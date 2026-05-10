"Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor", reza su himno, pero también es, hoy más que nunca, un hervidero de talento culinario. Y entre tanta apertura existe un rincón en el barrio del Pla del Remei donde el tiempo parece dictado por la naturaleza y la memoria. Se trata de Fraula (fresa, en valenciano), el proyecto vital y profesional de Roseta Félix y Dani Malavia .

Roseta Félix y Dani Malavia.

Lo que comenzó en 2019 como una apuesta humilde de dos jóvenes curtidos en los templos de la gastronomía española, se ha consolidado hoy como un referente imprescindible. Avalados por una estrella Michelin y un sol Repsol (revalidado con paso firme desde 2023), Roseta y Dani han construido una "casa" donde la técnica de vanguardia no es un fin, sino un vehículo para emocionar.

La magia de Fraula reside en su equilibrio. Dani Malavia es la mente inquieta, el buscador de sabores y el arquitecto de las combinaciones imposibles. Roseta Félix, por su parte, aporta la precisión técnica, el equilibrio de matices y una sensibilidad estética que convierte cada plato en una obra visual. Ambos trabajan "al alimón", borrando las fronteras entre el mundo salado y el dulce.

Merma cero

Su propuesta no es un recetario tradicional al uso, sino una reinterpretación libre de la memoria palatal . El comensal puede viajar de repente a Cartagena de Indias o aterrizar en Singapur. Aunque pese a los guiños internacionales, el ancla de Fraula está en la tierra. "Valencia es huerta y es mar", afirma Roseta. Bajo esta premisa, el menú cambia al ritmo estricto de las estaciones. No es el chef quien decide el plato, sino la lonja o el mercado.

El salón de Fraula.

La sostenibilidad en Fraula no es una etiqueta de marketing, sino una realidad de gestión. Dani subraya uno de los pilares de su proceso creativo: la merma cero . Aprovechar cada ingrediente al máximo no solo es un ejercicio de responsabilidad medioambiental, sino un reto culinario que les obliga a extraer el sabor más puro de cada producto fetiche.

Para disfrutar de este universo, el restaurante ofrece tres caminos. El Menú Cebera (70 €) es el acercamiento ideal para quienes buscan una pincelada de su esencia. El Menú Alfàbega (95 €) es un recorrido equilibrado de hora y media. Y el Menú Fraula (125 €) es la experiencia total; nueve pases y cuatro aperitivos que despliegan todo el potencial de la casa durante dos horas y media de disfrute.

Los aperitivos de Fraula.

El menú más completo comienza con los aperitivos, descomunales. Una versión del mejillón tigre, una esferificación de mejillón en escabeche, líquido en el interior con un toque de pimentón ahumado, coronada con perlas de arroz para darle un toque crujiente y notarás que está ligeramente picante. La tartaleta de salpicón es de esas elaboraciones de aprovechamiento en la que tiran de las pieles de patata con las que hacen un caldo para elaborar la gelatina y en el interior, una crema de gamba sabrosísima. El milhojas de brandada está preparado con láminas crujientes de zanahoria, en el interior una brandada de merluza y arriba huevas de arenque. Por último, el panipuri de titaina, esta masa está hecha a base de harina de lentejas y en el interior una espuma típica de Valencia de titaina, pimiento, tomate y atún, que recuerda al sabor tradicional de la empanadilla de tomate.

Espárrago blanco en texturas y gamba blanca.

Con el comienzo de la temporada del espárrago han recuperado uno de sus platos que más gusta entre su clientela fiel, el espárrago blanco en texturas y gamba blanca. Espárrago cocinado al vapor acompañado por una salsa de espárrago, coco y galanga –una raíz típica del sudeste asiático que recuerda al jengibre pero menos picante y con toques cítricos–, en el interior va un tartar de gamba de la lonja de Valencia aliñada con un helado cremoso de espárrago blanco.

Vieira de Brest, ají amarillo y judía verde.

Otro platazo que sacan los chefs es la remolacha, buey de mar y ensalada líquida. Se trata de una flor de remolacha, encurtida con una vinagreta de frambuesa, en el centro, una ensaladilla con la carne del buey de mar y terminado con una ensalada líquida con licuado de lechuga, cebolleta y tomatito verde, llegado de México.

Maravillosa la vieira de Brest, ají amarillo y judía verde. El marisco llega de la Bretaña francesa y lo preparan a la brasa para darle el toque ahumado, acompañado de una salsa con ají amarillo mexicano y terminado con una judía bobby a la brasa para darle el toque crujiente.

Ajoarriero manchego y habitas baby.

Terminamos esta parte con un monumental ajoarriero manchego y habitas baby. Es una reinterpretación del chef haciendo unos ñoquis líquidos a base de la patata, el bacalao desmigado y aceite de ajo para potenciar los sabores y arriba la piel crujiente. En el centro hay un guiso de callos de bacalao y unas habitas baby a la brasa acompañados por una salsa de mantequilla tostada y las espinas del bacalao.

Una experiencia de hospitalidad

En Fraula, el lujo no reside en la opulencia, sino en la cercanía. Son los propios chefs quienes salen a la sala para finalizar platos frente al cliente, recomendando vinos y explicando el por qué de cada creación.

Arroz de mejillones y pesto de halófilas.

Y así continuamos con el menú con, como no en Valencia, un arroz de mejillones y pesto de halófilas. Es un caldo de marisco y moluscos cocinados lentamente, después cocinan el arroz en el caldo y al terminar de socarrar le añaden un pesto italiano hecho por ellos mismos con albahaca pero con un toque de algas. Lo cubren con un mosaico de mejillones que cortan y laminan uno a uno y alrededor ponen una espuma de hierbabuena, guisante y curry verde.

Ravioli de ragout de caza con salsa de kale.

Seguimos deleitándonos con un ravioli de ragout de caza con salsa de kale, una pasta cuya elaboración le hace tener una textura de mochi japonés, cocinado al vapor y relleno de una boloñesa de carne de corzo. Lo coronan con una ensalada de kale fresca y alrededor una salsa de kale al vino palo cortado y otra reducida del propio corzo.

Terminamos la parte salada con el cerdo ibérico al char siu, chirivía crujiente y horchata. En la base una crema de chirivía y sobre ella el mogote –una parte cercana a la cabeza del cerdo– cocinada con una salsa char sui a base de ciruelas, pimientas de Sichuán, arroz rojo fermentado y tofu rojo, toque que recuerdan a la cocina cantonesa. Arriba, una presa cocinada ligeramente a la brasa y terminada al horno y cortada a modo de pastrami, coronada con chirivía crujiente y una espuma de chufa alrededor.

Clarete Pícaro del Águila.

Dani, además, lidera la bodega con una carta de 400 referencias que huye de lo convencional, apostando por petits vignerons de Borgoña, Burdeos y joyas ocultas de la Comunidad Valenciana.

El maridaje del menú nos lo hicieron empezando con un Brut Nature Calvestra, elaborado por la Bodega Mustiguillo con Chardonnay y Merseguera; seguimos con Las Travinas, elaborado en Valencia por la Bodega Entre Aldeas, también con variedad Merseguera; continuamos con un clarete ecológico Pícaro del Águila, elaborado por la Bodega Dominio del Águila con Tempranillo bajo la DO Ribera del Duero. Cruzamos el charco con el vino argentino Fósil, elaborado en la región de Mendoza por la Bodega Zuccardi con Chardonnay; regresamos a mitad de camino con Paraje Llanito Perera, elaborado en las Islas Canarias por la Bodega Artífice con Palomino; para terminar con la Dra. Jekyll, elaborado en Alicante por la Bodega Curii Uvas & Vinos con Garnacha. Seguimos para los dulces con un vino de postre Sauternes, elaborado por la Bodega Château Suduiraut con Sémillon en la región de Burdeos; y terminamos con un Promesa Moscatel, elaborado en Jerez con Moscatel por la Bodega Valdespino.

Flor thai.

Pero antes de los postres probamos una versión del tradicional agua de Valencia. Pero el espíritu viajero que envuelve a esta pareja también se extiende a la repostería, terreno donde Roseta brilla con luz propia tras su paso por El Celler de Can Roca. Ejemplo de ello es el ya icónico mole de fiesta, un homenaje a México donde el cacao, las semillas y los frutos secos se adaptan al perfil repostero con una presentación que deja sin palabras. Antes de eso llega la flor thai, inspirado en Tailandia con una flor blanca de panacota hecho con pandan, alrededor unas perlas heladas de coco y mango y terminado con un curry verde dulce. Como no, el punto final lo ponen los petit fours.

Dos trayectorias de éxito

El éxito de Fraula no es casualidad. Roseta Félix cambió la óptica por los fogones, formándose en Quique Dacosta y llegando a ser head pastry chef de Jordi Roca. Dani Malavia, por su parte, creció entre los equipos de Ricard Camarena y el propio Dacosta en Dénia.

La cocina vista de Fraula.

En la calle de Cirilo Amorós han encontrado su lugar en el mundo. Fraula es cocina honesta, es respeto al productor y, sobre todo, es la demostración de que la alta cocina, cuando es sensible, llega mucho más lejos que el simple paladar: llega al corazón.

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