La ciudad abandonada más grande de España está en Asturias: el esqueleto de la era de Franco frente al Cantábrico

El esqueleto de lo que fue el proyecto más ambicioso de la Obra Sindical de Educación y Descanso se desmorona frente al Cantábrico. Inaugurada en 1954, la ciudad residencial de Perlora nació como un experimento urbanístico de vanguardia destinado al asueto de las familias obreras de la minería y la siderurgia. Hoy, convertida en la ciudad abandonada más grande de España, el recinto es un testimonio mudo de la desidia institucional que ha permitido la ruina de un patrimonio arquitectónico de primer orden.

Un hito del brutalismo y la tradición

El valor de Perlora no es solo sociológico, sino profundamente artístico. Los arquitectos Francisco y Federico Somolinos proyectaron un catálogo de 274 viviendas con 35 tipologías diferentes que fusionaban el brutalismo con la arquitectura popular asturiana, incluyendo los célebres chalés inspirados en la forma de los hórreos. Tal es su relevancia que la Fundación Docomomo Ibérico la incluyó en la máxima categoría de su registro. "Esta ciudad llegaba a recibir a más de 2.000 familias cada dos semanas", recuerda la crónica visual del complejo, que contaba con cine, iglesia, comedores y tres playas privadas para los empleados de empresas como Hunosa o Ensidesa.

El desplome bajo la gestión autonómica

La decadencia del enclave comenzó con la Transición política y se aceleró tras el traspaso de competencias al Principado de Asturias en 1982. La falta de inversión y el estigma de ser una "creación eminentemente franquista" dictaron su sentencia. En noviembre de 2005, la administración regional ordenó la demolición de la gran residencia central por una presunta aluminosis, y en 2006 se decretó el cese total de la actividad vacacional. Pese a los intentos de privatización en 2007 para construir un hotel de lujo y un spa, el proyecto colapsó definitivamente en 2010 por la crisis económica y discrepancias con las adjudicatarias.

El conflicto entre privatización y uso social

En la actualidad, el futuro de las 36 hectáreas de Perlora sigue atrapado en un laberinto legal e ideológico. Mientras el recinto permanece abierto para el paseo y el uso de sus canchas deportivas, los chalés están "completamente vacíos y los cimientos no dan seguridad". Existe una fractura social evidente: sectores que piden la entrada de capital privado para rehabilitar el entorno frente a asociaciones vecinales que temen perder el derecho al disfrute de sus playas y zonas comunes. "La situación es bastante complicada, no se ha llegado a ningún acuerdo y por eso esto sigue abandonado".