piel frente a pulpa es muy alto. La pulpa, al fin y al cabo, es agua mientras la magia está en la piel.

La noticia provocó un terremoto digital: "Se hizo viral y empezaron a entrar muchísimos pedidos. Pensé que teníamos un virus, jajaja. Al final de la tarde tuvimos que cerrar la web porque no teníamos más vino embotellado". Este éxito valida su apuesta por la calidad extrema: una producción limitada a apenas 5 o 6 racimos por cepa. "La magia está en la piel de la uva; la pulpa, al fin y al cabo, es agua".

'Sin Prisas': el lujo de la artesanía

Tras el éxito de su ópera prima, Abiega lanza ahora su segundo capítulo: 'Sin Prisas'. La inspiración le llegó durante la reforma de una casa indiana en Asturias, un proceso manual y lento que le enseñó que "hay cosas en la vida que no se pueden hacer más rápido".

Sin Prisas, de Alba Abiega.

Este nuevo vino, con 12 meses en barricas de roble francés de la exclusiva Forêt de Tronçais, busca una mayor profundidad sin perder la elegancia. "La precisión en la barrica es la diferencia entre un vino integrado y uno enmascarado", afirma.

"Desde Zero es nuestro vino de entrada: 9 meses en barrica francesa, fresco, directo, equilibrado. Ideal para cualquier ocasión. Es el vino que nos presentó al mundo y del que estamos enormemente orgullosos. En Sin Prisas encontramos más capas, más matices, más profundidad. Sus 12 meses de crianza, con una selección de barrica más exigente y una mayor proporción de barrica nueva, le dan una finura excepcional con sus notas especiadas (clavo), balsámicas y delicados matices tostados, de vainilla y cacao", añade la bodeguera. "Como decíamos antes, en la vida, como en el vino, hay cosas que no se pueden —ni se deben— apresurar. Sin Prisas invita a soltar la lista interminable de ‘tengo que’ y habitar ese presente que cada vez se nos escapa más".

Cómo se gesta un vino

Alba Abiega ha querido hacer un poco de pedagogía con nuestros lectores para explicar cómo se gesta un vino porque, como dice, "quizás no todo el mundo lo sepa".

"Tras la fermentación en depósitos de acero inoxidable, el vino se filtra y pasa a las barricas. Desde el principio decidimos trabajar con una gran variedad de productores de barricas —que ya conocíamos y nos gustaban— para tener más posibilidades a la hora de construir nuestros vinos. Vamos catando regularmente cómo evoluciona el vino en cada una, con paciencia, dejando que el tiempo haga su trabajo hasta que estimemos que el vino está listo", detalla a Libertad Digital.

Me gusta tanto este vino que estaba deseando que el mundo lo descubriera.

Alba Abiega catando Desde Zero.

"Es entonces cuando empieza la alquimia: mezclar porcentajes de diferentes barricas hasta dar con el producto final que tienes en la cabeza. Esas mezclas y decisiones las tomamos en nuestra casa de Asturias, en una cocina con una gran isla. Probando, evaluando, cambiando, volviendo a empezar. Sin prisa. Hasta que todo encaja. Con Sin Prisas fue así. En cuanto dimos con la mezcla, no hubo dudas. Todos nos habíamos enamorado. Embotellamos y esperamos de nuevo hasta que el tiempo de botella había sido el adecuado. Este proceso de evolución, de cambios en el vino, de progreso es precioso. La única pega, es que me gusta tanto este vino que estaba deseando que el mundo lo descubriera", confiesa.

Un mensaje para los que empiezan

Alba Abiega no reniega de su pasado en la multinacional fría y tecnológica; al contrario, lo utiliza como base para su libertad actual. Al ser preguntada sobre qué le diría a su "yo" de hace unos años, lo tiene claro: "Empezar desde cero no es empezar sin nada: es empezar con todo lo que ya sabes, pero con la libertad de hacerlo a tu manera".

Con tres palabras como ADN —convicción, campo y disfrute—, Alba Abiega ha demostrado que se puede liderar una revolución en un sector tradicional como la Ribera del Duero aportando sentido común y respetando, por encima de todo, la verdad que encierra cada botella. "El vino no miente. Puedes construir una estrategia de márketing brillante, pero al final la botella dice la verdad".

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Datos de interés

Bodega: Alba en Ribera

DO: Ribera del Duero

Tipo de vino: Tinto

Variedad: 100 % Tempranillo (Tinta del País) de grano pequeño

Página web: www.albaenribera.com

Dirección: Olmedillo de Roa (Burgos)

Dirección comercial: Calle Los Prados, 166 (Gijón)

Teléfono: 660 94 34 75

Precio aproximado (PVP) Desde Zero: 12,95 €

Precio aproximado (PVP) Sin Prisas: 20,95 €