En esta nueva edición de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles proponen un recorrido fascinante por cinco de las ciudades con mayor peso histórico de Alemania. De la mano de la asociación Historic Highlights of Germany, los oyentes descubren destinos que combinan un legado romano monumental con el esplendor de la época imperial y la modernidad de la posguerra.

La ruta comienza en Tréveris, conocida como la 'segunda Roma' por haber sido capital del imperio bajo Constantino. Entre sus joyas destaca la Basílica de Constantino, un impresionante salón del trono sin columnas que hoy sirve de iglesia protestante, y la célebre Porta Nigra, una puerta fortificada que muestra el paso de los siglos desde su construcción romana hasta las reformas de Napoleón.

El viaje continúa hacia Wiesbaden, la capital de Hesse, una ciudad balneario que alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo XIX. Considerada la perla del historicismo por su arquitectura ecléctica, Wiesbaden ofrece una atmósfera relajada donde el lujo se manifiesta en el Kurhaus, un centro de convenciones y casino que frecuentó el mismísimo Fiódor Dostoievski. Se dice que sus experiencias en las ruletas alemanas fueron el germen de su obra El Jugador. Además, la ciudad mantiene viva su tradición termal en lugares como las termas de Aukammtal o el balneario histórico Kaiser-Friedrich-Therme, construidos sobre antiguos asentamientos romanos.

La tercera parada de esta ruta alemana es Bonn, la antigua capital de la República Federal Alemana. El programa destaca cómo la ciudad ha sabido reinventarse tras perder la capitalidad, manteniendo edificios emblemáticos como la Villa Hammerschmidt, residencia oficial del presidente. Bonn es, por encima de todo, la ciudad de Ludwig van Beethoven. Los viajeros pueden visitar su casa natal, convertida en un centro cultural de primer nivel donde se conserva su escritorio original. La oferta se completa con museos de relevancia histórica como el Museo Koenig, donde se redactó la Constitución alemana actual en un entorno dedicado a la historia natural.

El recorrido por el Rin lleva a los presentadores hasta Coblenza, donde está la famosa Esquina de los Alemanes (Deutsches Eck), el punto exacto donde confluyen los ríos Rin y Mosela. Esta zona es Patrimonio de la Humanidad y ofrece una de las panorámicas más bellas de Alemania, especialmente si se asciende en teleférico hasta la fortaleza de Ehrenbreitstein. Coblenza destaca también por su casco antiguo con influencias francesas y una gastronomía robusta donde la carne de caza, como el jabalí, es protagonista en las mesas cercanas al río.

Para cerrar el bloque alemán, el programa visita Aquisgrán, la ciudad de Carlomagno. Su catedral es una de las construcciones más importantes de Europa, con un núcleo octogonal del siglo VIII que servía como capilla palaciega. En su interior se custodian reliquias sagradas como el manto de la Virgen y se respira el poder de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, quienes se coronaron allí durante siglos. La visita termina degustando los Printen, unos dulces tradicionales parecidos al turrón duro que son el emblema dulce de la ciudad.

De Alemania a Asturias

Cambiando de tercio, el programa pone el foco en España para reivindicar la ciudad de Avilés, en Asturias. Frente a ciertos artículos generados por inteligencia artificial que la calificaban erróneamente, Kelu Robles describe una ciudad con un casco histórico medieval soberbio. Calles como Galiana o Ferrería mantienen sus soportales bajos y sus fachadas de colores, reflejo de una burguesía que prosperó gracias a la industria siderúrgica. Avilés es una mezcla perfecta de tradición y vanguardia, personificada en el Centro Niemeyer, la única obra del arquitecto brasileño en España que ha regenerado culturalmente la ría.

La arquitectura civil avilesina es rica en palacios como el de Valdecarzana, el edificio civil más antiguo de Asturias, o el palacio de Balsera, actual conservatorio de música. En el plano gastronómico, Avilés presume de su longaniza única y de sus marañuelas, un dulce de mantequilla imprescindible. El programa recomienda también visitar la playa de Salinas y disfrutar de los merenderos tradicionales como las Cuevas de San José, donde se puede degustar el pisín (rape) en un ambiente puramente asturiano.

Finalmente, la sección de noticias de Santi Molina trae novedades sobre el sector turístico, destacando la apertura del hotel Riu Palace Nautilus en Torremolinos, un establecimiento de lujo recomendado para adultos. En el ámbito de la aviación, se informa del refuerzo de rutas de Iberia hacia el aeropuerto de Newark en Nueva York y de las nuevas conexiones de Delta desde Madrid y Barcelona a destinos como Boston y Seattle. En la agenda cultural, se recomienda la exposición sobre Robert Capa en el Musée de la Libération de Paris y la reapertura del Palacio de Larrinaga en Zaragoza, que acoge una muestra de pintura romántica inglesa.

Escríbenos, explícanos qué te gusta más y si hay algo que no te gusta tanto de El Placer de Viajar, dinos de qué destinos quieres que hablemos y si quieres que tratemos algún tema y, por supuesto, pregúntanos lo que quieras en el correo del programa: elplacerdeviajar@libertaddigital.com.